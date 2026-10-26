Las investigaciones para que perros y gatos vivan más años: de tratamientos contra el deterioro muscular a terapias para el corazón

La primera Animal Longevity Summit en Toronto reunió a científicos y empresas para debatir tratamientos que prolongan la vida de perros y gatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La expectativa de prolongar la vida de perros y gatos ya impulsa una agenda de investigación, empresas biotecnológicas y tratamientos para enfermedades asociadas con la edad. Según un análisis de Nature, este interés reunió a científicos, compañías y tutores de animales de compañía en la primera Animal Longevity Summit, celebrada en Toronto, Canadá.

El encuentro realizado a principios de octubre expuso avances y proyectos sobre longevidad animal, desde dietas con probióticos hasta terapias génicas y conservación a bajas temperaturas. La revista Nature atribuye los datos y las declaraciones a investigadores, directivos de empresas y participantes de la cumbre.

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La longevidad de las mascotas atrae a científicos y empresas

La investigadora Vera Gorbunova, de la Universidad de Rochester en Nueva York, participó en la cumbre junto con especialistas de universidades y empresas. La experta estudia el envejecimiento en diversas especies animales y señaló que el público del encuentro resultó distinto al de las conferencias habituales sobre envejecimiento.

El programa incluyó estudios sobre cáncer en perros, regeneración en ajolotes y genética de mamíferos que viven en ambientes extremos. También presentó proyectos comerciales de terapias génicas para perros, alimento con probióticos para gatos y criopreservación de mascotas, que es el proceso de congelar material biológico con la expectativa de conservarlo para un uso futuro.

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El crecimiento de los seguros de salud para animales en Estados Unidos impulsa las inversiones en el mercado de longevidad para mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés empresarial responde al crecimiento de las inversiones destinadas a la longevidad y la salud humana, afirmó Cameron Hurlburt, analista sénior de la firma de capital de riesgo Ani VC, a Nature. Hurlburt indicó que una parte de ese interés alcanza ahora al mercado de animales de compañía. El analista sostuvo que ese sector puede crecer si más personas contratan seguros de salud para sus animales en Estados Unidos.

La mayor parte de los esfuerzos actuales busca extender el período de buena salud de las mascotas mediante mejoras en la dieta, explicó Hurlburt. Entre esas propuestas figuran formulaciones con probióticos, microorganismos que se incorporan a los alimentos y que pueden beneficiar funciones del organismo. El analista también señaló que varias compañías adaptan fármacos ya aprobados para personas, en lugar de crear medicamentos desde cero.

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Terapias para el corazón, los músculos y los riñones de perros y gatos

The Cat Health Company presentó una estrategia para identificar fármacos nuevos contra enfermedades vinculadas con la edad en gatos. Dirige parte de su investigación hacia la sarcopenia, un deterioro que reduce la masa y la fuerza muscular, y hacia enfermedades renales.

El cofundador de The Cat Health Company, Alex Băciţa, declaró a Nature que la firma cuenta con dos compuestos en ensayos clínicos. Agregó que la empresa prepara otros candidatos para futuras etapas de investigación.

The Cat Health Company avanza con dos compuestos en ensayos clínicos contra la sarcopenia y las afecciones renales en felinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los perros, Rejuvenate Bio, de San Diego, desarrolla una terapia génica contra la enfermedad de la válvula mitral. Esa patología constituye la afección cardíaca más frecuente entre los perros. El director científico Noah Davidsohn expresó su expectativa de que el tratamiento también ayude, con el tiempo, frente a síndromes metabólicos y mejore la longevidad. Las terapias génicas modifican o incorporan material genético para actuar sobre una enfermedad. Indicó que su empresa busca reducir el costo de producción de estos tratamientos complejos para ajustarlo al mercado de mascotas.

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Otra firma desarrolla una terapia génica para aumentar la longevidad y reducir la sarcopenia en perros.

El gerocientífico comparativo Noah Snyder-Mackler, de la Universidad Estatal de Arizona, explicó a Nature que los investigadores académicos necesitan vínculos con empresas para impulsar tratamientos dirigidos específicamente a perros. Snyder-Mackler participa en el Dog Aging Project, una colaboración amplia que estudia el envejecimiento canino. Según el investigador, las subvenciones públicas suelen priorizar aplicaciones para la salud humana y dejan menos recursos para intervenciones centradas en perros.

La criopreservación reúne una lista de espera de 12.000 tutores

Genflow Biosciences proyecta comercializar su tratamiento canino contra el deterioro muscular con el fin de financiar estudios en personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La criopreservación de mascotas también apareció en la cumbre, aunque recibió reparos de parte de investigadores. Gorbunova dijo a Nature que algunas exposiciones le parecieron extrañas y expresó dudas sobre esta práctica.

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Consiste en congelar el cuerpo de una mascota después de su muerte, o parte de su material biológico. Quienes contratan el servicio esperan que futuros avances científicos permitan recuperar al animal.

El fundador y director ejecutivo de Cryopets, Kai Micah Mills, reconoció que su empresa ocupa una posición marginal en estos eventos. Sin embargo, indicó que la lista de espera de la compañía reúne a cerca de 12.000 tutores de mascotas interesados en pagar por este servicio.

Mills señaló a la revista que la criopreservación de un gato cuesta alrededor de USD 10.000, según el tamaño, mientras que un perro grande puede superar los USD 50.000. El artículo de Nature aclara que ningún animal de compañía ni ser humano volvió a la vida después de una criopreservación.

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Los tutores recurren a este servicio con la esperanza de contar con más tiempo junto a sus mascotas si la tecnología permite una recuperación futura. Esa expectativa explica el interés de miles de personas, aunque hoy no existe un caso que demuestre la posibilidad de revivir a un animal criopreservado.