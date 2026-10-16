Generación Silver

Tienen entre 75 y 85 años: una marca de running formó con ellos un equipo de corredores seniors

Son cuatro atletas que en total suman 321 primaveras vividas y una incalculable cantidad de kilómetros en las zapatillas por las maratones completadas. Como veteranos, batieron varios récords

Generación silver - Altra Legacy Team
Guardar

The Legacy Team es el nombre de este equipo formado por cuatro corredores británicos cuyas edades oscilan entre los 75 y los 85 años. Fueron convocados por Altra, una marca estadounidense de calzado deportivo, para una campaña cuyo objetivo es concientizar a los más jóvenes acerca de la necesidad de practicar el running de modo cuidado y razonable para asegurarse una carrera prolongada en el tiempo.

Peter Giles, 82 años, Rajinder Singh, 79, Laurence Cummings, 85, y Pritpal Kaur, 75, son los seleccionados para la campaña y además serán los coautores de The Long Run, un libro gratuito con consejos para correr por mucho tiempo.

PUBLICIDAD

Generación silver - Altra Legacy Team

Esta campaña está motivada en un estudio encargado por Altra que demostró que el runner británico medio abandona la práctica a los 39 años. Un tercio de los que dejan lo hacen por una lesión. El mensaje a los seniors es: vuelvan al deporte, pero de modo razonable.

En Argentina no estamos tan mal. Según datos del Observatorio Social del Deporte a partir de una encuesta del año 2024, más de la mitad de la población +50 participa de actividades deportivas o entrenamiento físico. Pero hay otro dato más alentador: es la franja etaria que más redujo el sedentarismo. En los tres años previos, aumentó en un 7,5% la cantidad de personas mayores de 50 años que realiza ejercicio físico de manera regular, lo cual es auspicioso pero queda todavía mucho por lograr.

PUBLICIDAD

Generacion Silver - Partido de veteranos
Cada vez más personas +50 practican deportes o se ejercitan en la Argentina (fútbol de veteranos en el club GEBA)

En cuanto a la campaña de Altra, ésta apunta a combatir el abandono temprano de la práctica y promover la longevidad, transmitiendo el mensaje de que en el running no hay que pensar sólo en la próxima carrera, sino en los siguientes 30 años, y en consecuencia priorizar la constancia, la técnica y el cuidado del cuerpo a largo plazo por sobre los picos de rendimiento.

Todo esto será volcado en el libro de consejos escrito a ocho manos por estos cuatro campeones veteranos del running. El objetivo principal del libro es cambiar la mentalidad de los corredores jóvenes o principiantes, en el sentido de que dejen de enfocarse sólo en el rendimiento inmediato o en la próxima carrera, y empiecen a planificar su running para las próximas décadas. Se busca demostrar que el deporte no tiene “fecha de caducidad”, basándose en las experiencias de atletas que siguen compitiendo a un alto nivel después de los 70 años.

Generación silver - Altra Legacy Team
El deporte no tiene fecha de caducidad es el mensaje de esta campaña

El libro incluirá las historias de superación de sus cuatro autores, algunos de los cuales empezaron a correr a una edad relativamente avanzada o regresaron a la práctica luego de superar una enfermedad grave. También habrá consejos para entrenarse de modo preventivo: cómo escuchar al cuerpo, cómo mantener la constancia y sugerirá la adopción de técnicas que minimicen el riesgo de lesiones, con foco en la salud articular y neuromuscular para un envejecimiento saludable.

The long run, digital y de distribución gratuita, también destacará el valor del apoyo familiar y de las comunidades de corredores, y la incidencia de estas últimas en la constancia en la práctica a lo largo de los años.

Generación silver - Altra Legacy Team

Estará disponible a fines de 2026.

En cuanto a los logros del Legacy Team, los creadores de la campaña informan lo siguiente:

Laurence Cummings, el más veterano, con 85 años, tiene en su haber más de 200 récords por categoría de edad en eventos de Parkrun en Inglaterra y Escocia. Cummings empezó a correr a los 12. De joven, entrenó y compitió con el equipo de atletismo de la Policía del Condado de Durham. En 2026, ya compitiendo en la categoría +85, corrió 1.500 metros (0,93 millas) en 7:35,32 y 3.000 metros (1,86 millas) en 16:17,7.

