La significativa frase de Lourdes Sánchez tras separarse del Chato Prada y en medio de rumores de romance

Lourdes Sánchez habló en Radio Sudamericana sobre su presente sentimental tras la separación de Pablo Prada (Video: Instagram)

Guardar

“No se castiga el amor, chicos”. Con esa frase, Lourdes Sánchez se refirió por primera vez a su presente sentimental tras la separación de Pablo “Chato” Prada, en medio de la polémica que generó la ruptura de la pareja después de casi veinte años de relación. La declaración, que la bailarina hizo en diálogo con Radio Sudamericana de Corrientes, su provincia natal, dejó entrever que está dispuesta a transitar una nueva etapa amorosa, pese a la reciente crisis familiar.

Sánchez marcó una clara distinción entre su actividad profesional y su vida privada al referirse al momento que atraviesa. “Estoy trabajando con todo mi corazón, como me conocen y haciendo un gran trabajo. La vida privada es por otro lado”, expresó la artista, que actualmente se encuentra instalada en su provincia y se desempeña como Presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, mientras El Chato permanece en Buenos Aires junto a Valentín, el hijo de diez años que ambos tienen en común.

PUBLICIDAD

La separación de la pareja se conoció a través de Ángel de Brito, en el programa LAM (América TV), donde el conductor reveló que la ruptura se había producido meses atrás y que existía una infidelidad de por medio. “Hay una infidelidad de por medio, un chico de 27 años de Corrientes que se llama Fran”, aseguró De Brito en ese momento, al tiempo que mostró una fotografía del joven señalado. Según el periodista, Sánchez mantenía un vínculo con esa persona desde hacía aproximadamente cuatro meses, aunque la bailarina no confirmó ni desmintió públicamente ese dato.

Ángel de Brito reveló en el programa LAM la ruptura de la pareja y la existencia de una infidelidad (Adrián Escandar)

De Brito contó además que conoce a Prada desde hace más de dos décadas y que había hablado con él antes de hacer pública la información. “Lo cuento porque lo hablé con él, voy a ser sincero, fuimos a almorzar, le pregunté cómo estaba, porque lo vi muy mal”, relató el conductor en su programa.

PUBLICIDAD

Tras la difusión de la noticia, la propia Sánchez se comunicó con De Brito para dar su versión de los hechos. “Ángel, me gustaría hablar con vos. Lamento que no hayamos hablado antes nosotros”, le escribió la bailarina, según mostró el conductor al aire. En ese mensaje, Sánchez también se refirió al estado de la relación en sus últimos tiempos: “Yo no estoy triste, solo estoy triste por mi hijo, por Valen. Nosotros hace años estamos tratando de remontarla, lo intenté, pero se apagó el amor hace tiempo. Vivía una agonía”.

Días después de que se conociera públicamente la separación, Sánchez había hablado sobre el impacto que la ruptura generó en su vida cotidiana, en especial por la crianza compartida de su hijo. “Estoy muy bien. Estoy atravesando una situación difícil por una separación con un nene chiquito en el medio. Por supuesto que no es algo feliz, pero lo estamos sobrellevando muy bien, como dos personas adultas que somos y por todo el amor de nuestra historia de 16 años”, había manifestado en esa oportunidad.

PUBLICIDAD

Las versiones del ambiente del espectáculo vinculan a Lourdes Sánchez con el empresario Francisco Liotta

La frase sobre el amor que no se castiga llegó en medio de las versiones que ubican a Francisco Liotta Hernández, un empresario correntino, como la nueva pareja de la bailarina. Si bien la exanimadora infantil evitó mencionarlo de manera directa en sus declaraciones, sus palabras se interpretaron como una respuesta a quienes cuestionaron la posibilidad de que inicie un nuevo vínculo tan cerca de la separación de su expareja.

Pese a la tensión que generó la revelación de la infidelidad, ambos ex intentan sostener una dinámica cordial por el bienestar de Valentín. En los últimos días, la pareja protagonizó algunos gestos en redes sociales que reflejaron ese esfuerzo por mantener un trato maduro, mientras el niño reparte su tiempo entre Corrientes y Buenos Aires según la agenda laboral de cada uno de sus padres.

PUBLICIDAD