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Receta de tacos de pescado y verduras, rápida y fácil

Esta propuesta marina combina filetes dorados a la sartén con vegetales crujientes y un aderezo cítrico de yogur natural, convirtiéndose en una alternativa balanceada y fresca

Un plato con dos tacos rellenos de pescado y verduras, un plato con tortillas y una sartén de hierro sobre una mesa de madera.
La elaboración del plato requiere un tiempo total de 25 minutos entre preparación y cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los tacos de pescado y verduras combinan filetes de merluza dorados en sartén, vegetales salteados y una salsa de yogur con limón. Las tortillas de trigo aportan una base suave para un relleno que equilibra sabores frescos, especias y distintas texturas.

La receta admite variaciones según los ingredientes disponibles. El morrón, la cebolla, la zanahoria y el zapallito se pueden reemplazar por otras verduras de estación, mientras que la merluza puede sustituirse por otro pescado blanco de carne firme.

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Receta de tacos de pescado y verduras

Se trata de tortillas de trigo rellenas con cubos de pescado condimentados, verduras salteadas y salsa de yogur y limón. El resultado es un plato de preparación breve, adecuado para el almuerzo o la cena.

El pescado aporta una textura suave, mientras que las verduras conservan parte de su firmeza y la salsa suma acidez y frescura. Cada taco reúne sabores especiados y notas cítricas en un relleno equilibrado.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos.

  • Preparación: 15 minutos.
  • Cocción: 10 minutos.
Una mano sostiene una cuchara de madera en una sartén de hierro con trozos de pescado condimentado y vegetales variados sobre una cocina.
Los cubos de pescado se doran de cuatro a cinco minutos condimentados con pimentón, comino y limón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 8 tortillas de trigo para tacos.
  • 500 g de filetes de merluza sin espinas.
  • 1 morrón rojo.
  • 1 cebolla morada.
  • 1 zanahoria.
  • 1 zapallito.
  • 1 diente de ajo.
  • 2 cucharadas de aceite.
  • 1 cucharadita de pimentón dulce.
  • 0,5 cucharadita de comino.
  • 1 limón.
  • 100 g de yogur natural.
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado.
  • Sal, a gusto.
  • Pimienta, a gusto.

Cómo hacer tacos de pescado y verduras, paso a paso

  1. Revisar los filetes de merluza para retirar cualquier espina. Cortarlos en cubos medianos y condimentarlos con sal, pimienta, pimentón, comino y el jugo de 0,5 limón.
  2. Lavar y cortar el morrón, la cebolla, la zanahoria y el zapallito en tiras finas. Picar el ajo.
  3. Calentar 1 cucharada de aceite en una sartén amplia. Agregar la cebolla, el morrón, la zanahoria, el zapallito y el ajo.
  4. Cocinar las verduras durante 5 minutos, hasta que estén tiernas pero todavía firmes. Condimentar con sal y pimienta.
  5. Retirar las verduras y colocar el resto del aceite en la misma sartén. Cocinar los cubos de pescado durante 4 a 5 minutos, girándolos con cuidado para que se doren de manera pareja.
  6. No sobrecocinar el pescado: debe quedar opaco en el centro y separarse fácilmente con un tenedor.
  7. Para la salsa, mezclar el yogur con el jugo del limón restante, el perejil picado, sal y pimienta.
  8. Calentar las tortillas en una sartén limpia durante 20 a 30 segundos por lado. Evitar que se sequen para que no se quiebren al doblarlas.
  9. Rellenar cada tortilla con las verduras y el pescado. Servir con la salsa de yogur y limón.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 4 porciones, con 2 tacos por persona.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 430 kcal.
  • Grasas: 14 g.
  • Carbohidratos: 48 g.
  • Proteínas: 30 g.

Los datos numéricos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes utilizados en específico durante la preparación y en las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pescado y las verduras cocidas se pueden guardar en la heladera, dentro de recipientes herméticos, durante un máximo de 2 días.

Las tortillas deben conservarse aparte para evitar que absorban humedad. La salsa de yogur puede mantenerse refrigerada durante 2 días.

No se recomienda congelar los tacos armados. El pescado y las verduras pueden congelarse por separado durante 1 mes, siempre que se enfríen por completo antes de guardarlos.

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