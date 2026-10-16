Tienen entre 75 y 85 años: una marca de running formó con ellos un equipo de corredores seniors

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The Legacy Team es el nombre de este equipo formado por cuatro corredores británicos cuyas edades oscilan entre los 75 y los 85 años. Fueron convocados por Altra, una marca estadounidense de calzado deportivo, para una campaña cuyo objetivo es concientizar a los más jóvenes acerca de la necesidad de practicar el running de modo cuidado y razonable para asegurarse una carrera prolongada en el tiempo.

Peter Giles, 82 años, Rajinder Singh, 79, Laurence Cummings, 85, y Pritpal Kaur, 75, son los seleccionados para la campaña y además serán los coautores de The Long Run, un libro gratuito con consejos para correr por mucho tiempo.

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Esta campaña está motivada en un estudio encargado por Altra que demostró que el runner británico medio abandona la práctica a los 39 años. Un tercio de los que dejan lo hacen por una lesión. El mensaje a los seniors es: vuelvan al deporte, pero de modo razonable.

En Argentina no estamos tan mal. Según datos del Observatorio Social del Deporte a partir de una encuesta del año 2024, más de la mitad de la población +50 participa de actividades deportivas o entrenamiento físico. Pero hay otro dato más alentador: es la franja etaria que más redujo el sedentarismo. En los tres años previos, aumentó en un 7,5% la cantidad de personas mayores de 50 años que realiza ejercicio físico de manera regular, lo cual es auspicioso pero queda todavía mucho por lograr.

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Cada vez más personas +50 practican deportes o se ejercitan en la Argentina (fútbol de veteranos en el club GEBA)

En cuanto a la campaña de Altra, ésta apunta a combatir el abandono temprano de la práctica y promover la longevidad, transmitiendo el mensaje de que en el running no hay que pensar sólo en la próxima carrera, sino en los siguientes 30 años, y en consecuencia priorizar la constancia, la técnica y el cuidado del cuerpo a largo plazo por sobre los picos de rendimiento.

Todo esto será volcado en el libro de consejos escrito a ocho manos por estos cuatro campeones veteranos del running. El objetivo principal del libro es cambiar la mentalidad de los corredores jóvenes o principiantes, en el sentido de que dejen de enfocarse sólo en el rendimiento inmediato o en la próxima carrera, y empiecen a planificar su running para las próximas décadas. Se busca demostrar que el deporte no tiene “fecha de caducidad”, basándose en las experiencias de atletas que siguen compitiendo a un alto nivel después de los 70 años.

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El deporte no tiene fecha de caducidad es el mensaje de esta campaña

El libro incluirá las historias de superación de sus cuatro autores, algunos de los cuales empezaron a correr a una edad relativamente avanzada o regresaron a la práctica luego de superar una enfermedad grave. También habrá consejos para entrenarse de modo preventivo: cómo escuchar al cuerpo, cómo mantener la constancia y sugerirá la adopción de técnicas que minimicen el riesgo de lesiones, con foco en la salud articular y neuromuscular para un envejecimiento saludable.

The long run, digital y de distribución gratuita, también destacará el valor del apoyo familiar y de las comunidades de corredores, y la incidencia de estas últimas en la constancia en la práctica a lo largo de los años.

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Estará disponible a fines de 2026.

En cuanto a los logros del Legacy Team, los creadores de la campaña informan lo siguiente:

Laurence Cummings, el más veterano, con 85 años, tiene en su haber más de 200 récords por categoría de edad en eventos de Parkrun en Inglaterra y Escocia. Cummings empezó a correr a los 12. De joven, entrenó y compitió con el equipo de atletismo de la Policía del Condado de Durham. En 2026, ya compitiendo en la categoría +85, corrió 1.500 metros (0,93 millas) en 7:35,32 y 3.000 metros (1,86 millas) en 16:17,7.

Lawrence Cummings, 85 años

Cummings incluye ejercicios de fuerza en su rutina. Entrena en casa, en el gimnasio y en pista, y descansa un día por semana.

Le sigue Peter Giles, de 82 años, considerado uno de los octogenarios más rápidos en 5 km, con un registro de 22:28 / 22:29, ganador de cinco medallas de oro en los Mundiales de Atletismo Máster de 2024, en Gotemburgo. Antes de convertirse en destacado corredor veterano, Giles era bajista en una banda de rock. Empezó a competir regularmente en la adultez.

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El 8 de septiembre pasado, corrió 5 kilómetros (3,1 millas) en 22:28 en el Battersea Park de Londres, marcando un récord británico en la categoría +80.

Peter Giles, 82 años

Como entrenamiento, Giles corre unos 48 kilómetros (30 millas) por semana pero no va al gimnasio. Considera que a veces los atletas más jóvenes se exceden en el entrenamiento y complican innecesariamente su preparación.

Rajinder Singh tiene 79 años y es el corredor más veterano de la comunidad sij —seguidores del sijismo, religión monoteísta surgida a finales del s.XV en el Punyab, región entre India y Pakistán—, con múltiples maratones en su trayectoria.

Rajinder Singh, 79 años

Singh, también conocido como el “sij que salta a la cuerda”, es originario de Punjab, India, donde su padre le enseñó a correr y a saltar a la cuerda a los cinco años. Sin embargo, recién a los 74 años corrió su primera Maratón en Londres. Durante la pandemia de Covid, sus videos saltando a la cuerda llamaron la atención de muchos. Los grababa para mostrar la necesidad de mantenerse activos durante el confinamiento. Con esta campaña contribuyó a recaudar más de 14.000 libras esterlinas para el Servicio Nacional de Salud británico (NHS), y por este esfuerzo en promover la salud y el ejercicio físico fue nombrado MBE (Miembro de la Orden del Imperio Británico), título honorífico que otorga la monarquía en reconocimiento a un logro o servicio a la comunidad.

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Por sus esfuerzos en promover la salud y el ejercicio físico Rajinder Singh fue nombrado MBE (Miembro de la Orden del Imperio Británico)

Pritpal Kaur, de 75 años, es la esposa de Rajinder Singh. Ella volvió al running tras superar un cáncer. Es una de las mujeres de más de 75 años que logró completar la Maratón de Londres.

En 2023, Pritpal Kaur participó de la Maratón de Londres junto a su esposo y su hija, Minreet. Pero a los 27 kilómetros (17 millas) de la carrera, se vio obligada a detenerse por unos calambres intensos. Le diagnosticaron un mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la sangre. Se sometió a los tratamientos indicados pero siempre con la idea de volver a correr. Tres años después, a los 75 años, volvió a Londres y completó la carrera junto a su hija. Es la mujer asiática británica de mayor edad en terminar esa Maratón.

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Pritpal Kaur completó la Maratón de Londres luego de superar un cáncer, a los 75 años

La campaña que tiene a estos cuatro veteranos como protagonistas precisa que éstas son las vivencias de estos atletas en particular; no son recetas universales y cada persona debe encontrar su método y ritmo ideal, con el adecuado asesoramiento para evitar daños que los saquen de carrera antes de tiempo.

La elección de cuatro deportistas veteranos demuestra también que la franja silver empieza a estar en la mira de las marcas y de los publicitarios y no de modo marginal sino tan protagónico como lo son en la actualidad muchos seniors que, a la edad que antes era considerada de retiro de la actividad, están a pleno consagrados a crear, emprender, ejercitarse, reinventarse y desafiarse a sí mismos poniéndose metas y propósitos antes impensables.

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