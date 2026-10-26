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La alfombra roja del Balón de Oro 2026: los looks de las estrellas del fútbol en Londres

La gala recibió a diversas personalidades del ámbito deportivo y artístico, quienes exhibieron trajes oscuros, vestidos satinados y accesorios llamativos

Tres imágenes contiguas muestran a un hombre con traje, a una pareja y a una mujer con vestido oscuro sobre una alfombra roja ante un panel azul.
Las figuras del fútbol asistieron a la ceremonia del Balón de Oro, celebrada en Londres, con trajes de gala y vestidos de distintos estilos (Reuters)
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La alfombra roja de la 70ª edición del Balón de Oro 2026 reunió en el London Palladium de Londres a figuras del fútbol, la música y la televisión, con apuestas de gala entre la sastrería clásica, los vestidos estructurados y los accesorios protagonistas.

Con Lionel Messi y Lautaro Martínez entre los 30 candidatos al galardón masculino, la llegada de los protagonistas concentró la atención en los códigos de vestimenta elegidos para la ocasión.

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Kylian Mbappé

Kylian Mbappé lució un esmoquin negro durante la ceremonia del Balón de Oro
Kylian Mbappé lució un esmoquin negro durante la ceremonia del Balón de Oro

Kylian Mbappé llevó un esmoquin negro con solapas satinadas, camisa blanca y moño negro. Completó el conjunto con un pañuelo oscuro en el bolsillo del saco y zapatos negros de vestir. Lució el cabello corto, con los laterales rebajados y la parte superior peinada hacia arriba.

Luis Figo y Stella Figo

Luis Figo y Stella Figo combinaron un esmoquin negro y un vestido blanco
Luis Figo y Stella Figo combinaron un esmoquin negro y un vestido blanco

El exfutbolista portugués Luis Figo vistió un esmoquin negro con camisa blanca y moño del mismo color. Su hija Stella Figo llevó un vestido blanco de cuello alto y acabado satinado, con el cabello largo y lacio sobre los hombros. Completó el atuendo con pendientes circulares y sandalias negras de tiras.

Ronaldo

Ronaldo llevó un traje negro y una corbata azul estampada durante la ceremonia del Balón de Oro
Ronaldo llevó un traje negro y una corbata azul estampada durante la ceremonia del Balón de Oro

El exfutbolista brasileño Ronaldo apareció con un traje negro, camisa blanca y una corbata azul con un estampado geométrico en tonos claros. Llevó el cabello corto, con la parte superior peinada hacia arriba, y completó el vestuario con un pañuelo oscuro en el bolsillo del saco.

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Harry Kane y Katie Goodland

Harry Kane y Katie Goodland asistieron a la ceremonia del Balón de Oro vestidos de gala
Harry Kane y Katie Goodland asistieron a la ceremonia del Balón de Oro vestidos de gala

El futbolista inglés Harry Kane optó por un esmoquin negro de solapas satinadas, camisa blanca y moño negro. En la solapa llevó un prendedor rojo, mientras que su esposa Katie Goodland se decantó por un vestido negro sin tirantes y de acabado satinado.

Luis Díaz y Geraldine Ponce

Luis Díaz y Geraldine Ponce asistieron a la ceremonia del Balón de Oro con atuendos negros y accesorios brillantes
Luis Díaz y Geraldine Ponce asistieron a la ceremonia del Balón de Oro con atuendos negros y accesorios brillantes

El futbolista colombiano Luis Díaz vistió un conjunto negro de corte amplio, con camisa del mismo color y el cuello abierto, sin corbata. Geraldine Ponce llevó un vestido negro de escote palabra de honor, acompañado por un collar de piedras brillantes y pendientes a juego.

Alex Greenwood

Alex Greenwood lució un vestido negro y accesorios metálicos durante su llegada a la ceremonia del Balón de Oro
Alex Greenwood lució un vestido negro y accesorios metálicos durante su llegada a la ceremonia del Balón de Oro

La futbolista inglesa Alex Greenwood lució un vestido negro de corte recto, con escote asimétrico y detalles fruncidos en la parte superior. Completó el conjunto con un bolso negro de textura brillante, un reloj metálico con esfera verde y varios anillos.

Michael y Louise Bonsall

El exfutbolista inglés Michael Owen y su esposa Louise Bonsall eligieron atuendos de gala negros para la alfombra roja
El exfutbolista inglés Michael Owen y su esposa Louise Bonsall eligieron atuendos de gala negros para la alfombra roja

El exfutbolista inglés Michael Owen y su esposa, Louise Bonsall, asistieron con looks elegantes y clásicos. Owen vistió un traje negro con camisa blanca y corbata del mismo color, mientras que Bonsall llevó un vestido negro sin mangas y el cabello suelto.

Scarlett Camberos

La futbolista mexicana Scarlett Camberos asistió a la gala con un vestido color bordó de acabado brillante y escote recto
La futbolista mexicana Scarlett Camberos asistió a la gala con un vestido color bordó de acabado brillante y escote recto

Con el cabello negro peinado hacia atrás, la futbolista mexicana Scarlett Camberos posó en la ceremonia. Llevó un vestido color bordó, de acabado brillante y con escote recto, y apoyó una mano sobre la cintura.

