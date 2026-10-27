Política

La interna del oficialismo cambia de foco y de terreno: tensión con Patricia Bullrich en el acelerado camino electoral

La senadora suma gestos de diferenciación. El último, su ausencia en la reunión de Gabinete. Antes, el cuestionamiento a la escalada discursiva de Milei. Es una movida de mayor gravitación que la larga disputa de poder entre Karina Milei y Santiago Caputo. Y apunta al desafío de 2027

Javier Milei y su gabinete, en un balcón de la Casa Rosada. Después, reunión de Gabinete
Javier Milei y su gabinete, en un balcón de la Casa Rosada. Después, reunión de Gabinete
Guardar

Un cuestionamiento y una ausencia terminaron de exponer que la interna del oficialismo cambió dramáticamente de foco y de terreno. Patricia Bullrich criticó abiertamente la última escalada de Javier Milei contra el periodismo -que dejó la alarmante y oscurantista referencia a la “hoguera” para quienes considera enemigos- y decidió no participar de la reunión de Gabinete nacional en el arranque de la semana, horas después del impactante triunfo de Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro. Son los dos capítulos más recientes de una historia abierta, pero suficiente para desplazar de la cartelera libertaria a la serie protagonizada por Karina Milei y Santiago Caputo. Y para destacar que el tema pasa por las elecciones. Una combinación inquietante.

Las reuniones de gabinete ampliado incluyen habitualmente a Martín Menem por Diputados, en su condición de presidente de la Cámara y no del bloque, y a Bullrich, como jefa de bancada y no como autoridad del Senado. Es decir, se trata hasta ahora de asistentes por su lugar político y no por el cargo. Martín Menem responde a Karina Milei y, en cambio, la senadora juega por sí sola. Eso ya venía generando tensión, pero creció a tal punto que desde el círculo presidencial dejan trascender la orden de no confrontar ni darle vidriera de exposición a la ex ministra.

PUBLICIDAD

En ese contexto, no asomaron esfuerzos para negar el sentido político de la última decisión de Bullrich, más allá de la frase de ocasión sobre “motivos personales” para justificar la inasistencia al encuentro de Gabinete. Al revés, fueron destacadas al menos tres cuestiones. La primera, el oleaje producido por su rechazo a la última carga presidencial contra periodistas y medios. La segunda, el recelo sobre la actitud a tomar frente al resultado electoral de Brasil, que descoló al Gobierno, encerrado en el silencio. Y la tercera, la decisión de evitar una foto de ocasión en la Casa Rosada. Eso último sonó más a picardía posterior que a previsión de la puesta en escena realizada en el balcón de la Casa Rosada.

El cuestionamiento a la escalada discursiva de Milei tendría un antecedente, según la versión que circuló en el Senado. Lo público fue la declaración de la senadora advirtiendo que el Presidente “cruzó un límite” con aquella frase sobre la hoguera. Pero antes, habría existido una conversación reservada con Milei sobre la necesidad de bajar la intensidad y frecuencia de las declaraciones o discursos descalificadores.

PUBLICIDAD

Por supuesto, nadie en el oficialismo y tampoco fuera de los límites libertarios -incluso, más allá de la política- tiene una mirada ingenua sobre este episodio, entre otras razones porque no es un hecho aislado. Un par de día antes, había sido el turno de un nuevo video, esta vez significativo por los autores de la música: Plan B. Las señales se venían sumando desde la etapa de mayor desgaste del Gobierno por el caso Adorni. Y la más notoria apuntó a la realidad económica. Todo, con el añadido de los costos provocados por proyectos adjudicados a la visión más cerrada del Ejecutivo: el más reciente, el impulso y retroceso con la ley de Tierras, que acaba de volver a la Cámara alta como consecuencia de las concesiones hechas por LLA en Diputados frente a la ofensiva opositora.

Patricia Bullrich
Patricia Bullrich, en uno de sus videos para marcar juego propio

De todos modos, el dato político más notable es el giro que expone esta tensión en el interior del oficialismo. Son diferentes las características. Las disputas entre Karina Milei y Santiago Caputo siempre tuvieron, y tienen, relación con el manejo del poder. Se trata de una pelea en el círculo más estrecho de Olivos, que involucra gestión, cargos, relación con la Justicia, negociaciones con aliados, entre los principales renglones. En cambio, Bullrich no es parte de ese núcleo y la interna está centrada en el plano electoral.

Las especulaciones sobre la actitud del Presidente frente al triunfo de Lula da Silva suman pinceladas al cuadro. Bullrich, que respaldó a Bolsonaro con un aporte solicitado en el final de la campaña, habría trasmitido prevenciones frente a la posibilidad de que el Gobierno saliera formalmente a cuestionar el resultado electoral. Milei guardó silencio durante el día posterior al balotaje.

El domingo por la noche, se especulaba con que el impacto del triunfo electoral de Lula da Silva constituiría el tema principal de la reunión de Gabinete. El primer reflejo público fue el intento de restarle trascendencia al hecho. El saludo a un grupo de estudiantes desde un balcón de la Casa Rosada tuvo esa intención, aunque jugó en sentido inverso. Resultó llamativo el “six seven” que actuó el Presidente.

Desde el Gobierno dijeron que el tema Brasil no fue tratado en la reunión. Y que la intervención de Milei apuntó exclusivamente a ratificar la política económica. El mensaje tuvo otra vez sentido interno, y no únicamente por el planteo público de Bullrich. Pero además, expuso el malestar sino el desconcierto por la derrota de Bolsonaro, después de días de trasmitir expectativas por su triunfo como continuidad y ampliación de los números de la primera vuelta electoral.

