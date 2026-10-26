Bienestar animal: un encuentro en Buenos Aires abordó la adopción responsable y el cuidado de la salud de los perros

La cuarta edición del festival Mascotear reunió a más de 19.200 visitantes en la Floralis Genérica. (Mascotear 2026)

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El cuidado de los animales de compañía abarca decisiones cotidianas sobre su salud, sus necesidades y el vínculo que mantienen con quienes conviven con ellos.

También comprende la adopción responsable, la atención frente a situaciones de miedo y la consulta veterinaria cuando se evalúan tratamientos. Bajo esa mirada, el bienestar animal reunió propuestas de yoga, reiki, adopción y cannabis medicinal veterinario durante la cuarta edición de Mascotear 2026.

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El encuentro se realizó el 24 y 25 de octubre en la Floralis Genérica y recibió más de 19.200 visitantes en dos jornadas. Allí, el festival combinó propuestas sobre salud, alimentación, entretenimiento, tecnología y bienestar, junto con actividades para compartir en familia. La agenda incluyó productos y servicios para mascotas, aunque puso el foco en prácticas vinculadas con la calidad de vida y la tenencia responsable.

Las técnicas de relajación y acompañamiento energético complementan el bienestar animal pero no reemplazan los tratamientos veterinarios. (Mascotear 2026)

El yoga con cachorros acercó la adopción responsable a los visitantes

Dentro del eje de bienestar, Yoga with Them propuso una práctica de yoga acompañada por cachorros. La actividad buscó generar un momento de conexión entre los asistentes y los animales y, a la vez, acercarlos a la adopción responsable.

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La propuesta instaló la necesidad de que los animales que esperan una familia encuentren un hogar. Adoptar supone un compromiso de largo plazo con el cuidado, la salud y las necesidades de cada animal.

Seis situaciones en la vida de los perros

El espacio Zen Canino Reiki organizó charlas orientadas a comprender a los perros y acompañarlos con conciencia. Sus seis temas fueron el uso del diapasón en perros, el reiki, los perros gerontes, los perros adoptados, el duelo por la muerte de una mascota y la sanación.

Las exposiciones trataron desde la relajación y el acompañamiento energético hasta la adaptación de los animales adoptados. También incluyeron los cuidados en la vejez y el proceso emocional que viven las familias ante la pérdida de un compañero animal. Estas propuestas reflejaron el interés por ampliar la conversación sobre el bienestar de los perros y por considerar formas de acompañamiento que no sustituyen los controles ni los tratamientos indicados por profesionales veterinarios.

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Los profesionales recomiendan la anticipación y la consulta previa para tratar el estrés que causa la pirotecnia en los perros. (Mascotear 2026)

El cannabis medicinal exige evaluación y seguimiento veterinario

El uso de cannabis medicinal veterinario fue otro de los asuntos tratados durante Mascotear. El médico veterinario Nicolás Destefano, especialista en comportamiento animal y etología, explicó que esta terapia procura actuar sobre el sistema endocannabinoide, presente en los animales y vinculado con la regulación del equilibrio de distintas funciones del organismo.

Según detalló Destefano, la terapia se investiga y se utiliza como acompañamiento en cuadros de dolor, determinadas afecciones inmunológicas, cuidados paliativos, procesos oncológicos y algunos problemas neurológicos y de comportamiento. Cada aplicación requiere la evaluación del caso, la definición de la forma de uso del producto y el seguimiento del paciente.

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La ausencia de una regulación nacional específica sobre cannabis medicinal en medicina veterinaria, sin embargo, dificulta garantizar la calidad y la seguridad de los productos disponibles. Esa situación puede exponer a las familias a compras poco confiables o a usos inadecuados. Además, el cannabis puede interactuar con otros medicamentos y potenciar sus efectos, por lo que cualquier tratamiento debe contar con la evaluación y el acompañamiento de un profesional veterinario.

La actividad promovió la adopción responsable y el compromiso a largo plazo con los animales. (Mascotear 2026)

Los ruidos de la pirotecnia requieren anticipación y orientación profesional

Con las fiestas de fin de año, la atención sobre el bienestar animal incluye a los perros que sienten miedo o estrés ante los estruendos de la pirotecnia. Existen estrategias preventivas y alternativas terapéuticas en las que el cannabis puede ayudar, según cada caso, pero la consulta con un veterinario permite determinar cuáles son adecuadas.

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Ante los ruidos fuertes, la recomendación es anticiparse, buscar orientación profesional y evitar la automedicación. La prevención y el asesoramiento resultan relevantes para atender las necesidades de cada animal.

Salud, tecnología y propuestas para animales de compañía

A lo largo de sus dos días, Mascotear convocó propuestas vinculadas con la salud, la alimentación, el entretenimiento, la tecnología y el bienestar. El encuentro volvió a mostrar un universo con nuevos servicios y tendencias, junto con una atención creciente a las necesidades de los animales de compañía.

El festival funcionó como un espacio para conocer propuestas y compartir experiencias en torno a una convivencia consciente y responsable con las mascotas.