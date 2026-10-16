Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, viernes 16 de octubre de 2026

El organismo previsional acredita los haberes según la terminación del documento, en un esquema que incorpora una suba del 1,66 % y el bono extraordinario acumulativo

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
ANSES acredita este viernes jubilaciones, asignaciones y becas según la terminación del DNI
Guardar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este viernes 16 de octubre con las acreditaciones de jubilaciones, pensiones, asignaciones y otras prestaciones. El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI y el tipo de beneficio.

Los haberes y las asignaciones de octubre incorporan un aumento de 1,66 %, dispuesto mediante la resolución 284/2026, publicada en el Boletín Oficial. Además, se suma el refuerzo previsional extraordinario de hasta $70.000, sujeto a los requisitos establecidos para este mes.

PUBLICIDAD

Quiénes cobran hoy, 16 de octubre de 2026

El calendario de pagos de ANSES para este viernes incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

Cobran hoy los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan la mínima y tienen documentos finalizados en 5.

Fachadas ANSES
Los jubilados y pensionados con haberes mínimos y DNI terminado en 5 cobran este 16 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Este 16 de octubre cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminados en 5.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con DNI finalizado en 4 tienen acreditado el pago este viernes.

Progresar

Los titulares de las becas Progresar con documentos terminados en 6 y 7 cobran este viernes.

Fila de personas mayores ante una oficina de ANSES donde un hombre saluda a una empleada en la ventanilla.
La AUH y la Asignación Familiar por Hijo se pagan hoy a titulares con documento finalizado en 5. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Cobran hoy la Asignación Prenatal las personas con documentos concluidos en 4 y 5. Esta prestación se abona según los ingresos del grupo familiar y contempla distintas escalas.

PUBLICIDAD

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI. El monto no es fijo: se calcula de manera individual en función de la remuneración de cada trabajadora alcanzada por el beneficio.

Pensiones No Contributivas

Este viernes no hay pagos de Pensiones No Contributivas (PNC), cuyo calendario de octubre finalizó el 15 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares correspondientes a PNC están habilitadas para todas las terminaciones de documento desde el 8 de octubre y hasta el 10 de noviembre.

Asignaciones de pago único

Los pagos por nacimiento, adopción y matrimonio también permanecen disponibles para todas las terminaciones de DNI. La primera quincena de acreditaciones se abrió el 9 de octubre y se extiende hasta el 10 de noviembre.

Ilustración de un hombre mayor con bastón y sombrero caminando ante un edificio con el cartel de ANSES y rejas metálicas.
La jubilación mínima de octubre alcanza los $ 505.748,51 para quienes reciben el refuerzo de $ 70.000. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las jubilaciones en octubre 2026

Con la actualización de octubre, la jubilación mínima asciende a $435.748,51. A ese monto se incorpora un bono de $70.000 para los beneficiarios que cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total llega a $505.748,51.

La jubilación máxima, por su parte, quedó establecida en $2.932.174,85 para octubre. Quienes superan el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 23 de octubre, de acuerdo con la terminación de su DNI.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para una jubilación ordinaria, quedó en $ 348.598,81.

Además, la Prestación Básica Universal (PBU) se fijó en $ 199.335,05. Este componente integra el cálculo de determinadas jubilaciones del régimen general.

Una mujer mayor sonriente recibe billetes de manos de una empleada ante un mostrador, con el logo de ANSES en la pared de fondo.
Las Becas Progresar completan el cronograma de pagos de ANSES previsto para este viernes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las asignaciones en octubre 2026

La AUH tiene un valor bruto de $156.588 por hijo menor de 18 años durante octubre. ANSES acredita de manera mensual el 80% del beneficio, equivalente a $125.270,40, mientras que el 20% restante —$31.317,60— queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $509.863 por cada hijo durante octubre.

La Asignación por Embarazo tiene los mismos valores: un monto total de $156.588, con un pago directo mensual de $125.270,40 y una retención de $31.317,60.

Para la Asignación Prenatal, el monto base para familias con ingresos de hasta $1.212.301 es de $78.304. La suma disminuye en los tramos de ingresos superiores. En tanto, la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.

La Asignación Familiar por Hijo para titulares de Pensiones No Contributivas alcanza 78.304 por hijo en el primer rango de ingresos. En el caso de la prestación por desempleo, el mínimo es de $195.600 y el máximo de $391.200, fijados por la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil a través de la Resolución 4/2026.

