Perros y gatos

Bienestar animal: un encuentro en Buenos Aires abordó la adopción responsable y el cuidado de la salud de los perros

La propuesta reunió actividades, charlas y servicios orientados a mejorar la calidad de vida de los animales de compañía. Durante dos jornadas, especialistas compartieron recomendaciones sobre prevención, manejo del miedo a la pirotecnia, vejez y convivencia consciente, entre otros temas

Un hombre y una mujer sentados en el césped junto a almohadones de colores acarician a un perro de pelaje dorado y a otro blanco y marrón
La cuarta edición del festival Mascotear reunió a más de 19.200 visitantes en la Floralis Genérica. (Mascotear 2026)
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El cuidado de los animales de compañía abarca decisiones cotidianas sobre su salud, sus necesidades y el vínculo que mantienen con quienes conviven con ellos.

También comprende la adopción responsable, la atención frente a situaciones de miedo y la consulta veterinaria cuando se evalúan tratamientos. Bajo esa mirada, el bienestar animal reunió propuestas de yoga, reiki, adopción y cannabis medicinal veterinario durante la cuarta edición de Mascotear 2026.

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El encuentro se realizó el 24 y 25 de octubre en la Floralis Genérica y recibió más de 19.200 visitantes en dos jornadas. Allí, el festival combinó propuestas sobre salud, alimentación, entretenimiento, tecnología y bienestar, junto con actividades para compartir en familia. La agenda incluyó productos y servicios para mascotas, aunque puso el foco en prácticas vinculadas con la calidad de vida y la tenencia responsable.

Un perro salchicha con chaleco rojo sobre un cojín en el césped, con personas y una escultura metálica de flor al fondo bajo un cielo nublado
Las técnicas de relajación y acompañamiento energético complementan el bienestar animal pero no reemplazan los tratamientos veterinarios. (Mascotear 2026)

El yoga con cachorros acercó la adopción responsable a los visitantes

Dentro del eje de bienestar, Yoga with Them propuso una práctica de yoga acompañada por cachorros. La actividad buscó generar un momento de conexión entre los asistentes y los animales y, a la vez, acercarlos a la adopción responsable.

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La propuesta instaló la necesidad de que los animales que esperan una familia encuentren un hogar. Adoptar supone un compromiso de largo plazo con el cuidado, la salud y las necesidades de cada animal.

Seis situaciones en la vida de los perros

El espacio Zen Canino Reiki organizó charlas orientadas a comprender a los perros y acompañarlos con conciencia. Sus seis temas fueron el uso del diapasón en perros, el reiki, los perros gerontes, los perros adoptados, el duelo por la muerte de una mascota y la sanación.

Las exposiciones trataron desde la relajación y el acompañamiento energético hasta la adaptación de los animales adoptados. También incluyeron los cuidados en la vejez y el proceso emocional que viven las familias ante la pérdida de un compañero animal. Estas propuestas reflejaron el interés por ampliar la conversación sobre el bienestar de los perros y por considerar formas de acompañamiento que no sustituyen los controles ni los tratamientos indicados por profesionales veterinarios.

Un perro border collie de pelaje blanco y negro reposa sobre un almohadón amarillo frente a carteles de colores rojo y azul
Los profesionales recomiendan la anticipación y la consulta previa para tratar el estrés que causa la pirotecnia en los perros. (Mascotear 2026)

El cannabis medicinal exige evaluación y seguimiento veterinario

El uso de cannabis medicinal veterinario fue otro de los asuntos tratados durante Mascotear. El médico veterinario Nicolás Destefano, especialista en comportamiento animal y etología, explicó que esta terapia procura actuar sobre el sistema endocannabinoide, presente en los animales y vinculado con la regulación del equilibrio de distintas funciones del organismo.

Según detalló Destefano, la terapia se investiga y se utiliza como acompañamiento en cuadros de dolor, determinadas afecciones inmunológicas, cuidados paliativos, procesos oncológicos y algunos problemas neurológicos y de comportamiento. Cada aplicación requiere la evaluación del caso, la definición de la forma de uso del producto y el seguimiento del paciente.

La ausencia de una regulación nacional específica sobre cannabis medicinal en medicina veterinaria, sin embargo, dificulta garantizar la calidad y la seguridad de los productos disponibles. Esa situación puede exponer a las familias a compras poco confiables o a usos inadecuados. Además, el cannabis puede interactuar con otros medicamentos y potenciar sus efectos, por lo que cualquier tratamiento debe contar con la evaluación y el acompañamiento de un profesional veterinario.

Personas sentadas sobre colchonetas naranjas en el césped de un parque, varias de ellas con perros en su regazo, cerca de una carpa blanca
La actividad promovió la adopción responsable y el compromiso a largo plazo con los animales. (Mascotear 2026)

Los ruidos de la pirotecnia requieren anticipación y orientación profesional

Con las fiestas de fin de año, la atención sobre el bienestar animal incluye a los perros que sienten miedo o estrés ante los estruendos de la pirotecnia. Existen estrategias preventivas y alternativas terapéuticas en las que el cannabis puede ayudar, según cada caso, pero la consulta con un veterinario permite determinar cuáles son adecuadas.

Ante los ruidos fuertes, la recomendación es anticiparse, buscar orientación profesional y evitar la automedicación. La prevención y el asesoramiento resultan relevantes para atender las necesidades de cada animal.

Salud, tecnología y propuestas para animales de compañía

A lo largo de sus dos días, Mascotear convocó propuestas vinculadas con la salud, la alimentación, el entretenimiento, la tecnología y el bienestar. El encuentro volvió a mostrar un universo con nuevos servicios y tendencias, junto con una atención creciente a las necesidades de los animales de compañía.

El festival funcionó como un espacio para conocer propuestas y compartir experiencias en torno a una convivencia consciente y responsable con las mascotas.

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