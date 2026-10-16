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Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra Ucrania: al menos tres muertos y apagones en ocho regiones

La empresa estatal Ukrenergo atribuyó las interrupciones de servicio a una ofensiva masiva contra la infraestructura energética nacional. El presidente ucraniano pronunciará un discurso en Bruselas frente a los líderes de la Unión Europea en el que pedirá apoyo para contrarrestar los bombardeos

La empresa pública ucraniana de electricidad, Ukrenergo, ha anunciado cortes de luz en Kiev y otras siete regiones.
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Al menos tres personas murieron en Kharkiv por nuevos ataques rusos, que también provocaron cortes de electricidad en ocho regiones de Ucrania, incluida su capital Kiev, tras una ofensiva contra infraestructura energética. La empresa estatal de electricidad Ukrenergo comunicó cortes del suministro en Kiev y otras siete regiones.

El jefe de la Administración Militar regional, Oleg Siniegubov, informó que Rusia atacó con varios drones el distrito de Shevchenko de la ciudad. El alcalde de Kharkiv, Igor Terejov, señaló que al menos uno de los aparatos impactó en uno de los mercados más grandes de la urbe.

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La Fuerza Aérea ucraniana informó que Rusia lanzó 149 drones de largo alcance durante la noche y la madrugada. Las defensas no lograron interceptar 27 de ellos, que alcanzaron objetivos no detallados en el parte oficial.

Bomberos de Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania apagando incendios tras el ataque de Rusia (Créditos: Facebook del Servicio Estatal)
Bomberos de Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania apagando incendios tras el ataque de Rusia (Créditos: Facebook del Servicio Estatal)

La región de Volinia, en el noroeste de Ucrania, figuró entre las zonas afectadas. Unos 370.000 abonados permanecían sin luz en Lutsk, la capital regional, por daños en la red eléctrica tras los ataques.

La nueva ofensiva ocurrió en medio de dudas sobre la continuidad de la ayuda estadounidense a Ucrania en comunicaciones y transferencia de inteligencia. Kiev no recibió en al menos dos ocasiones esta semana alertas sobre lanzamientos de misiles balísticos rusos. El Ejército ucraniano también registró limitaciones en las terminales de SpaceX.

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En paralelo a los bombardeos rusos de esta mañana, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, afirmó que el bloque no tiene capacidad para sustituir a corto plazo el sistema Starlink, utilizado por Ucrania para sus comunicaciones militares frente a la invasión rusa.

Un bombero del Servicio Estatal de Emergencias apagando incendios en Ucrania tras el ataque de Rusia (Créditos: Facebook del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)
Un bombero del Servicio Estatal de Emergencias apagando incendios en Ucrania tras el ataque de Rusia (Créditos: Facebook del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)

Starlink es realmente necesario para Ucrania y, lamentablemente, a corto plazo Europa no puede reemplazar ese sistema”, declaró Kallas, después de que Kiev informara restricciones en el uso de la red estadounidense de internet satelital durante los últimos días.

La advertencia llegó un día después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reclamara a los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que mantengan el envío de armas y den prioridad a interceptores de misiles balísticos y munición para los aviones F-16.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, sostuvo este viernes en Bruselas que “no es momento de rebajar el apoyo a Ucrania” ni de reducir las sanciones contra Rusia. “Es momento de incrementar nuestro apoyo (a Ucrania) y de aumentar nuestra presión a Rusia, y esto es esencial para llevar a Moscú a aceptar un verdadero alto el fuego y a la mesa de negociaciones”, afirmó Costa, quien llegó a la reunión junto a Zelensky y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Von der Leyen destacó el trabajo conjunto con Kiev para avanzar en la senda de adhesión a la UE. Señaló que se abrieron dos nuevos grupos de capítulos de negociación y que Bruselas prevé iniciar antes de fin de año las conversaciones sobre los dos bloques restantes, con el fin de comenzar las reformas requeridas para la incorporación. El presidente ucraniano agradeció el “enorme apoyo” de los mandatarios europeos, del Consejo y de la Comisión. También los definió como “verdaderos líderes” por haber permanecido junto a Ucrania desde el inicio de la guerra.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hablan con la prensa a su llegada a la cumbre de líderes de la Unión Europea celebrada en Bruselas, Bélgica. 16 de octubre de 2026 (REUTERS/Yves Herman)
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hablan con la prensa a su llegada a la cumbre de líderes de la Unión Europea celebrada en Bruselas, Bélgica. 16 de octubre de 2026 (REUTERS/Yves Herman)

Las estrechas conexiones entre Ucrania y la UE aumenta mientras las relaciones entre Kiev y Washington se deterioraron desde la semana pasada, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la flexibilización de sanciones contra Rusia a cambio de que Moscú suministre grandes volúmenes de diésel a los mercados internacionales. Zelensky calificó el acuerdo de “indigno” y afirmó que solo alentará a Rusia a prolongar la guerra que inició en febrero de 2022. “Todos en Europa queremos que esta guerra termine. Y para que eso suceda, hacen falta señales contundentes: más presión real sobre Rusia y más apoyo militar para Ucrania”, escribió el mandatario ucraniano.

(Con información de EFE)

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