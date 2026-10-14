Lady Gaga volvió a elevar un look cotidiano con sus botas de plataforma favoritas

Lady Gaga combinó ropa cotidiana con botas de alta plataforma durante una salida pública en el Área de la Bahía (SALA, GEDU/SL, Terma / BACKGRID/GROSBY GROUP)

Guardar

Lady Gaga convirtió una salida cotidiana en el Área de la Bahía en una nueva muestra de su apego a las plataformas de gran altura. La cantante fue fotografiada este fin de semana con jeans, una remera negra gastada y botas elevadas, un calzado que alteró por completo la lectura de un conjunto de base sencilla.

La escena reunió dos registros habituales en el vestuario de la artista. Por un lado, prendas funcionales para una jornada fuera de los escenarios: un cardigan-capa de punto negro, gafas de sol y un bolso tote de gran tamaño. Por otro, un par de botas de plataforma que mantuvo la proporción extrema y la presencia teatral asociadas a sus apariciones públicas.

PUBLICIDAD

La salida se produjo semanas después del nacimiento de Rose Bean Polansky, hija de Gaga y su prometido, Michael Polansky, en septiembre. La publicación describió un atuendo con elementos básicos, aunque sin abandonar un detalle que ha acompañado a la intérprete durante distintas etapas de su carrera: el uso de tacones y plataformas como punto de partida visual.

Las botas de plataforma alteraron un conjunto de básicos negros y denim

El estilismo partió de una combinación reconocible fuera de la alfombra roja: pantalón de jean, camiseta de algodón y prendas negras superpuestas. La capa-cardigan introdujo volumen en la parte superior, mientras que el bolso amplio reforzó la dimensión práctica del atuendo. Sin embargo, las botas concentraron el foco por su altura y por la silueta robusta de la plataforma.

PUBLICIDAD

La reaparición de la cantante ocurrió pocas semanas después del nacimiento de su hija Rose Bean Polansky (SALA, GEDU/SL, Terma / BACKGRID/GROSBY GROUP)

En ese contraste reside la particularidad del look. Las piezas informales no buscaron competir con el calzado, sino que funcionaron como una base neutra para que las botas definieran el resultado.

Las plataformas son una de las señas más persistentes del estilo de Lady Gaga. La artista ha usado a lo largo de los años zapatos de hasta 25 centímetros de altura, incluidos modelos de la marca Pleaser.

También recurrió a ese tipo de calzado durante los Juegos Olímpicos de París 2024, según informó la revista estadounidense.

Su estilo alterna entre códigos cotidianos, archivo de moda y vestuario escénico

El uso de zapatos con plataformas de gran altura constituye un sello persistente en la imagen de la artista (YouTube)

La trayectoria de Lady Gaga en la moda se ha caracterizado por cambios de registro vinculados a sus proyectos musicales, apariciones públicas y personajes cinematográficos.

PUBLICIDAD

En sus primeros años de proyección internacional, la artista convirtió el vestuario en una parte central de sus presentaciones: bodis estructurados, pelucas, plataformas, piezas de látex y referencias a la moda conceptual formaron parte de una imagen que dialogaba con el pop electrónico y la cultura de clubes.

El vestido de carne exhibido en los premios MTV de 2010 simbolizó una protesta contra la política militar estadounidense

El vestido de carne que llevó a los MTV Video Music Awards de 2010, diseñado por Franc Fernandez, quedó entre sus atuendos más citados.

La prenda se vinculó con su rechazo a la política militar estadounidense conocida como “Don’t Ask, Don’t Tell”, que impedía a personas homosexuales declaradas servir abiertamente en las Fuerzas Armadas. El atuendo fue posteriormente conservado en la exposición Haus of Gaga de Las Vegas.

PUBLICIDAD

La artista incorporó los calzados armadillo del diseñador Alexander McQueen en el videoclip de la canción Bad Romance (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Aquella etapa instaló una forma de vestir en la que la prenda podía tener un papel narrativo, además de estético. El vínculo con Alexander McQueen se hizo visible en 2009, cuando su canción “Bad Romance” se presentó durante el desfile de la colección primavera 2010 del diseñador.

Más tarde, Gaga incorporó a su videoclip de ese tema los llamados zapatos armadillo, una de las siluetas más identificables de esa colección.

La gira promocional de la película A Star Is Born marcó una evolución hacia la alta costura y el estilo depurado (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Con el paso de los años, su vestuario sumó códigos de la alta costura, el cine clásico y el archivo. En la gira promocional de A Star Is Born, por ejemplo, alternó vestidos de grandes firmas con una imagen más depurada.

PUBLICIDAD

Durante la gala Met de 2019, que copresidió bajo el tema “Camp”, convirtió su llegada en una secuencia de cambios de vestuario. La escena confirmó que su relación con la moda también se expresa a través de la puesta en escena y la transformación frente a las cámaras.

En la entrega de los premios Grammy de 2026, la intérprete lució piezas de la marca Matières Fécales y ropa de archivo (REUTERS/Mario Anzuoni)

La cantante ha colaborado tanto con casas consolidadas como con diseñadores emergentes. Esa combinación explica por qué su guardarropa reúne piezas de archivo, trajes a medida y prendas que remiten a distintas décadas.

En febrero de 2026, para los premios Grammy, llevó un vestido negro con plumas de Matières Fécales y recurrió luego a un conjunto de la colección otoño de 2009 de McQueen durante su actuación.

PUBLICIDAD