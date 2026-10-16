Inicia la era post Messi: los posibles rivales de la selección argentina en la fecha FIFA de noviembre y las sedes en danza

La selección argentina disputaría dos partidos en la fecha FIFA de noviembre (REUTERS/Rodrigo Valle)

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La selección argentina iniciará la era posterior a Lionel Messi, luego de su conmovedora despedida en el estadio Monumental el pasado 6 de octubre. Mientras Lionel Scaloni ultima detalles sobre la renovación de su contrato con la Asociación de Fútbol Argentino, el combinado nacional afrontaría dos amistosos en la fecha FIFA de noviembre contra Uruguay y Costa Rica.

Después de tres victorias en la ventana internacional de septiembre-octubre (4-0 ante Bolivia, 7-0 frente a Burkina Faso y 3-0 contra Benín, partido que marcó la despedida de Messi del conjunto nacional), Argentina tendría dos presentaciones entre el viernes 13 y martes 17 de noviembre. A falta de confirmación oficial, la Celeste de Diego Forlán y el combinado centroamericano serían los rivales.

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El primer partido tras la era Messi (de 21 años) estaría encaminado a jugarse el viernes 13 de noviembre en La Bombonera contra Uruguay. Además de acoger el clásico del Río de la Plata, la cancha de Boca Juniors también es una de las sedes posibles para el enfrentamiento contra Costa Rica, que en septiembre echó a Fernando Bocha Batista tras seis partidos en el cargo de entrenador. No obstante, se baraja la opción de disputar un partido en el interior del país, con el Mario Alberto Kempes de Córdoba y el estadio Gigante de Arroyito (Rosario Central) como posibles alternativas.

Lionel Scaloni todavía no selló su continuidad como entrenador de Argentina, aunque se espera que se confirme en las próximas semanas (REUTERS/Rodrigo Valle)

“No tenemos muchas opciones, son las que hay y estamos barajando las opciones. Si pudiéramos elegir mejor, pero seguramente iremos afuera a jugar. Me gustaría enfrentar a rivales potentes; hemos llegado al mejor nivel enfrentando a las potencias y hemos sufrido con una selección de menor nivel. Hay equipos de Asia y los demás están todos ocupados”, comentó Scaloni tras el triunfo sobre Burkina Faso y los próximos rivales.

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La fecha FIFA de noviembre marcará el cierre del año 2026 para la selección argentina, que contó con el subcampeonato en el Mundial 2026 (cayó en la final contra España) y la despedida de referentes en el plantel como Lionel Messi y Nicolás Otamendi. De acuerdo con el calendario FIFA, la primera ventana internacional en 2027 será entre el 22 y el 30 de marzo, mientras que del 7 al 15 de junio se podrían disputar otros amistosos.

Sin confirmación oficial, las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo 2030 iniciarían entre septiembre y octubre. Además, la Albiceleste tiene pendiente la Finalissima contra España, que estaba pautada para marzo de 2026 antes de cancelarse.

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Argentina afrontará el inicio de la era posterior a Lionel Messi tras 21 años (REUTERS/Rodrigo Valle)

Pese a esto, la AFA y Scaloni todavía deben llegar a un acuerdo para extender su vínculo —termina en diciembre— como director técnico. “Cuando haya algo, lo vamos a comunicar; por ahora no hay nada”, contestó de forma contundente en varias oportunidades el entrenador en la última fecha FIFA. Sin embargo, la renovación del contrato estaría encaminada y el ciclo que inició en 2018 se extendería, como mínimo, hasta la Copa América 2028.

“Buscaremos nuevas herramientas, pero esa sensación no estará. La única manera de compensar su ausencia es con un gran equipo, donde todos aporten su granito de arena. Antes, si hacías un gran partido, él te lo abría con una genialidad”, argumentó Scaloni en la última conferencia de prensa tras la despedida de Messi en la Selección.

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A esto, sumó: “Han venido chicos nuevos, que nos han dado frescura, nos han dado cosas que no teníamos, gente que juega por fuera y es una buena alternativa. Estamos contentos a pesar de que fueron tres partidos no tanto del nivel que queríamos. Buscamos juntarnos, conceptos nuevos, ver cómo se asocian, nos dan buenas perspectivas”.

Uruguay y Costa Rica serían los rivales de la selección argentina en noviembre (REUTERS/Rodrigo Valle)

Respecto a la conformación de la lista, se espera que Scaloni continúe con la reconstrucción del plantel y la oportunidad para que los más jóvenes se muestren. “Es obligatorio ir cambiando tras ocho años y va a seguir pasando. Han venido chicos nuevos, que nos han dado frescura, nos han dado cosas que no teníamos, gente que juega por fuera y es una buena alternativa”, explicó el DT.

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Uno de los jugadores que encendió las alarmas en los últimos días fue Lautaro Martínez, quien sufrió una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo luego de la caída del Inter por 4-3 contra Brujas y peligra su citación. Más allá de que la institución italiana no precisó detalles sobre su recuperación, las primeras estimaciones de la prensa europea apuntan a un período de entre cuatro y seis semanas fuera de actividad.