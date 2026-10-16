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El llanto de Carito Müller y Anita Martínez en Dale Match en la previa del Día de la Madre

La influencer recibió mensajes de su pareja y sus seres queridos. La actriz tuvo un emotivo saludo de su hijo antes de la celebración del domingo. El recuerdo de Marcelo Tinelli a su mamá y las madres de sus hijos

Las integrantes del ciclo de Marcelo Tinelli lloraron al recibir mensajes por su día (Video: Dale Match/ Infobae en vivo)
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Anita Martínez y Carito Müller protagonizaron uno de los momentos más emotivos de Dale Match (Infobae en Vivo) al recibir, en vivo y por sorpresa, una serie de mensajes de sus seres queridos de cara al Día de la Madre, que se celebrará este domingo. La producción del programa que conduce Marcelo Tinelli preparó videos con saludos de hijos, hermanos, padres y parejas para las dos participantes del ciclo, en una propuesta que terminó con lágrimas de ambas.

La emisión arrancó con una reflexión de Tinelli sobre la maternidad, en la que el conductor recordó a su propia madre y dedicó palabras a las tres mujeres con las que tuvo a sus hijos. “Estoy orgulloso de las tres madres que tengo de mis hijos”, expresó, y mencionó puntualmente a Soledad Aquino, Paula Robles y Guillermina Valdés, a quienes definió como “mamás espectaculares”. El conductor aprovechó también para recordar a su propia madre, con quien de chico corregía pruebas en la ciudad bonaerense de Bolívar, y evocó algunos momentos junto a ella.

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El primer video sorpresa fue para Carito Müller, que recibió saludos de su pareja y futbolista, Santiago “Chino” Toloza, de sus hermanos Facundo y Nahuel, y de sus padres, Sergy y Mariela. “Podrán decir que sos lo que quieras, pero como madre sos una masa”, le dijo Facundo a su hermana desde la pantalla. El cierre del video incluyó una colección de clips de “La Pipu”, la hija de Müller, que participó de la escena con respuestas espontáneas sobre su mamá, entre ellas que baila “loca” y que le hace reír mucho.

La producción del programa presentó un video con saludos de la familia de Carito Müller y testimonios de su hija
La producción del programa presentó un video con saludos de la familia de Carito Müller y testimonios de su hija

La panelista, embarazada de su segunda hija, no pudo contener la emoción al ver la secuencia completa. “Ay, Dios, no me pueden hacer esto, chicos. Estoy embarazada, estoy hormonal”, dijo entre lágrimas, y agregó que hacía varios días que no veía a Toloza en persona, ya que, por motivos laborales, él reside en Chile. “No hay un stream en el que no llore, bolud... Lloro en todos los streams que voy”, bromeó, conmovida por el gesto.

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El segundo mensaje sorpresa estuvo dirigido a Anita Martínez, en este caso a través de una carta grabada por su hijo, Lorenzo Parodi. El joven, de 18 años, reflexionó sobre el vínculo con su madre y el modo en que fue cambiando su mirada sobre ella con el paso del tiempo. “Detrás de esas actitudes siempre hay una persona que te está tratando de cuidar, que te ama, que te abraza. Y eso es sin duda lo que más agradezco y lo que más valoro de vos”, expresó el adolescente de 18 años en el video, antes de definir a su madre con una sola palabra: “incondicional”.

En el mensaje, el hijo de la comediante también anticipó lo que extrañará cuando se independice. “Hay ciertas cosas que definitivamente voy a extrañar. Sentarnos a charlar, lavar los platos, o a que me mandes a lavar los platos, me mandes a hacer la cama, boludeces que quizás ahora me enojan, pero en algún momento las voy a extrañar”, reconoció. El cierre de la carta estuvo dedicado a agradecerle por los valores transmitidos: “Gracias por ser mi madre y gracias por hacerme el mejor hijo del mundo para la mejor madre del mundo”.

Lorenzo Parodi dedicó una carta grabada a su madre Anita Martínez para agradecerle por su presencia incondicional y los valores enseñados
Lorenzo Parodi dedicó una carta grabada a su madre Anita Martínez para agradecerle por su presencia incondicional y los valores enseñados

Tras escuchar la carta, Diego Castro también se sumó a los elogios hacia Martínez y su hijo. “Qué claridad, qué agradecimiento. Siempre como padres tenemos esa duda, ¿seremos buenos padres? Y me parece que en el reflejo de nuestros hijos está la respuesta. Te digo gracias por ser la mamá que sos”, señaló el actor.

Tinelli, por su parte, remarcó la importancia de dar lugar a la emoción dentro del formato del programa. “Me parece que encontrar ese momento es tan lindo como reírse. La risa, el llanto y la emoción me parece que tiene que ver, va en un mismo lugar”, reflexionó el conductor.

El programa cerró con los saludos de todo el equipo de cara al Día de la Madre y un mensaje final de Anita Martínez, que extendió la fecha también a quienes cumplen ese rol sin serlo biológicamente. “Feliz día también a los papás que han hecho de mamá”, dijo la panelista, a lo que Müller sumó: “Y a las mamás que hacen de mamá sin ser mamá”.

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