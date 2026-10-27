¿Se pueden lavar las cucharas de madera en el lavavajillas?

El lavado y el secado adecuados ayudan a conservar los utensilios de madera y mantener una preparación segura de los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una cuchara de madera puede atravesar un ciclo de lavavajillas sin daños visibles, pero la repetición expone el material a condiciones que favorecen su deterioro. El lavado manual es la opción recomendada para conservar los utensilios de madera y reducir los problemas de limpieza que pueden aparecer cuando la superficie se agrieta.

El calor, agua y detergente alteran la madera

La madera se utiliza en cucharas, espátulas y servidores porque no raya con facilidad las superficies de cocción y no se calienta como el metal durante la preparación. Sin embargo, no responde del mismo modo que los materiales no porosos ante un lavado automático prolongado.

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El analista de pruebas de limpieza Noah Pinsonnault explicó que los ciclos de lavavajillas combinan tres factores que afectan a estos utensilios: contacto extendido con agua, temperaturas elevadas y detergentes.

Revisar las cucharas y espátulas después de cada uso permite detectar grietas, astillas y zonas difíciles de limpiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el uso reiterado, esa exposición puede retirar gradualmente los acabados protectores, resecar la madera y favorecer que se deforme, se cuartee o se parta, según la información recogida por Good Housekeeping, sitio especializado en tareas domesticas.

El problema no se limita a la duración del utensilio. Las grietas pueden retener restos de alimentos y dificultar una limpieza completa. En objetos que están en contacto directo con la comida, la posibilidad de que queden residuos obliga a prestar atención tanto al lavado como al secado.

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Una carga ocasional no implica necesariamente que la cuchara quede inutilizada de inmediato. El deterioro descrito por Pinsonnault es acumulativo. Por ello, conviene revisar las indicaciones del fabricante antes de decidir cómo lavar cada pieza. Si el producto está identificado como apto para lavavajillas, debe seguirse esa instrucción. Si no existe esa indicación, el lavado a mano es la alternativa prudente.

El lavado manual conserva mejor las cucharas y espátulas de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La higiene exige limpiar utensilios y separar los usos

El cuidado del material debe ir acompañado de medidas básicas de inocuidad alimentaria. La Organización Mundial de la Salud, en sus cinco claves para alimentos más seguros, incluye mantener la limpieza y separar los alimentos crudos de los cocidos entre sus principios de prevención.

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El organismo también indica que las superficies y equipos usados durante la preparación deben lavarse y desinfectarse. La recomendación adquiere especial relevancia cuando un utensilio tuvo contacto con carne, pescado, aves o huevos crudos. No debe emplearse luego con alimentos listos para comer hasta que haya sido limpiado de forma adecuada.

El calor, el agua y el detergente aceleran el deterioro del material. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agencia de normas alimentarias de Escocia aconseja lavar a fondo con agua caliente y jabón las cucharas de madera, espátulas, pinzas y otros utensilios. En particular después de utilizarlos con alimentos de origen animal crudos.

Su advertencia se centra en impedir que las bacterias se trasladen a otras preparaciones. Para las cucharas de madera, una rutina doméstica puede organizarse en pocos pasos:

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Retirar los restos de comida apenas termine el uso.

Lavar la pieza a mano con agua y detergente apto para vajilla.

Enjuagar para eliminar el detergente y los residuos desprendidos.

Secarla por completo antes de guardarla.

Revisar si presenta rajaduras, astillas o zonas que ya no puedan limpiarse bien.

Los utensilios requieren un secado completo antes de guardarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpiar y desinfectar son procesos distintos

La limpieza remueve suciedad, grasa y restos de alimentos; la desinfección busca reducir los microorganismos que podrían permanecer en la superficie. La autoridad alimentaria de Australia y Nueva Zelanda subraya que los utensilios deben limpiarse antes de desinfectarse, porque los restos de comida y detergente pueden disminuir la eficacia de los desinfectantes.

La entidad señala que, después de retirar los residuos, corresponde lavar con agua caliente y detergente, enjuagar, desinfectar cuando sea necesario y dejar secar. También recomienda el secado al aire, ya que un paño contaminado puede trasladar microorganismos entre objetos.

La limpieza elimina residuos, mientras la desinfección reduce microorganismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito doméstico, el tratamiento depende del uso previo. Una cuchara destinada a revolver una sopa no presenta la misma exposición que una tabla o pieza que estuvo en contacto con carne cruda. Mantener la madera sin fisuras y atenderla con rapidez facilita su conservación.

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Las recomendaciones sobre lavavajillas suelen dirigirse a piezas que resisten el ciclo y cuyo fabricante las declara aptas. En la madera, el lavado manual, enjuague y secado completo permiten preservar el material sin descuidar la higiene.