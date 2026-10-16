Cuánto dura el arroz crudo y por qué pueden aparecer gorgojos

El arroz blanco conserva mejor su calidad porque contiene menos aceites naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El arroz seco puede parecer un alimento permanente en la despensa, pero su conservación depende del tipo de grano y las condiciones de almacenamiento. La humedad, el calor y los insectos alteran su calidad y pueden volver necesario descartarlo.

El arroz blanco puede conservarse hasta dos años en la despensa

El arroz blanco seco, guardado a temperatura ambiente en un recipiente cerrado, puede mantenerse hasta dos años. Christine Bergman, doctora en Ciencias de los Alimentos y profesora de Ciencia y Nutrición Alimentaria de la Universidad de Nevada, señaló al sitio especializado en hogares, Martha Stewart, y explicó los detalles a tener en cuenta. Argumentó que el arroz blanco correctamente almacenado puede conservar su utilidad incluso por más tiempo.

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La limpieza periódica de la despensa reduce el riesgo de infestaciones en los alimentos almacenados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su bajo contenido de aceite explica que resista mejor el paso del tiempo que otras variedades. El arroz integral, rojo y negro conserva el salvado y el germen, partes del grano con mayor presencia de aceites.

Por esa razón, su duración a temperatura ambiente es menor: alrededor de seis meses. Bergman explicó que refrigerarlo reduce la velocidad con la que adquiere sabores desagradables.

Janet Armstrong, gerenta de perspectivas culinarias citada por el medio, recomendó proteger el arroz de la humedad y del oxígeno. Para una guarda prolongada, indicó que puede sellarse al vacío o mantenerse seco en un recipiente hermético dentro del congelador.

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La humedad acelera el deterioro de los granos almacenados. (Imagen ilustrativa Infobae)

La humedad acelera el deterioro y favorece insectos y hongos

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte que la humedad y la temperatura influyen en el desarrollo de insectos y hongos en granos almacenados.

La guía de la FAO sobre almacenamiento doméstico de alimentos recomienda secar bien el grano, usar recipientes limpios y sin restos de alimentos o insectos, revisarlo de forma periódica y mantenerlo fresco, seco y protegido de plagas.

El calor y la falta de limpieza favorecen la multiplicación de insectos en la despensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas medidas reducen las pérdidas posteriores a la cosecha. Las señales para descartar el arroz incluyen:

Olor a humedad, agrio, rancio o penetrante.

Granos húmedos, apelmazados o con moho visible.

Decoloración, perforaciones o presencia de insectos y restos en el envase.

Cambios persistentes de olor o sabor tras la cocción.

El aroma rancio es más probable en los arroces integrales porque sus aceites pueden oxidarse. Según Bergman, esa rancidez representa sobre todo una pérdida de calidad.

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Los gorgojos del arroz pueden desarrollarse dentro de los granos antes de hacerse visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los gorgojos encuentran alimento y refugio en el grano almacenado

Los llamados gorgojos del arroz pertenecen al género Sitophilus. La FAO lo identifica como una plaga primaria de cereales: puede atacar granos intactos y sus larvas se desarrollan dentro de ellos, de donde salen al completar su ciclo. Por eso, una infestación puede pasar inadvertida al comienzo y hacerse visible cuando aparecen pequeños orificios en los granos.

Su presencia no depende necesariamente de que el paquete se haya abierto en casa. La FAO indica que algunos insectos pueden infestar el cereal antes de la cosecha. Después, las condiciones de la despensa influyen en su multiplicación. Residuos de granos viejos en estantes o recipientes, falta de limpieza, calor y humedad les ofrecen un entorno favorable.

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El arroz integral, rojo y negro requiere una conservación más cuidadosa por su mayor contenido de aceites. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El manual de la FAO sobre plagas de productos almacenados añade que los granos infestados pueden quedar perforados, decolorados y contaminados con restos de insectos. Para prevenirlos, la recomendación es sencilla:

Revisar el arroz antes de guardarlo y de usarlo.

Lavar y secar por completo los recipientes antes de volver a llenarlos.

No mezclar arroz nuevo con remanentes antiguos.

Mantener la despensa seca y limpiar migas, polvo y granos derramados.

Desechar el contenido si hay signos de humedad, moho o infestación.

El moho puede producir micotoxinas durante el almacenamiento de los cereales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal riesgo sanitario aparece si el arroz desarrolla moho

La presencia de insectos deteriora el grano y puede facilitar daños posteriores, pero el problema de salud más documentado en alimentos almacenados se vincula con el moho.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que ciertos hongos producen micotoxinas y que estas pueden crecer en cereales durante el almacenamiento cuando hay condiciones cálidas, húmedas o poco secas. La ficha de la OMS sobre micotoxinas recomienda inspeccionar los granos y tirar los que tengan moho, decoloración o aspecto marchito.

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Estas sustancias pueden causar efectos agudos y, según el tipo de micotoxina y exposición, se asocian con consecuencias de largo plazo. Ante señales de deterioro o infestación, no debe consumirse el producto.