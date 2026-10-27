Sociedad

Comienza a subir la temperatura en el AMBA: cómo seguirá el tiempo esta semana y qué pasará con las lluvias

El pronóstico anticipa una semana con máximas de 25°C. El SMN también emitió alertas amarillas por tormentas para Córdoba, San Luis y Mendoza

Peatones en una acera de Buenos Aires con vehículos, el Café Tortoni y el Obelisco al fondo bajo un cielo nublado.
El tiempo mejora en gran parte del país, aunque algunas provincias permanecerán bajo alerta por tormentas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesará una semana con temperaturas en ascenso, luego de varios días frescos, inferiores a los habituales para esta época del año. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan lluvias significativas hasta el jueves, cuando aumentará la probabilidad de tormentas aisladas.

Este martes 27, la temperatura mínima será de 12°C mientras que la máxima de 20°C, con cielo mayormente nublado y sin lluvias relevantes. El viento soplará leve a moderado desde el este, en una jornada que marcará el inicio de la recuperación térmica prevista para los próximos días.

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El miércoles continuará el ascenso de la temperatura, con marcas que oscilarán entre los 13°C y los 22°C. Se espera una jornada con nubosidad variable, algunos intervalos de sol y baja probabilidad de precipitaciones en el AMBA.

El AMBA tendrá jornadas más templadas, con una probabilidad de lluvias y tormentas aisladas para el jueves
El AMBA tendrá jornadas más templadas, con una probabilidad de lluvias y tormentas aisladas para el jueves

El jueves será el día con mayor inestabilidad. El pronóstico indica chances de lluvias y tormentas aisladas, en especial durante la mañana, mientras que las marcas se moverán entre los 14°C y los 23°C. La probabilidad de precipitación ronda entre el 10% y el 40%, por lo que no se prevén lluvias generalizadas en toda la ciudad.

El aumento de las temperaturas estará acompañado por una circulación de viento del este y noreste, que aportará humedad de forma gradual sobre el área metropolitana. Esa combinación favorecerá el incremento de la nubosidad hacia el jueves y explica la posibilidad de chaparrones o tormentas aisladas.

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Para el viernes se espera una mejora paulatina, con cielo parcialmente nublado, una mínima de 15°C y una máxima de 24°C. El sábado tendría condiciones más estables y se perfila como uno de los días más cálidos del período, con registros de entre 15°C y 25°C. El domingo mantendría el ambiente templado, con una mínima de 17°C y una máxima estimada de 24°C, aunque con nubosidad en aumento hacia el cierre del fin de semana.

Alerta amarilla por tormentas para distintos sectores del país

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas para el martes. Las provicias que serán afectadas son: Córdoba, San Luis y Mendoza. El organismo informó que se puede registrar “lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes”.

El SMN emitió alertas amarillas por tormentas para sectores de Córdoba, San Luis y Mendoza
El SMN emitió alertas amarillas por tormentas para sectores de Córdoba, San Luis y Mendoza

Según el ente nacional, la tormenta estará acompañada por “precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional y ráfagas”. Además, informaron: “Valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma local”.

En Mendoza, las lluvias previstas volvieron a poner el foco en la situación de las viviendas instaladas dentro del dique colector Papagayos, en El Challao. Desde el Centro de Ingenieros de Mendoza advirtieron que más de una docena de familias podrían sufrir anegamientos si se producen tormentas de gran magnitud, y reclamaron medidas de reubicación y mantenimiento permanente de los canales y obras de protección aluvional.

Ante este escenario, el SMN recomienda no sacar residuos y retirar los objetos que impidan el escurrimiento del agua. También aconseja evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad y mantenerse alejado de playas, ríos, lagunas o piletas durante la tormenta.

También se recomienda asegurar puertas, ventanas y objetos que puedan volarse, desconectar los aparatos eléctricos ante la posibilidad de ingreso de agua y permanecer en construcciones cerradas.

Para el miércoles, el SMN emitió alertas amarillas por tormentas en Tucumán y en sectores de la provincia de Buenos Aires. En ambos casos, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad.

En Tucumán, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Estas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional y ráfagas”. El organismo advirtió que se prevén acumulados de entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de que esos valores sean superados de forma localizada.

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