Receta de licuado de banana, yogur griego y miel, rápida y fácil

Los alimentos se procesan en la máquina durante un minuto hasta conseguir una textura uniforme y sin grumos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un vaso de licuado de banana, yogur griego y miel resuelve el desayuno de cualquier mañana apurada. Es ese combo que aparece cuando no hay tiempo, pero tampoco ganas de salir de casa sin comer nada.

En las casas argentinas, la banana licuada con leche o yogur es un clásico de toda la vida, el que preparaban las abuelas para la leche de la tarde. La versión con yogur griego y miel le suma un toque más cremoso y nutritivo, ideal para después de entrenar o para arrancar el día con energía.

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Receta de licuado de banana, yogur griego y miel

Se trata de una bebida cremosa y espesa que se prepara en la licuadora combinando banana, yogur griego y miel con un poco de leche o agua. No lleva cocción ni técnicas complicadas: todo se procesa junto hasta lograr una textura homogénea. Es una receta pensada para resolver en minutos sin ensuciar demasiado la cocina.

Tiempo de preparación

El tiempo total es de 5 minutos. No requiere cocción, solo el procesado en licuadora.

Ingredientes

1 banana madura

1 pote de yogur griego natural (170 gr)

1 cucharada de miel

150 ml de leche (puede ser común, descremada o vegetal)

3 cubitos de hielo (opcional)

Canela en polvo, a gusto (opcional)

La elaboración demanda un tiempo total de cinco minutos en licuadora y no requiere métodos de cocción - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer licuado de banana, yogur griego y miel, paso a paso

Pelar la banana y cortarla en trozos para facilitar el licuado. Colocar en la licuadora la banana, el yogur griego, la miel y la leche. Agregar los cubitos de hielo si se busca una textura más fresca y espesa. Procesar todo durante 1 minuto, hasta obtener una mezcla lisa y sin grumos. Probar el dulzor: si hace falta, sumar una cucharadita más de miel y volver a licuar unos segundos. Servir de inmediato en un vaso bien frío y espolvorear canela si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 1 porción grande o 2 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 280 kcal

Grasas: 5 gr

Carbohidratos: 48 gr

Proteínas: 12 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se recomienda consumir el licuado en el momento, ya que la banana tiende a oxidarse y perder textura. Si es necesario guardarlo, puede conservarse en la heladera dentro de un recipiente hermético por un máximo de 12 horas. No se recomienda congelar esta preparación.