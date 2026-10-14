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Receta de peceto en escabeche, rápida y fácil

Esta clásica carne vacuna se cocina en solo cincuenta minutos y mejora su sabor tras varios días de reposo refrigerado. Resulta una opción práctica para servir a seis comensales durante reuniones o eventos especiales

Un frasco de vidrio con una etiqueta de peceto en escabeche junto a un tazón de verduras, un cuchillo y copas de vino sobre madera.
El peceto en escabeche es una carne vacuna hervida y marinada en vinagre, verduras y especias. Ideal para servir fría como entrada o plato principal en reuniones familiares. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay recetas que son el arma secreta de cualquier anfitrión: se preparan con anticipación, no exigen estar pendiente de la cocina y siempre sorprenden en la mesa. El peceto en escabeche es eso: una carne tierna, perfumada en vinagre y especias, que mejora con el paso de los días en la heladera.

Es un clásico de las fiambrerías argentinas y un infaltable en las mesas de fiestas de fin de año. También aparece en los picnics de verano y en las meriendas de domingo, cortado fino y acompañado con pan casero.

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Receta de peceto en escabeche

Se trata de un corte de carne vacuna magro que se cocina entero, se corta en láminas finas y se macera en una mezcla de vinagre, aceite, verduras y especias. El resultado es una carne jugosa, con un sabor ácido y aromático que se intensifica con el reposo. A diferencia de otras preparaciones de peceto, esta versión no lleva salsas cremosas ni cocciones largas en el horno, lo que la convierte en una alternativa rápida y práctica.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 50 minutos, entre preparación y cocción, sin contar el reposo en la heladera (recomendado de 4 horas, aunque idealmente de un día para el otro).

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  • Preparación: 15 minutos.
  • Cocción: 35 minutos.

Ingredientes

  • 1 kilo de peceto de ternera, entero
  • 2 cebollas, cortadas en rodajas
  • 1 morrón rojo, cortado en tiras
  • 2 zanahorias, cortadas en rodajas finas
  • 3 dientes de ajo, pelados
  • 2 hojas de laurel
  • 1 cucharada de pimienta en grano
  • 1 taza de vinagre de vino blanco
  • 1 taza de aceite de girasol u oliva
  • 1 taza de agua o caldo de verduras
  • Sal, cantidad necesaria
  • Orégano, a gusto (opcional)
Cazuela de barro con rebanadas de carne, zanahoria, cebolla y hojas de laurel, junto a rodajas de pan y una copa de vino tinto.
La carne se hierve entera hasta sellarse por fuera, se corta en rodajas finas y se cubre con un escabeche de verduras rehogadas, vinagre y especias llevado a hervor suave - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer peceto en escabeche, paso a paso

  1. En una olla con agua hirviendo y sal, cocinar el peceto entero durante 20 minutos. El objetivo es sellar la carne por fuera sin que se cocine del todo por dentro, así queda jugosa.
  2. Retirar la carne, dejar entibiar y cortar en rodajas de 0,5 centímetros de espesor.
  3. En una cacerola amplia, calentar el aceite a fuego medio y rehogar la cebolla, el morrón y la zanahoria durante 5 minutos, sin que se doren.
  4. Agregar el ajo, el laurel y la pimienta en grano. Cocinar 1 minuto más para que liberen aroma.
  5. Incorporar el vinagre y el agua (o caldo). Llevar a hervor suave, nunca a fuego fuerte, para que el vinagre no se evapore de golpe.
  6. Acomodar las rodajas de peceto en un recipiente de vidrio o en un frasco esterilizado.
  7. Cubrir la carne con el escabeche caliente, incluyendo las verduras y los condimentos.
  8. Dejar enfriar a temperatura ambiente y tapar. Llevar a la heladera.
  9. Esperar un mínimo de 4 horas antes de servir, aunque el sabor mejora notablemente si se deja reposar de un día para el otro.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 280 kcal
  • Grasas: 18 gr
  • Carbohidratos: 6 gr
  • Proteínas: 24 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El peceto en escabeche se conserva en la heladera, dentro de un recipiente bien tapado o en frascos con cierre hermético, hasta por 7 días. Si se guarda en frascos esterilizados cubiertos completamente por el líquido, puede durar hasta 3 semanas. No se recomienda congelar, ya que la textura de la carne y las verduras se ve afectada al descongelar.

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