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Receta de pan montaña rusa, rápida y fácil

Elaborado a base de almidón de mandioca, huevos y leche, este plato se hornea en una fuente caliente hasta adquirir una estructura irregular. Admite variantes con semillas, hierbas, queso o especias

Pan horneado cortado en trozos sobre una tabla de madera, migas sobre la mesa y un cuenco pequeño con mantequilla al costado.
El pan puede utilizarse en varios contextos y admite distintas variedades (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El pan montaña rusa es una preparación rápida que se infla en el horno y adquiere una forma irregular y dorada. No requiere levado, por lo que resulta una opción práctica para resolver una merienda o una comida informal sin demasiada anticipación.

La receta puede incluirse en una picada, servirse como acompañamiento de sopas, ensaladas o platos principales, o utilizarse como base para sándwiches. También funciona para reuniones pequeñas, almuerzos rápidos o momentos en los que se busca preparar pan casero en poco tiempo.

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La masa se elabora con ingredientes básicos, como harina, agua, sal, levadura química o polvo para hornear y materia grasa. Admite versiones con semillas, hierbas, queso o especias, según el uso que se le quiera dar. Conviene servirlo recién hecho para aprovechar su exterior crocante y su interior aireado.

Receta de pan montaña rusa

Se trata de un pan rápido elaborado con almidón de mandioca, huevos, leche y aceite. La mezcla se licúa, se vierte en una fuente caliente y se hornea hasta que crece de manera irregular, como una montaña rusa.

El resultado es una preparación de forma desigual, con sectores más altos y otros más bajos, que se genera durante la cocción. Se puede cortar en porciones y servir como acompañamiento de una comida, en una picada o para armar sándwiches.

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Tiempo de preparación

Tiempo activo: 5 minutos.

  • Tiempo de cocción: 25 a 30 minutos.
  • Tiempo total: 35 minutos.
Dos manos con agarraderas sostienen y meten una bandeja metálica con masa líquida dentro de un horno abierto y encendido.
El horno debe permanecer cerrado los primeros 20 minutos para que pueda leudar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 3 huevos.
  • 250 ml de leche.
  • 125 ml de aceite.
  • 250 g de almidón de mandioca o fécula de mandioca.
  • 1 cucharadita de sal.
  • 50 g de queso rallado, opcional.
  • Aceite extra para la fuente.

Cómo hacer pan montaña rusa, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 220 ℃. Colocar una fuente metálica de aproximadamente 30 x 20 cm dentro del horno con 2 cucharadas de aceite.
  2. Poner en la licuadora los huevos, la leche, el aceite, el almidón de mandioca y la sal.
  3. Licuar durante 1 minuto, hasta obtener una preparación líquida y sin grumos. Si se desea, incorporar el queso rallado y licuar durante 10 segundos más.
  4. Retirar la fuente del horno con cuidado. El aceite debe estar bien caliente, pero no quemado.
  5. Volcar la mezcla en la fuente caliente. Debe quedar distribuida en una capa pareja.
  6. Llevar nuevamente al horno y cocinar durante 25 a 30 minutos, hasta que el pan esté inflado, dorado y firme en los bordes.
  7. No abrir la puerta del horno durante los primeros 20 minutos, porque el pan puede perder volumen.
  8. Retirar, dejar reposar durante 5 minutos y cortar en cuadrados o porciones irregulares. Servir tibio.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 330 kcal.
  • Grasas: 20 g.
  • Carbohidratos: 30 g.
  • Proteínas: 7 g.

Los datos numéricos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes utilizados en específico durante la preparación y en las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pan montaña rusa se puede conservar en la heladera, dentro de un recipiente cerrado, durante 2 días.

Para recuperar su textura, calentarlo durante 5 minutos en horno a 180 ℃. También se puede congelar por hasta 1 mes, envuelto en film y colocado dentro de una bolsa apta para freezer.

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