Kate Scott y Malik Scott

La presentadora deportiva Kate Scott y el exboxeador Malik Scott lucieron atuendos contrastantes durante la ceremonia en Londres
La presentadora deportiva Kate Scott y el exboxeador Malik Scott lucieron atuendos contrastantes durante la ceremonia en Londres

La presentadora deportiva Kate Scott y el exboxeador Malik Scott posaron juntos. Él llevaba un traje beige, gafas de sol y mostraba tatuajes en la cabeza, el cuello y el pecho; ella vestía de negro y tenía el cabello rubio y rizado.

Peter Schmeichel y Laura von Lindholm

El exarquero danés Peter Schmeichel vistió un esmoquin negro con moño junto a la modelo y actriz Laura von Lindholm
El exarquero danés Peter Schmeichel vistió un esmoquin negro con moño junto a la modelo y actriz Laura von Lindholm

El exarquero danés Peter Schmeichel apareció junto a la modelo y actriz Laura von Lindholm. Schmeichel llevaba un esmoquin negro con camisa blanca y moño, mientras que von Lindholm lucía un conjunto negro, el cabello rubio suelto y una cadena larga.

Rafael Benítez

El entrenador español Rafael Benítez posó con un traje negro, camisa blanca y corbata negra
El entrenador español Rafael Benítez posó con un traje negro, camisa blanca y corbata negra

Rafael Benítez, exentrenador de fútbol español, posó con un traje negro de dos botones, camisa blanca y corbata negra de acabado satinado. Llevó el saco cerrado, las mangas a la altura de las muñecas y un pequeño prendedor dorado en la solapa.

Jorja Smith

La cantante y compositora británica Jorja Smith concurrió a la gala con un vestido negro de encaje floral y mangas transparentes
La cantante y compositora británica Jorja Smith concurrió a la gala con un vestido negro de encaje floral y mangas transparentes

La cantante y compositora británica Jorja Smith se presentó con un vestido negro de encaje floral y mangas transparentes. Llevó el cabello recogido en una coleta y completó el atuendo con pendientes largos.

Alan Shearer

El exfutbolista y comentarista inglés Alan Shearer complementó su traje clásico con un pañuelo estampado en el bolsillo
El exfutbolista y comentarista inglés Alan Shearer complementó su traje clásico con un pañuelo estampado en el bolsillo

El exfutbolista inglés y comentarista deportivo Alan Shearer asistió con un traje negro, camisa blanca, corbata negra y un pañuelo estampado en el bolsillo.

Lucy Bronze

La futbolista inglesa del Chelsea Lucy Bronze optó por un vestido bordó de cuello drapeado para la ceremonia del Balón de Oro
La futbolista inglesa del Chelsea Lucy Bronze optó por un vestido bordó de cuello drapeado para la ceremonia del Balón de Oro

Lucy Bronze, futbolista inglesa del Chelsea, posó ante el panel del Balón de Oro en el London Palladium. La defensora llevó un vestido bordó de cuello drapeado y tela fruncida en la cintura, con el cabello recogido y algunos mechones sueltos alrededor del rostro.

Burna

Así llegó Burna a la gala
Así llegó Burna a la gala

El cantante nigeriano Burna Boy llevó un traje negro de corte amplio, combinado con una camisa blanca y una corbata negra. Incorporó anteojos de sol oscuros de montura rectangular y mantuvo sus rastas largas sueltas a ambos lados del rostro.

Gary Lineker

Gary Lineker asistió a la ceremonia con un traje negro, camisa blanca, corbata y anteojos
Gary Lineker asistió a la ceremonia con un traje negro, camisa blanca, corbata y anteojos

El exfutbolista y comentarista británico Gary Lineker vistió un traje negro de dos piezas, camisa blanca y corbata negra. Llevó el cabello gris peinado hacia atrás, gafas de montura oscura y una barba corta canosa.

Alexia Putellas

Alexia Putellas vistió un diseño blanco satinado con detalles de plumas y pendientes
Alexia Putellas vistió un diseño blanco satinado con detalles de plumas y pendientes

La futbolista española Alexia Putellas llevó un vestido blanco satinado, de escote en V y mangas cortas decoradas con piezas de tela en forma de plumas. El diseño incorporó drapeados en la cintura y una falda de caída recta.

Lothar Matthaus y Theresa Sommer

Lothar Matthäus y Theresa Sommer asistieron a la ceremonia del Balón de Oro con atuendos negros de gala
Lothar Matthäus y Theresa Sommer asistieron a la ceremonia del Balón de Oro con atuendos negros de gala

Lothar Matthäus apareció con un traje negro de corte clásico, camisa blanca y corbata oscura. Theresa Sommer eligió un vestido negro satinado, con tirantes finos y escote recto. El conjunto incorporó un bolso acolchado con cadena, pulseras plateadas, anillos y sandalias de tiras con detalles brillantes.

*Fotos: Reuters

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