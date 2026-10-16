Tendencias

Baños de hielo, compresión o suplementos: qué funciona realmente para recuperar los músculos tras entrenar

Una investigación de la Universidad de Bath revisó las técnicas más populares entre deportistas y concluyó que, si bien algunas atenúan el dolor, pocas logran restablecer la función del tejido de forma efectiva

Hombre dentro de una bañera metálica llena de agua e hielo, con pesas y equipo de gimnasio en el fondo.
Una revisión de la Universidad de Bath analizó las técnicas de recuperación más populares entre deportistas y concluyó que varias atenúan el dolor pero no restablecen la función muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Quienes asisten al gimnasio con regularidad conocen bien las molestias que aparecen horas después de una sesión intensa. En busca de alivio, cada vez más deportistas recreativos adoptaron técnicas de recuperación muscular antes reservadas para atletas de élite: baños de hielo, prendas de compresión y suplementos nutricionales. Pero la ciencia advierte que varias de estas estrategias pueden resultar contraproducentes si se aplican sin criterio.

Una investigación del Centro de Nutrición, Ejercicio y Metabolismo de la Universidad de Bath, en Reino Unido, difundida por The Conversation, revisó las pruebas detrás de estos métodos. El trabajo del investigador Max Davis concluyó que, aunque muchas de estas prácticas atenúan la sensación de dolor, pocas consiguen restablecer la función de los músculos de forma efectiva.

PUBLICIDAD

Los baños de hielo alivian el dolor, pero pueden frenar el desarrollo muscular

Infografía ilustrada con un deportista, un balde con hielo, una media de compresión, cerezas y comida saludable sobre un fondo claro.
Una infografía sintetiza los hallazgos de la Universidad de Bath sobre la eficacia reducida de los baños de hielo, las prendas de compresión y los suplementos para los músculos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inmersión en agua fría —por debajo de los 15℃— se convirtió en una de las estrategias de recuperación deportiva más populares gracias a las redes sociales y al deporte profesional. Distintos estudios muestran que el frío extremo reduce la inflamación y puede disminuir las molestias musculares en un período de 24 horas.

Sin embargo, quienes recurren a esta práctica de manera habitual deberían considerar un riesgo importante. La inflamación que produce el ejercicio intenso no solo genera incomodidad: también activa los procesos de adaptación que permiten ganar masa muscular. Suprimir esa respuesta con regularidad podría limitar los beneficios del entrenamiento a largo plazo.

PUBLICIDAD

Según el análisis de Davis, los baños de hielo deberían reservarse únicamente para situaciones en las que la recuperación rápida sea imprescindible, como competencias consecutivas. Evitar las molestias a corto plazo puede significar sacrificar las ganancias futuras.

Las prendas de compresión ofrecen alivio percibido, no recuperación real

Un hombre sentado en un banco de madera ajusta una manga de compresión negra con detalles naranjas en su pierna.
Un análisis encontró que estas vestimentas mejoran ciertos marcadores circulatorios pero difícilmente restauran la capacidad muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro recurso ampliamente extendido son las prendas de compresión, utilizadas después de entrenar con la promesa de mejorar la circulación, incrementar la irrigación hacia los músculos y reducir la hinchazón.

Un estudio evaluó su eficacia: un grupo recibió estas vestimentas y otro una pastilla placebo presentada como igualmente efectiva. Los resultados confirmaron que las prendas sí optimizaron la circulación y el riego sanguíneo, a diferencia del placebo.

No obstante, que esos cambios fisiológicos se traduzcan en una mejora concreta del rendimiento es otra cuestión. Los datos indican que estos accesorios inciden en ciertos marcadores de recuperación, pero difícilmente restablecen la capacidad muscular de forma directa. Su principal beneficio radica en que la persona se siente mejor recuperada, aunque sus músculos no lo estén del todo.

Suplementos deportivos, promesas que la ciencia no siempre acompaña

Un vaso con líquido rojo, un cuenco con cerezas, uvas y almendras, un frasco con cápsulas y pastillas sueltas sobre una tabla de mármol.
La investigación del nutricionista Max Davis señala que los aminoácidos de cadena ramificada son menos eficaces que la proteína completa, y que los datos sobre omega-3 para la recuperación muscular siguen siendo dispares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado de suplementos nutricionales para deportistas mueve cifras millonarias con productos que aseguran reducir el dolor y acelerar la reparación muscular. Sin embargo, no todos cumplen lo que ofrecen, y algunos aportan menos de lo que su precio sugiere.

La proteína de suero cuenta con respaldo científico moderado: estimula la síntesis de proteínas musculares, aunque su capacidad para aliviar las molestias resulta inconsistente. Los aminoácidos de cadena ramificada (BCAA, por sus siglas en inglés) mostraron ser menos efectivos que las fuentes completas de proteína, ya que la reparación muscular requiere todos los aminoácidos esenciales. Los especialistas recomiendan priorizar la comida real antes que las cápsulas.