La reacción de Donald Trump -que dejó frases descalificadoras de la elección, pero sin atacar a Lula da Silva- tampoco había gatillado hasta anoche un pronunciamiento de Milei o de la Cancillería. Se sumó el viraje en la posición inicial de Bolsonaro, según medios brasileños por falta de sostén para pedir la anulación de los comicios y por planteos de algunos aliados políticos, al punto que su propio espacio, el PL, reconoció el resultado. Para completar, presidentes de la región alineados con matices en la derecha -Chile, Paraguay, Colombia, Perú, Bolivia- expresaron sus saludos al presidente reelecto.

En el frente local, se anotaron las celebraciones de la oposición dura y también los mensajes de aliados y dialoguistas. Fue el caso de Mauricio Macri y el PRO, de la UCR y de algunos provinciales. En ese contexto, las prevenciones de Bullrich añadieron un ingrediente interno frente al sacudón que provoca la diplomacia libertaria, absolutamente dominada por el factor ideológico sectario.

Temas Relacionados

Patricia BullrichJavier MileiGabineteBrasil

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los movimientos de la región y enviados del Vaticano peregrinarán en La Matanza y entregarán un documento a León XIV

Las delegaciones latinoamericanas marcharán el 28 de octubre desde la avenida Crovara hacia el predio Las 3T (tierra, techo y trabajo), donde los obispos Marcelo Colombo y Gustavo Carrara presidirán la celebración de clausura

Los movimientos de la región y enviados del Vaticano peregrinarán en La Matanza y entregarán un documento a León XIV

El Gobierno está en alerta por los conflictos en Europa: el doble impacto económico y el modelo Milei

Tras la irrupción en Francia, en Casa Rosada detectaron que el continente europeo sufre complicaciones a nivel fiscal, monetario y previsional. El incremento de las protestas y la situación en el país

El Gobierno está en alerta por los conflictos en Europa: el doble impacto económico y el modelo Milei

El PJ mira el triunfo de Lula: la candidatura de CFK, el futuro de la coalición y el mensaje a Milei

En el peronismo aseguran que para el 2027 es clave armar un frente amplio como el que contuvo al presidente de Brasil. El freno de la derecha en la región y el golpe al discurso libertario

El PJ mira el triunfo de Lula: la candidatura de CFK, el futuro de la coalición y el mensaje a Milei

De Bullrich a Lula da Silva: a Milei se le abrieron dos frentes de conflicto con resolución incierta

El Presidente todavía no se expresó respecto del resultado de las elecciones en Brasil y deberá convivir más de un año con un enemigo político. Mientras tanto, la senadora continúa aumentando la tensión en el interior del oficialismo

De Bullrich a Lula da Silva: a Milei se le abrieron dos frentes de conflicto con resolución incierta

El gobierno de Kicillof ratificó que si se sostienen las PASO no habrá desdoblamiento en Buenos Aires

Carlos Bianco planteó que, de continuar las primarias en la Nación, se replicará el mismo calendario electoral en PBA. Fundamentó cuestiones de tiempo “para organizar un proceso eleccionario”. Fue en un panel con representantes de la Justicia y la Junta Electoral bonaerense

El gobierno de Kicillof ratificó que si se sostienen las PASO no habrá desdoblamiento en Buenos Aires

DEPORTES

Daniel Orsanic, a 10 años del título en la Copa Davis: en quién pensó al levantar el trofeo y por qué Del Potro fue “el Messi” del equipo

Daniel Orsanic, a 10 años del título en la Copa Davis: en quién pensó al levantar el trofeo y por qué Del Potro fue “el Messi” del equipo

Desplazaron a uno de los líderes de la barra de River en la antesala del superclásico: quién es quién en la interna

Es hijo de Lalo Maradona y sobrino de Diego, jugó al fútbol hasta los 24 años, trabaja de martillero y lleva la historia familiar al streaming

Estudiantes perdió y se alejó de la zona de Sudamericana: así quedaron las posiciones y la clasificación a las Copas

Riquelme habló del Superclásico ante River, cuestionó las críticas a los árbitros y se emocionó al recordar el secuestro de su hermano

TELESHOW

Lourdes Sánchez confirmó su romance con Francisco Liotta tras separarse del Chato Prada: “Mi corazón está muy feliz”

Lourdes Sánchez confirmó su romance con Francisco Liotta tras separarse del Chato Prada: “Mi corazón está muy feliz”

El inesperado enfrentamiento de Marta Fort con Juli Poggio en MasterChef Celebrity: “No seas envidiosa”

Dani La Chepi, tras el caso de bullying en Catamarca, recordó cómo enfrentó el acoso que sufrió su hija Isa

Nancy Pazos contó cómo terminó su noche tras quedarse afuera de la fiesta de Charly García: “Me fui a comer un pancho”

La China Ansa explotó contra Nora Colosimo por vincularla con Pablo Migliore: “Me cagó la vida”

INFOBAE AMÉRICA

Francia debate un proyecto para endurecer las penas por disturbios y habilitar el bloqueo de redes sociales que inciten a la violencia

Francia debate un proyecto para endurecer las penas por disturbios y habilitar el bloqueo de redes sociales que inciten a la violencia

Entró en vigor una tregua entre Rusia y Ucrania en la ciudad ocupada de Oleshky para permitir la llegada de ayuda humanitaria

Flávio Bolsonaro habría salido de Brasil y viajaría a Estados Unidos en un vuelo privado desde Argentina

Macron pidió calma ante el riesgo de nuevos disturbios en Francia y descartó por ahora declarar el estado de emergencia

EN VIVO: Abrieron los colegios electorales en Israel y los votantes comenzaron a emitir sus sufragios