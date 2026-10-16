La polémica en Estudiantes-Flamengo: el brutal codazo de Paquetá a Piovi que debió ser sancionado con roja

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El árbitro paraguayo Juan Gabriel Benítez cometió un error al sancionar solo con tarjeta amarilla el golpe de Lucas Paquetá a Ezequiel Piovi durante el empate sin goles entre Estudiantes y Flamengo, disputado en el estadio Jorge Luis Hirschi por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. La acción, ocurrida a los 62 minutos del partido, debió derivar en expulsión.

La jugada se produjo en una disputa por la posesión del balón entre el volante brasileño y el mediocampista de Estudiantes. Paquetá realizó un movimiento adicional y deliberado del codo hacia atrás en su intento de proteger la pelota, con el que golpeó al futbolista argentino. El VAR, a cargo del ecuatoriano Ulises Mereles, no intervino para recomendar una revisión en el campo que permitiera al árbitro principal corregir su decisión.

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La diferencia entre una acción reglamentaria y una infracción grave está en la intención y en el exceso de fuerza. Proteger el balón es legítimo, utilizar deliberadamente el codo para golpear a un adversario no lo es. Este golpe se encuadra en la Regla 12 del reglamento, que regula las faltas y la conducta antideportiva en el fútbol. Una acción de estas características, con fuerza excesiva o brutalidad, constituye conducta violenta y exige la expulsión directa del infractor, sin necesidad de una amonestación previa.

Lucas Paquetá debió ser expulsado en el duelo de ida de las semifinales de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata (Fotobaires)

La secuencia completa de la jugada muestra que Benítez amonestó a Paquetá por el golpe, una decisión insuficiente frente a la gravedad de la acción. El jugador de Flamengo se quedó en el campo pese al contacto con el rostro de Piovi, que permaneció tendido en el césped mientras se esperaba una posible revisión arbitral.

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Esa revisión nunca llegó. El sistema de videoarbitraje tuvo la posibilidad de señalar al árbitro principal la necesidad de una revisión en el terreno de juego (OFR, por sus siglas en inglés), un recurso que le habría permitido modificar la sanción inicial y expulsar al volante brasileño. La ausencia de esa intervención consolidó el error disciplinario cometido en el campo de juego.

El partido terminó igualado 0 a 0 en La Plata, en un encuentro donde Estudiantes generó las situaciones más claras pero no logró convertir, mientras Flamengo se mostró sólido en defensa a través de las intervenciones de Agustín Rossi, Léo Pereira y Emerson Royal. La serie, correspondiente a las semifinales de la Copa Libertadores 2026, se definirá en la revancha programada para la próxima semana en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

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Paquetá fue reemplazado a cinco del final por Freitas y podrá estar disponible para el equipo de Leonardo Jardim en el encuentro de vuelta. La decisión del árbitro paraguayo y la falta de intervención del VAR quedaron como un antecedente de aplicación incorrecta de la Regla 12 en una instancia determinante del torneo continental.