Generación silver - Altra Legacy Team
Lawrence Cummings, 85 años

Cummings incluye ejercicios de fuerza en su rutina. Entrena en casa, en el gimnasio y en pista, y descansa un día por semana.

Le sigue Peter Giles, de 82 años, considerado uno de los octogenarios más rápidos en 5 km, con un registro de 22:28 / 22:29, ganador de cinco medallas de oro en los Mundiales de Atletismo Máster de 2024, en Gotemburgo. Antes de convertirse en destacado corredor veterano, Giles era bajista en una banda de rock. Empezó a competir regularmente en la adultez.

El 8 de septiembre pasado, corrió 5 kilómetros (3,1 millas) en 22:28 en el Battersea Park de Londres, marcando un récord británico en la categoría +80.

Generación silver - Altra Legacy Team
Peter Giles, 82 años

Como entrenamiento, Giles corre unos 48 kilómetros (30 millas) por semana pero no va al gimnasio. Considera que a veces los atletas más jóvenes se exceden en el entrenamiento y complican innecesariamente su preparación.

Rajinder Singh tiene 79 años y es el corredor más veterano de la comunidad sij —seguidores del sijismo, religión monoteísta surgida a finales del s.XV en el Punyab, región entre India y Pakistán—, con múltiples maratones en su trayectoria.

Generación silver - Altra Legacy Team
Rajinder Singh, 79 años

Singh, también conocido como el “sij que salta a la cuerda”, es originario de Punjab, India, donde su padre le enseñó a correr y a saltar a la cuerda a los cinco años. Sin embargo, recién a los 74 años corrió su primera Maratón en Londres. Durante la pandemia de Covid, sus videos saltando a la cuerda llamaron la atención de muchos. Los grababa para mostrar la necesidad de mantenerse activos durante el confinamiento. Con esta campaña contribuyó a recaudar más de 14.000 libras esterlinas para el Servicio Nacional de Salud británico (NHS), y por este esfuerzo en promover la salud y el ejercicio físico fue nombrado MBE (Miembro de la Orden del Imperio Británico), título honorífico que otorga la monarquía en reconocimiento a un logro o servicio a la comunidad.

Generación silver - Altra Legacy Team
Por sus esfuerzos en promover la salud y el ejercicio físico Rajinder Singh fue nombrado MBE (Miembro de la Orden del Imperio Británico)

Pritpal Kaur, de 75 años, es la esposa de Rajinder Singh. Ella volvió al running tras superar un cáncer. Es una de las mujeres de más de 75 años que logró completar la Maratón de Londres.

En 2023, Pritpal Kaur participó de la Maratón de Londres junto a su esposo y su hija, Minreet. Pero a los 27 kilómetros (17 millas) de la carrera, se vio obligada a detenerse por unos calambres intensos. Le diagnosticaron un mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la sangre. Se sometió a los tratamientos indicados pero siempre con la idea de volver a correr. Tres años después, a los 75 años, volvió a Londres y completó la carrera junto a su hija. Es la mujer asiática británica de mayor edad en terminar esa Maratón.

Generación silver - Altra Legacy Team
Pritpal Kaur completó la Maratón de Londres luego de superar un cáncer, a los 75 años

La campaña que tiene a estos cuatro veteranos como protagonistas precisa que éstas son las vivencias de estos atletas en particular; no son recetas universales y cada persona debe encontrar su método y ritmo ideal, con el adecuado asesoramiento para evitar daños que los saquen de carrera antes de tiempo.

La elección de cuatro deportistas veteranos demuestra también que la franja silver empieza a estar en la mira de las marcas y de los publicitarios y no de modo marginal sino tan protagónico como lo son en la actualidad muchos seniors que, a la edad que antes era considerada de retiro de la actividad, están a pleno consagrados a crear, emprender, ejercitarse, reinventarse y desafiarse a sí mismos poniéndose metas y propósitos antes impensables.

Temas Relacionados

The Legacy TeamRunningPritpal KaurPeter GilesRajinder SinghLawrence CummingsThe Long RunMaratón de LondresAtletas veteranosgeneracion-silvergeneracion silver

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Caminar a los 50 con pausas de fuerza cada 15 minutos: la rutina sin gimnasio que los entrenadores recomiendan para envejecer activo

Sentadillas, zancadas y elevaciones de talones intercaladas en el paseo cotidiano pueden marcar una diferencia real. Expertos explican cómo transformar una caminata simple en un entrenamiento completo

Caminar a los 50 con pausas de fuerza cada 15 minutos: la rutina sin gimnasio que los entrenadores recomiendan para envejecer activo

La pregunta que toda marca debería hacerse: ¿está hablando con las personas mayores o hablándoles como si fueran niños?