Temas Relacionados

ANSESAUHJubilacionesPensionesÚltimas NoticiasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno logró frenar la ofensiva opositora en el Congreso: por qué fue una buena señal para los mercados y el riesgo país

El oficialismo pudo mostrar un respaldo político importante de los gobernadores en un tema que impactaba de lleno en su plan económico. Los inversores no solo están pendientes de las elecciones, sino del riesgo de una vuelta a políticas populistas

El Gobierno logró frenar la ofensiva opositora en el Congreso: por qué fue una buena señal para los mercados y el riesgo país

Más empleo, menos trabajo registrado: la informalidad y el cuentapropismo empujan la creación de nuevos puestos

Aunque la caída del sector registrado es marcada, los números oficiales muestran que el tamaño del mercado laboral creció en los últimos doce meses

Más empleo, menos trabajo registrado: la informalidad y el cuentapropismo empujan la creación de nuevos puestos

La industria se reconfigura por la apertura comercial: 6 de cada 10 empresas eligen reconvertirse antes que cerrar

Frente a la flexibilización de las importaciones, buena parte de la industria encontró formas de competir y reasignar capital, pero sectores como el calzado y el textil no disponen de ese margen y acumulan caídas de hasta 38% en su producción

La industria se reconfigura por la apertura comercial: 6 de cada 10 empresas eligen reconvertirse antes que cerrar

La japonesa Nissan vendió su negocio en Argentina: la nueva empresa que comercializará sus autos y qué pasará con los clientes

Desde el 1 de diciembre, la marca dejará de gestionar su actividad local tras el cierre de producción de Frontier en Córdoba. Más del 80% de su personal será transferido a la nueva compañía y la marca pasará a ser un importador oficial

La japonesa Nissan vendió su negocio en Argentina: la nueva empresa que comercializará sus autos y qué pasará con los clientes

El dato que expone el desafío de la economía: aumentaron 11% las horas trabajadas pero la producción solo subió 3% en diez años

El deterioro de la productividad se refleja en los resultados de sectores clave y plantea desafíos para la competitividad

El dato que expone el desafío de la economía: aumentaron 11% las horas trabajadas pero la producción solo subió 3% en diez años

DEPORTES

El día que Locomotora Castro se subió a un auto de TC a más 200 km/h: “Lo vivió con mucha pasión”

El día que Locomotora Castro se subió a un auto de TC a más 200 km/h: “Lo vivió con mucha pasión”

Inicia la era post Messi: los posibles rivales de la selección argentina en la fecha FIFA de noviembre y las sedes en danza

Tienen entre 75 y 85 años: una marca de running formó con ellos un equipo de corredores seniors

La polémica en Estudiantes-Flamengo: el brutal codazo de Paquetá a Piovi que debió ser sancionado con roja

Nacho Fernández rompió en llanto al hablar de la cinta de capitán con la imagen de Maradona: “Me acompaña todos los partidos”

TELESHOW

La reacción de Mario Pergolini al conocer los detalles del viaje de 60 días de Gastón Gaudio a Las Vegas: "Descarrilé, terminó mal"

La reacción de Mario Pergolini al conocer los detalles del viaje de 60 días de Gastón Gaudio a Las Vegas: "Descarrilé, terminó mal"

La significativa frase de Lourdes Sánchez tras separarse del Chato Prada y en medio de rumores de romance

El pedido de Nicole Neumann a Wanda Nara por el look que llevó al Martín Fierro: cuánto cuesta su osado jean

Nora Colosimo recordó el conflicto entre Zaira Nara y Paula Chaves y defendió a su hija: "No fue una 'Tatiana'"

El llanto de Carito Müller y Anita Martínez en Dale Match en la previa del Día de la Madre

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra Ucrania: al menos tres muertos y apagones en ocho regiones

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra Ucrania: al menos tres muertos y apagones en ocho regiones

Vive escondido en las profundidades del océano y su forma de nadar inspira a la robótica acuática

El Monte Blanc retrocede y los glaciares suizos pierden casi el 30% de su volumen en una década

El día en que Tim Burton renunció a su debut: así cedió su primer largometraje a Martin Scorsese

Calor extremo y falta de sueño: los factores que podrían elevar el riesgo de ictus y demencia, según un experto