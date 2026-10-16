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Nora Colosimo recordó el conflicto entre Zaira Nara y Paula Chaves y defendió a su hija: "No fue una 'Tatiana'"

La madre de la modelo explicó el origen del distanciamiento, se refirió al vínculo con Facundo Pieres y contó cómo es la relación actual entre las dos

La madre de la modelo se refirió al conflicto de su hijo con la conductora
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Después de años de idas y vueltas e indirectas públicas, Zaira Nara y Paula Chaves parecen haber dejado atrás su conflicto. En ese marco, este jueves Nora Colosimo habló en LAM (América) sobre el distanciamiento entre su hija y la conductora, y sostuvo que ambas recompusieron el vínculo.

Ahora creo que hicieron las paces hace ya un tiempito”, afirmó Colosimo cuando Ángel de Brito le consultó por la relación entre las modelos, que fueron amigas durante años.

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La madre de Nara evitó dar detalles sobre las conversaciones privadas de su hija y explicó que procura no insistir cuando advierte que atraviesa una situación que puede afectarla. “Nunca voy a preguntarle a mis hijas algo que sé que las lastima o las pone mal”, expresó.

Según contó, su manera de acompañarlas consiste en acercarse sin forzar una charla sobre el tema. “Yo no soy esa mamá que, suponete, ese día se peleó con Paula y yo le voy a ir a meter el dedo en la llaga”, señaló. “Le caigo a tomar mate y hablo de cualquier cosa. Si se da que me cuenta, la escucho y soy todo oídos”.

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Las modelos compartieron un evento y se mostraron abrazadas para las cámaras (Video: Instagram)

Durante la entrevista, De Brito vinculó el origen de la pelea con la relación que Zaira Nara mantuvo con Facundo Pieres, quien había sido pareja de Chaves antes de su matrimonio con Pedro Alfonso. La conductora y el actor tienen tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa.

Colosimo reconoció que el noviazgo de su hija con el polista pudo haber generado malestar en Chaves. “Claro, sí, totalmente. Tengo entendido que a Paula la enojó y le molestó”, sostuvo.

El conductor planteó que Nara había sido “Tatiana”, un término coloquial que suele utilizarse para señalar a quien inicia una relación con la expareja de una amiga. Sin embargo, Colosimo rechazó esa definición y destacó que el vínculo entre Chaves y Pieres había quedado atrás mucho tiempo antes.

“No fue ‘Tatiana’ si Paula está casada con Pedro hace muchos años. Facundo fue ex de Paula cuando tenía 15 o 17 años”, respondió. Luego defendió la decisión de su hija y cuestionó que el tema hubiera derivado en un conflicto: “Paula tenía un matrimonio. Me parece que es feo si vos tenés un matrimonio, después de tantos años formaste una familia... ¿Cuántos novios más hubo en el medio? ¿Te vas a preocupar? En esa no la banqué a Paula”.

Nora Colosimo habló de la pelea entre Zaira Nara y Paula Chaves
Nora Colosimo habló de la pelea entre Zaira Nara y Paula Chaves

A fines de mayo de este año, Zaira Nara y Paula Chaves volvieron a mostrarse juntas frente a las cámaras después de varios años de distancia. El reencuentro ocurrió un jueves por la mañana, durante la inauguración de un local en un centro comercial. En las imágenes que circularon en redes sociales se las vio con canastos en la mano, sonrientes y abrazadas.

El distanciamiento se había producido después de que Nara iniciara una relación con Facundo Pieres, expareja de Chaves. Aunque compartían agencia y eran madrinas de sus hijas, ambas evitaron coincidir en público durante un largo período. Cuando asistían a un mismo evento, procuraban no cruzarse.

La muerte de Moro, el perro de Chaves y Pedro Alfonso, abrió una instancia de diálogo entre las dos. La modelo contó después que el dolor por la pérdida de la mascota facilitó el acercamiento con Nara, a quien conocía desde la época en que el animal llegó a su vida.

Infografía detallando el Wandagate y la ruptura entre Zaira Nara y Paula Chaves, con retratos estilizados de ambas y texto explicativo del conflicto.
El conflicto entre las modelos comenzó cuando Zaira Nara inició un noviazgo con el polista Facundo Pieres, expareja de Paula Chaves (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera señal pública de esa nueva etapa llegó durante la inauguración del local. Willy García Navarro, representante de las modelos, compartió en sus historias de Instagram un video en el que ambas aparecían juntas. “¡Diosas mis amigas! ¡Las quiero!”, escribió junto a las imágenes. Nara replicó la publicación en su cuenta, mientras que Chaves compartió una foto tomada durante el evento.

El 29 de abril, Chaves había hablado sobre el tema en Desayuno Americano, por América TV. Antes, las cámaras de Intrusos habían recogido la reacción de Nara, quien se refirió al mensaje que le envió a su ex amiga tras la muerte de Moro. “Se me pone la piel de gallina. Yo a Moro lo conozco, se lo regalaron estando en ShowMatch conmigo, así que viví todo eso”, recordó. “Fue lindo para las dos, hay mucho cariño”, agregó.

Zaira Nara y Paula Chaves
Nora Colosimo defendió a su hija al señalar que Facundo Pieres fue novio de Paula Chaves durante su adolescencia

Chaves definió aquel contacto como “un broche de oro” y relató que retomaron el diálogo a partir de recuerdos compartidos. “Las cosas se acomodan y, de repente, te encontrás con personas en momentos que menos lo esperás”, expresó. También recordó que Nara le dijo: “¿Te acordás cómo estabas loca con ese perro?”.

De todos modos, la conductora evitó definir el presente entre ambas como una reconciliación. “Está todo bien, buena onda. Es un montón hablar de reconciliación. No sé si sirve decir que estamos amigadas”, aclaró. Según explicó, la relación todavía requiere una conversación pendiente: “Pasaron cosas entre nosotras, cada una tiene su punto de vista. Nos debemos una charla profunda. En el local no pudimos hablar más que media hora. Hubo un abrazo muy lindo y está todo bien”.

Chaves sostuvo que ya no existe la incomodidad de evitarse en espacios compartidos, aunque remarcó que aún no retomaron el vínculo que tenían antes. “Nos van a ver en los eventos, vamos a tomar una copa, a reírnos y a charlar, pero no hay un vínculo; sí la posibilidad de cruzarnos y que esté todo bien. Es mucho más incómodo evitar a alguien. No hay vínculo, pero está todo bien. Nos debemos una charla, pero reina la paz”, concluyó.

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