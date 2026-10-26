Receta de pan montaña rusa, rápida y fácil

El pan montaña rusa es una preparación rápida que se infla en el horno y adquiere una forma irregular y dorada. No requiere levado, por lo que resulta una opción práctica para resolver una merienda o una comida informal sin demasiada anticipación.
La receta puede incluirse en una picada, servirse como acompañamiento de sopas, ensaladas o platos principales, o utilizarse como base para sándwiches. También funciona para reuniones pequeñas, almuerzos rápidos o momentos en los que se busca preparar pan casero en poco tiempo.
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La masa se elabora con ingredientes básicos, como harina, agua, sal, levadura química o polvo para hornear y materia grasa. Admite versiones con semillas, hierbas, queso o especias, según el uso que se le quiera dar. Conviene servirlo recién hecho para aprovechar su exterior crocante y su interior aireado.
Receta de pan montaña rusa
Se trata de un pan rápido elaborado con almidón de mandioca, huevos, leche y aceite. La mezcla se licúa, se vierte en una fuente caliente y se hornea hasta que crece de manera irregular, como una montaña rusa.
El resultado es una preparación de forma desigual, con sectores más altos y otros más bajos, que se genera durante la cocción. Se puede cortar en porciones y servir como acompañamiento de una comida, en una picada o para armar sándwiches.
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Tiempo de preparación
Tiempo activo: 5 minutos.
- Tiempo de cocción: 25 a 30 minutos.
- Tiempo total: 35 minutos.
Ingredientes
- 3 huevos.
- 250 ml de leche.
- 125 ml de aceite.
- 250 g de almidón de mandioca o fécula de mandioca.
- 1 cucharadita de sal.
- 50 g de queso rallado, opcional.
- Aceite extra para la fuente.
Cómo hacer pan montaña rusa, paso a paso
- Precalentar el horno a 220 ℃. Colocar una fuente metálica de aproximadamente 30 x 20 cm dentro del horno con 2 cucharadas de aceite.
- Poner en la licuadora los huevos, la leche, el aceite, el almidón de mandioca y la sal.
- Licuar durante 1 minuto, hasta obtener una preparación líquida y sin grumos. Si se desea, incorporar el queso rallado y licuar durante 10 segundos más.
- Retirar la fuente del horno con cuidado. El aceite debe estar bien caliente, pero no quemado.
- Volcar la mezcla en la fuente caliente. Debe quedar distribuida en una capa pareja.
- Llevar nuevamente al horno y cocinar durante 25 a 30 minutos, hasta que el pan esté inflado, dorado y firme en los bordes.
- No abrir la puerta del horno durante los primeros 20 minutos, porque el pan puede perder volumen.
- Retirar, dejar reposar durante 5 minutos y cortar en cuadrados o porciones irregulares. Servir tibio.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde aproximadamente 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 330 kcal.
- Grasas: 20 g.
- Carbohidratos: 30 g.
- Proteínas: 7 g.
Los datos numéricos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes utilizados en específico durante la preparación y en las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El pan montaña rusa se puede conservar en la heladera, dentro de un recipiente cerrado, durante 2 días.
Para recuperar su textura, calentarlo durante 5 minutos en horno a 180 ℃. También se puede congelar por hasta 1 mes, envuelto en film y colocado dentro de una bolsa apta para freezer.
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