Revisar quién tiene voz en la escena, si puede disentir y si su opinión cuenta son algunos de los filtros que propone la cofundadora de Youniversal para detectar paternalismo antes de publicar

La pregunta que toda marca debería hacerse: ¿está hablando con las personas mayores o hablándoles como si fueran niños?

La masa muscular empieza a perderse a los 40: la enfermedad silenciosa que acelera el deterioro y cómo detectarla a tiempo

Un proceso biológico gradual puede comprometer la movilidad y la independencia antes de que el cuerpo dé señales evidentes. Una reumatóloga del Hospital Universitari de Bellvitge explica cuándo preocuparse y qué pruebas permiten anticipar el riesgo

La masa muscular empieza a perderse a los 40: la enfermedad silenciosa que acelera el deterioro y cómo detectarla a tiempo

El cuidado que recae en las mujeres y la protección social que no alcanza: el reto demográfico que América Latina no puede posponer

A medida que la población envejece y la fecundidad cae, los sistemas de cobertura social enfrentan una presión creciente. El PNUD plantea que ampliar las oportunidades para quienes cuidan y quienes son cuidados es clave para sostener el bienestar en la región

El cuidado que recae en las mujeres y la protección social que no alcanza: el reto demográfico que América Latina no puede posponer

Longevidad y geopolítica: la creciente esperanza de vida mundial abre una oportunidad de oro para la Argentina

El mundo ha pasado del paradigma de las calorías para vencer el hambre al de las proteínas para sostener el envejecimiento de los cada vez más numerosos mayores de 60, sostiene un especialista, que llama la atención sobre las perspectivas favorables que esto le ofrece a nuestro país

Longevidad y geopolítica: la creciente esperanza de vida mundial abre una oportunidad de oro para la Argentina

DEPORTES

La polémica en Estudiantes-Flamengo: el brutal codazo de Paquetá a Piovi que debió ser sancionado con roja

La polémica en Estudiantes-Flamengo: el brutal codazo de Paquetá a Piovi que debió ser sancionado con roja

Nacho Fernández rompió en llanto al hablar de la cinta de capitán con la imagen de Maradona: “Me acompaña todos los partidos”

“Lo hacemos funcionar”: la tierna historia de amor de una figura del fútbol europeo con Miss Estados Unidos 2021

La AFA suspendió por tres meses a Juan Sebastián Verón por los incidentes en la derrota de Estudiantes ante Rosario Central

Sorpresa en Boca: los once que eligió Arruabarrena para recibir a Talleres en la antesala de la revancha con Vasco da Gama

TELESHOW

La reacción de Mario Pergolini al conocer los detalles del viaje de 60 días de Gastón Gaudio a Las Vegas: "Descarrilé, terminó mal"

La reacción de Mario Pergolini al conocer los detalles del viaje de 60 días de Gastón Gaudio a Las Vegas: "Descarrilé, terminó mal"

La significativa frase de Lourdes Sánchez tras separarse del Chato Prada y en medio de rumores de romance

El pedido de Nicole Neumann a Wanda Nara por el look que llevó al Martín Fierro: cuánto cuesta su osado jean

Nora Colosimo recordó el conflicto entre Zaira Nara y Paula Chaves y defendió a su hija: "No fue una 'Tatiana'"

El llanto de Carito Müller y Anita Martínez en Dale Match en la previa del Día de la Madre

INFOBAE AMÉRICA

Fiscalía pide prisión preventiva contra futbolista de la Selección de Costa Rica investigado por extorsión y lavado de dinero

Fiscalía pide prisión preventiva contra futbolista de la Selección de Costa Rica investigado por extorsión y lavado de dinero

Sequía obliga al cierre de 214 fincas camaroneras y reduce la producción en Honduras

Una serie de ataques armados deja cinco muertos y varios heridos en la región central de Guatemala

Régimen de Cuba obliga a tener clases presenciales pese a los apagones, escasez de combustible y déficit docente

Santiago Roncagliolo: "El papa es un hombre bueno, pero el bien no es como en las películas de superhéroes"