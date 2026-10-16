Sociedad

Temporal en Neuquén: las imágenes de las corrientes de agua, el barro y las rutas cortadas tras la tormenta en Añelo

Una lluvia torrencial anegó calles y dejó vehículos atrapados en Añelo. El SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de Neuquén

Vecinos registraron calles anegadas y sectores de ripio convertidos en barro durante el temporal en Añelo (X:@horaciorusso)

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Un temporal dejó un escenario de emergencia en Neuquén, con rutas intransitables y calles convertidas en cauces de agua. La tormenta golpeó con fuerza zonas de Vaca Muerta, Añelo y localidades del interior, donde el barro y las crecidas interrumpieron la circulación y expusieron las limitaciones de la infraestructura vial e hídrica.

Las precipitaciones se adelantaron a los pronósticos, que preveían la mayor actividad para la noche del jueves, y sorprendieron durante la tarde. En pocas horas, el agua cubrió arterias de la localidad y transformó sectores de tierra y ripio en zonas de difícil acceso para vehículos particulares, camiones y maquinaria.

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Imágenes difundidas por habitantes de la zona mostraron unidades hundidas en el barro, calles convertidas en corrientes de agua y conductores sin posibilidad de avanzar. En uno de los registros, una pareja se desplazó en kayak por una calle anegada. La escena reflejó la magnitud de un temporal que alteró por completo la rutina urbana de Añelo.

Una pareja se trasladó en kayak por una calle anegada de Añelo durante la tormenta (X: @horaciorusso)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de la provincia. El organismo advirtió que el área podía ser afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en lapsos breves y ocasional caída de granizo. Además, anticipó acumulados de entre 10 y 20 milímetros, con la posibilidad de que esos valores fueran superados de manera localizada.

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Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron evitar traslados innecesarios, no cruzar zonas anegadas ni buscar alternativas fuera de los caminos habilitados. También pidieron consultar el estado de las rutas antes de emprender viajes y comunicarse con la línea 103 ante una emergencia.

(X: @horaciorusso)

Como consecuencia de las inundaciones y de la persistencia de condiciones meteorológicas adversas, el Consejo Provincial de Educación suspendió las clases en todos los establecimientos de Añelo para el viernes 16 de octubre. La medida alcanza a los turnos mañana, vespertino y nocturno, e incluye a estudiantes, docentes, equipos directivos y auxiliares de servicio.

El temporal dejó graves complicaciones en distintos puntos de Neuquén

En la Ruta Provincial 5, en el área de Vaca Muerta, dos trabajadores lograron salir de una camioneta antes de que la corriente del arroyo Carranza la volcara y la arrastrara. El vehículo había quedado atascado en el barro luego de que sus ocupantes intentaran atravesar un paso lateral que no estaba habilitado.

La creciente del arroyo Carranza arrastró una camioneta sobre la Ruta Provincial 5, en el área de Vaca Muerta

El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, confirmó que ambos hombres se encontraban fuera de peligro y advirtió sobre el riesgo de circular por sectores anegados o buscar desvíos fuera de los caminos habilitados. El tramo permanece intransitable mientras baja el caudal y se realizan trabajos de acondicionamiento en la zona, donde se construye un puente.

Las complicaciones se extendieron a otros puntos de la provincia. La Ruta Provincial 8, cerca de Rincón de los Sauces, presentó problemas por la activación de cañadones. También hubo cortes en Las Coloradas y sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de El Manzano. En Paso Aguerre, una familia se autoevacuó por la crecida de un cañadón cercano a la Ruta Provincial 20.

En Los Catutos, algunas personas quedaron varadas por el barro y las autoridades restringieron preventivamente la circulación. Maquinaria de Vialidad Provincial trabajó para recuperar calles y accesos. Según Cruz, la concentración de agua en pocas horas aceleró el escurrimiento, dañó caminos y provocó desbordes en varios sectores.

Las intensas lluvias inundaron por completo la Ruta Provincial 5

Neuquén destinó más de $647 millones a infraestructura hídrica

El Gobierno neuquino dispuso aportes no reintegrables por $647.605.800 para obras de infraestructura hídrica en San Martín de los Andes, Covunco Abajo, Los Guañacos y Andacollo. Los fondos buscan mejorar el drenaje, reducir riesgos de anegamiento y recuperar sistemas de abastecimiento de agua.

La partida principal, de $350 millones, fue destinada a San Martín de los Andes para tareas de limpieza y mantenimiento de arroyos. El objetivo es retirar sedimentos, vegetación y materiales acumulados que pueden limitar el escurrimiento y favorecer desbordes cuando se registran lluvias de gran intensidad.

Covunco Abajo recibirá $212.686.800 para reacondicionar alcantarillas en cruces vecinales y mantener el canal principal de riego. En Los Guañacos, los $15.225.000 previstos permitirán adquirir e instalar alcantarillas en accesos a viviendas, el cementerio y otros sectores urbanos. Andacollo contará con $69.694.000 para recuperar los canales La Primavera y Huaraco, que abastecen a familias de los parajes El Chingue y Huaraco.

Las intervenciones quedaron a cargo de los municipios y comisiones de fomento beneficiados. La información oficial difundida hasta el momento no detalló las fechas de inicio ni los plazos de ejecución de cada obra.

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