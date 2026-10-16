La reacción de Mario Pergolini al conocer los detalles del viaje de 60 días de Gastón Gaudio a Las Vegas: "Descarrilé, terminó mal"

La reacción de Mario Pergolini al escuchar los detalles del viaje de 60 días de Gastón Gaudio a Las Vegas

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Lejos de recordar sus mayores victorias o duelos tenísticos, Gastón Gaudio sorprendió a Mario Pergolini este jueves al contarle el llamativo viaje que realizó con un grupo de amigos a Las Vegas. El extenista reveló que la estadía, planeada inicialmente para una semana, se extendió durante dos meses y que decidió regresar de la ciudad estadounidense cuando sintió que la situación había perdido todo límite.

La anécdota surgió en Otro día perdido (Eltrece), el programa que Pergolini conduce junto a Agustín “Rada” Aristarán y Evelyn Botto. La conversación comenzó cuando el conductor le preguntó a Gaudio cómo había enfrentado el cambio de vida tras dejar el tenis profesional. “Me descarrilé un poco”, respondió el campeón de Roland Garros 2004, antes de admitir que durante esos años también se había sentido contenido por las exigencias de su carrera.

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Ante las preguntas de Pergolini, Gaudio evitó inicialmente dar detalles. Sin embargo, mencionó a Las Vegas y el estudio reaccionó de inmediato. Rada bromeó con que la historia ya se había vuelto excesiva por el destino antes de conocer el resto, mientras el conductor quiso saber si se había instalado en la ciudad estadounidense.

El exjugador explicó que no se trató de una mudanza, sino de una escapada con cinco amigos. Uno de ellos era tenista. El plan contemplaba pasar poco más de siete días en la ciudad, aunque el grupo terminó por modificar por completo su calendario. “Fui por siete días y nos quedamos sesenta días en Las Vegas”, contó Gaudio, sorprendiendo a todo el estudio.

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Gaudio contó el viaje a Las Vegas que iba a durar una semana y se extendió por 60 días

Botto calificó de desmedida una semana en ese destino y Rada fue todavía más lejos al definirlo como una locura. En ese marco, le preguntó a Gaudio si Mike Tyson había sido parte del episodio, en alusión a la trama de la famosa película ¿Qué pasó ayer?, ambientada en la ciudad. El extenista negó que el excampeón mundial de boxeo hubiera participado, pero sostuvo que el grupo atravesó varias situaciones durante esa estadía.

Pergolini retomó el relato con una broma sobre los efectos físicos de pasar tanto tiempo en Las Vegas. Gaudio respondió entre risas y reconoció que siete días ya eran “mucho”, por lo que 60 jornadas habían sido una experiencia todavía más intensa. Después, el exdeportista comparó el clima de aquellos días con las películas en las que los personajes parecen permanecer siempre de noche y desconectados del exterior.

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Gastón Gaudio relató en la televisión su experiencia de dos meses en Las Vegas junto a un grupo de amigos

Durante la charla, Gaudio también repitió la creencia de que los hoteles y casinos incorporan oxígeno al sistema de aire acondicionado para que los visitantes tengan menos sueño y continúen jugando. Esa afirmación no tiene sustento. La Universidad de Nevada en Las Vegas indicó que se trata de una leyenda urbana y señaló que en la documentación arquitectónica de casinos no hay referencias a los tanques que serían necesarios para una operación de esa magnitud.

El relato volvió entonces a la pregunta central: cuándo habían decidido ponerle punto final al viaje. Pergolini sugirió, otra vez en tono humorístico, que el cierre podía haber llegado por la falta de dinero. Gaudio explicó que su decisión no tuvo que ver con una cifra concreta, sino con una advertencia personal. “Cuando me asusté, dije: ‘Ya me parece que se está yendo de las manos’”, relató.

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El extenista precisó que abandonó Las Vegas en el día 58, mientras que dos de sus amigos se quedaron hasta completar los 60. No quiso revelar qué sucedió después, aunque deslizó que el desenlace no había sido bueno. “Yo me escapé. Por suerte. Siempre caigo bien parado, como los gatos”, cerró Gaudio, antes de que Pergolini y el resto del panel retomaran las bromas.