El jugo de cereza ácida, un suplemento más reciente, presenta resultados algo más alentadores. Rico en polifenoles con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, los indicios preliminares sugieren que puede atenuar el malestar post-entrenamiento y contribuir a restaurar la fuerza. Los suplementos de omega-3 (aceite de pescado), en cambio, arrojan datos dispares.

El investigador de la Universidad de Bath destaca que todos estos nutrientes pueden obtenerse a través de una alimentación equilibrada. Las pruebas más sólidas sobre recuperación muscular apuntan a lo fundamental: descanso adecuado, buena nutrición y sueño de calidad. La recuperación, en definitiva, no puede embotellarse ni venderse.

Temas Relacionados

MúsculosSuplementosRecuperaciónGimnasioEntrenamiento físicoReino UnidoBaños de hieloMetabolismoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más allá de la ropa: 7 textiles que deben limpiarse más seguido y cómo realizarlo

Una revisión de los elementos presentes en dormitorios, salas y cocina permite organizar su cuidado sin ignorar instrucciones específicas ni condiciones como manchas, mascotas o enfermedades

Más allá de la ropa: 7 textiles que deben limpiarse más seguido y cómo realizarlo

Cuál es la forma idea de limpiar una tabla de cortar que quedó impregnado el olor del ajo

Organismos sanitarios aconsejan diferenciar los equipos destinados a carnes, aves y pescados del resto de los ingredientes que se consumirán sin cocción

Cuál es la forma idea de limpiar una tabla de cortar que quedó impregnado el olor del ajo

El truco con papel de aluminio para que el apio dure semanas en la heladera

Una especialista en cocina detalló pautas de almacenamiento y manipulación que reducen el desperdicio de esta hortaliza en distintas preparaciones

El truco con papel de aluminio para que el apio dure semanas en la heladera

Estrategias avaladas por expertas para lavar la bañera sin dolor de espalda ni esfuerzo extra

Algunas alternativas permiten retirar residuos y suciedad de las superficies con una menor exigencia física. Además, evitan la necesidad de permanecer en el suelo durante la tarea

Estrategias avaladas por expertas para lavar la bañera sin dolor de espalda ni esfuerzo extra

3 ejercicios para fortalecer los isquiotibiales y cuidar la cadera y la rodilla, según una entrenadora

La preparadora física Lauren Pak propone acciones sencillas y prácticas para trabajar este grupo muscular situado en la parte posterior del muslo

3 ejercicios para fortalecer los isquiotibiales y cuidar la cadera y la rodilla, según una entrenadora

DEPORTES

El día que Locomotora Castro se subió a un auto de TC a más 200 km/h: “Lo vivió con mucha pasión”

El día que Locomotora Castro se subió a un auto de TC a más 200 km/h: “Lo vivió con mucha pasión”

Inicia la era post Messi: los posibles rivales de la selección argentina en la fecha FIFA de noviembre y las sedes en danza

Tienen entre 75 y 85 años: una marca de running formó con ellos un equipo de corredores seniors

La polémica en Estudiantes-Flamengo: el brutal codazo de Paquetá a Piovi que debió ser sancionado con roja

Nacho Fernández rompió en llanto al hablar de la cinta de capitán con la imagen de Maradona: “Me acompaña todos los partidos”

TELESHOW

La reacción de Mario Pergolini al conocer los detalles del viaje de 60 días de Gastón Gaudio a Las Vegas: "Descarrilé, terminó mal"

La reacción de Mario Pergolini al conocer los detalles del viaje de 60 días de Gastón Gaudio a Las Vegas: "Descarrilé, terminó mal"

La significativa frase de Lourdes Sánchez tras separarse del Chato Prada y en medio de rumores de romance

El pedido de Nicole Neumann a Wanda Nara por el look que llevó al Martín Fierro: cuánto cuesta su osado jean

Nora Colosimo recordó el conflicto entre Zaira Nara y Paula Chaves y defendió a su hija: "No fue una 'Tatiana'"

El llanto de Carito Müller y Anita Martínez en Dale Match en la previa del Día de la Madre

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra Ucrania: al menos tres muertos y apagones en ocho regiones

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra Ucrania: al menos tres muertos y apagones en ocho regiones

El Monte Blanc retrocede y los glaciares suizos pierden casi el 30% de su volumen en una década

Vive escondido en las profundidades del océano y su forma de nadar inspira a la robótica acuática

El día en que Tim Burton renunció a su debut: así cedió su primer largometraje a Martin Scorsese

Calor extremo y falta de sueño: los factores que podrían elevar el riesgo de ictus y demencia, según un experto