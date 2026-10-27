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Cómo reproducir la lengua de suegra en agua, rápido y fácil

Las recomendaciones de especialistas ayudan a identificar cuándo iniciar el proceso, qué señales observar y cuáles son los cuidados posteriores necesarios

Una persona sostiene una maceta vacía de barro junto a una planta de lengua de suegra, una bolsa de tierra, herramientas y otras macetas.
La lengua de suegra puede reproducirse a partir de una hoja madura y saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La lengua de suegra, identificada en la literatura botánica como Dracaena trifasciata y también como sansevieria, puede multiplicarse a partir de una hoja. El enraizamiento en agua permite observar las raíces antes de llevar el esqueje a sustrato.

Cuándo es el momento ideal para reproducir la lengua de suegra

La primavera y el inicio del verano suelen ofrecer mejores condiciones para multiplicar la lengua de suegra, ya que coinciden con su período de crecimiento activo.

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Infografía con seis pasos ilustrados para cortar hojas de sansevieria, enraizarlas en un frasco con agua y plantarlas en una maceta.
La primavera y el inicio del verano favorecen el enraizamiento de los esquejes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Argentina, ese momento se extiende, en términos generales, de septiembre a diciembre. Fuera de esos meses, una planta de interior sana también puede dar esquejes si se mantiene en un ambiente templado, buena luz indirecta y sin cambios bruscos de temperatura.

Aun así, una planta de interior sana puede producir esquejes en otras épocas si cuenta con temperatura estable y buena luz indirecta.

Conviene elegir una hoja madura, firme y sin manchas, daños ni señales de plagas. Antes de cortar, hay que limpiar la herramienta para reducir el riesgo de trasladar microorganismos. La Universidad de Nebraska señala que tanto el material vegetal como los recipientes y utensilios deben estar limpios para la propagación.

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Una mujer sonriente con delantal sostiene una planta lengua de suegra en una maceta. Se ven otras plantas, estantes de cocina y ventanas.
Las secciones de hoja deben conservar la orientación original durante la propagación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar esquejes de agua

Cortar una hoja cerca de la base con un instrumento afilado y desinfectado. Si es larga, dividirla en secciones de unos 8 a 10 centímetros. Es fundamental conservar la orientación: el extremo que estaba más cerca de las raíces debe quedar hacia abajo. Una marca pequeña en el extremo superior ayuda a evitar confusiones.

Dejar que las superficies cortadas se sequen uno o dos días en un sitio seco y ventilado. Luego, colocar cada sección en un recipiente limpio con agua, con solo la base sumergida.

Una planta de lengua de suegra en una maceta de terracota sobre una mesa de madera, junto a un sofá blanco con cojines coloridos en una sala de estar iluminada.
Las superficies cortadas necesitan secarse antes de colocarse en agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ubicarlo en un ambiente cálido, con luz intensa pero indirecta; el sol directo puede dañar el tejido expuesto.

  • Renovar el agua una o dos veces por semana.
  • Retirar de inmediato cualquier parte que se ablande, se oscurezca o se deteriore.
  • No llenar el recipiente hasta cubrir gran parte de la hoja.
  • Evitar mover los esquejes de lugar de forma constante.

La Universidad Estatal de Iowa advierte que las raíces formadas en agua son más gruesas y se adaptan peor al sustrato que las desarrolladas en un medio sólido. Por eso, el cambio a maceta exige manipulación cuidadosa y condiciones parejas de humedad.

Planta Sansevieria de hojas verdes y amarillas en maceta de terracota, frente a una ventana, con un jardín exterior visible y suelo de madera.
La base del esqueje permanece sumergida mientras el resto de la hoja queda fuera del recipiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo trasplantarla a una maceta

El trasplante puede hacerse cuando el esqueje tenga varias raíces de alrededor de 2,5 centímetros y se vean firmes. No hace falta esperar un sistema radicular muy largo: cuanto más tiempo permanezca en agua, mayor puede ser el ajuste posterior al pasar al sustrato.

Es necesario elegir una maceta apenas más grande que el conjunto de raíces y con orificios de drenaje. Usar un sustrato aireado, que permita evacuar el exceso de agua. La Royal Horticultural Society aconseja para las sansevierias un compost para cactus sin turba y de buen drenaje. Plantar la base en vertical, afirmar el sustrato sin compactarlo en exceso y regar con moderación.

Durante las primeras semanas, mantener el sustrato ligeramente húmedo, sin encharcarlo. Después, dejarlo secar entre riegos. Si la planta madre tiene bordes amarillos o variegación, hay un dato importante: los esquejes de hoja pueden generar plantas verdes. Para conservar ese patrón, las instituciones recomiendan dividir la planta en lugar de reproducirla por hoja.

Plano detalle de dos manos humanas, una con anillo de plata, una hoja de Sansevieria, un paño de microfibra azul claro y varias plantas en macetas.
El sustrato aireado y el drenaje adecuado ayudan a prevenir la pudrición de las raíces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo saber si mi lengua de suegra está creciendo saludablemente

Las raíces claras y firmes, junto con la aparición de un brote nuevo desde la base, son señales de que el esqueje se estableció. Las hojas deben conservar consistencia y color uniforme. En cambio, una base blanda, olor desagradable, manchas oscuras o amarillamiento progresivo pueden indicar exceso de agua o pudrición.

Tras el trasplante puede haber una etapa de adaptación. La institución recomienda mantenerla con iluminación sin sol directo y riego regular. Mientras el ejemplar joven se ajusta al nuevo medio. Si no hay crecimiento visible durante las primeras semanas, no necesariamente hay un problema: el esqueje puede estar destinando recursos a formar raíces.

Una planta Lengua de suegra en maceta gris sobre un taburete de madera frente a una ventana con cortinas blancas; una silla con manta al fondo.
La lengua de suegra necesita poca agua y tolera distintos niveles de iluminación interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué cuidados necesita una lengua de suegra

Una vez establecida, la lengua de suegra crece mejor con luz brillante e indirecta, aunque tolera sitios menos iluminados. Las temperaturas domésticas de entre 15°C y 24°C son adecuadas, según la Royal Horticultural Society. Debe mantenerse lejos de corrientes frías y de heladas.

El principal riesgo es regar de más. Se debe comprobar con un dedo que el sustrato se haya secado antes de volver a aportar agua y vaciar el plato si retiene líquido.

La misma guía indica que, en invierno, el crecimiento disminuye y la necesidad de riego es mucho menor. Una maceta con drenaje y un sustrato suelto ayudan a prevenir la pudrición de las raíces.

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