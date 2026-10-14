Receta de peceto en escabeche, rápida y fácil

Hay recetas que son el arma secreta de cualquier anfitrión: se preparan con anticipación, no exigen estar pendiente de la cocina y siempre sorprenden en la mesa. El peceto en escabeche es eso: una carne tierna, perfumada en vinagre y especias, que mejora con el paso de los días en la heladera.
Es un clásico de las fiambrerías argentinas y un infaltable en las mesas de fiestas de fin de año. También aparece en los picnics de verano y en las meriendas de domingo, cortado fino y acompañado con pan casero.
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Receta de peceto en escabeche
Se trata de un corte de carne vacuna magro que se cocina entero, se corta en láminas finas y se macera en una mezcla de vinagre, aceite, verduras y especias. El resultado es una carne jugosa, con un sabor ácido y aromático que se intensifica con el reposo. A diferencia de otras preparaciones de peceto, esta versión no lleva salsas cremosas ni cocciones largas en el horno, lo que la convierte en una alternativa rápida y práctica.
Tiempo de preparación
El tiempo total ronda los 50 minutos, entre preparación y cocción, sin contar el reposo en la heladera (recomendado de 4 horas, aunque idealmente de un día para el otro).
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- Preparación: 15 minutos.
- Cocción: 35 minutos.
Ingredientes
- 1 kilo de peceto de ternera, entero
- 2 cebollas, cortadas en rodajas
- 1 morrón rojo, cortado en tiras
- 2 zanahorias, cortadas en rodajas finas
- 3 dientes de ajo, pelados
- 2 hojas de laurel
- 1 cucharada de pimienta en grano
- 1 taza de vinagre de vino blanco
- 1 taza de aceite de girasol u oliva
- 1 taza de agua o caldo de verduras
- Sal, cantidad necesaria
- Orégano, a gusto (opcional)
Cómo hacer peceto en escabeche, paso a paso
- En una olla con agua hirviendo y sal, cocinar el peceto entero durante 20 minutos. El objetivo es sellar la carne por fuera sin que se cocine del todo por dentro, así queda jugosa.
- Retirar la carne, dejar entibiar y cortar en rodajas de 0,5 centímetros de espesor.
- En una cacerola amplia, calentar el aceite a fuego medio y rehogar la cebolla, el morrón y la zanahoria durante 5 minutos, sin que se doren.
- Agregar el ajo, el laurel y la pimienta en grano. Cocinar 1 minuto más para que liberen aroma.
- Incorporar el vinagre y el agua (o caldo). Llevar a hervor suave, nunca a fuego fuerte, para que el vinagre no se evapore de golpe.
- Acomodar las rodajas de peceto en un recipiente de vidrio o en un frasco esterilizado.
- Cubrir la carne con el escabeche caliente, incluyendo las verduras y los condimentos.
- Dejar enfriar a temperatura ambiente y tapar. Llevar a la heladera.
- Esperar un mínimo de 4 horas antes de servir, aunque el sabor mejora notablemente si se deja reposar de un día para el otro.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde para 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 280 kcal
- Grasas: 18 gr
- Carbohidratos: 6 gr
- Proteínas: 24 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El peceto en escabeche se conserva en la heladera, dentro de un recipiente bien tapado o en frascos con cierre hermético, hasta por 7 días. Si se guarda en frascos esterilizados cubiertos completamente por el líquido, puede durar hasta 3 semanas. No se recomienda congelar, ya que la textura de la carne y las verduras se ve afectada al descongelar.
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