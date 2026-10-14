Honduras: buscan acuerdos con taxistas para evitar protestas

La eventual paralización del servicio afectaría a los ciudadanos que se trasladan a sus centros de trabajo y de estudio.

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La convocatoria fue anunciada por el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, quien instó a las partes a mantener conversaciones para encontrar una salida a las diferencias y evitar que la población resulte afectada por una eventual suspensión del servicio.

El acercamiento se produce luego de que los transportistas amenazaran con paralizar sus actividades la próxima semana, en medio de desacuerdos sobre las tarifas. Hasta el momento, no se ha informado sobre un acuerdo definitivo que permita descartar la medida.

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Ehrler destacó la importancia de mantener mecanismos de apoyo a la población ante las dificultades económicas y el impacto de los precios de los combustibles en los costos de transporte.

El funcionario señaló que el Gobierno mantiene acciones dirigidas a distintos sectores, entre ellos el transporte urbano y los combustibles, con el propósito de reducir las presiones económicas sobre los ciudadanos.

La expectativa es que las conversaciones entre las autoridades y los representantes de los taxistas permitan conocer las demandas del gremio y establecer compromisos antes de la fecha anunciada para el paro.

Gobierno descarta aumentar el peaje

En medio de las medidas relacionadas con los costos de movilización, la SIT también confirmó que no habrá incrementos en las tarifas de peaje de la carretera CA-5 mientras persistan las dificultades económicas vinculadas al precio de los combustibles.

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Ehrler explicó que los vehículos turismo pagan 22 lempiras por el peaje, aunque la tarifa debería ser de 31 lempiras conforme a la actualización correspondiente. La diferencia es de nueve lempiras por vehículo, equivalente aproximadamente USD 0,34, centavos de dólar.

El ministro Aníbal Ehrler convocó a una mesa de diálogo para evitar la suspensión del servicio de taxis.

El ministro sostuvo que el Gobierno mantendrá la tarifa actual mientras continúe el impacto de la situación internacional sobre la economía hondureña: “Mientras no mejore la situación geopolítica, la economía del país y este enorme impacto que tenemos por el precio de los combustibles, no le vamos a subir el peaje”.

Como parte de las medidas para mantener el beneficio a los usuarios de la carretera, Ehrler informó que el Gobierno asumió una deuda de 256 millones de lempiras correspondiente a 2025, equivalente a unos USD 9,66 dólares

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Esos recursos están relacionados con el sostenimiento de la tarifa de peaje, con el objetivo de evitar que el costo sea trasladado a los conductores. El funcionario también descartó la instalación de casetas de peaje en el Corredor Seco y el Corredor Turístico, según lo anunciado por la SIT.

Diálogo para evitar la paralización

La reunión entre la SIT, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) y el sector taxi busca encontrar una solución a las diferencias antes de que se concrete la suspensión de labores anunciada para la próxima semana.

Una eventual paralización podría afectar a los usuarios que dependen de este servicio para trasladarse a sus centros de trabajo, centros educativos y otras actividades cotidianas.

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El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre integra las conversaciones con el gremio de taxistas para acordar compromisos.

El resultado de las conversaciones determinará si las partes logran un entendimiento sobre las tarifas y las demandas del gremio.

El desarrollo de las negociaciones será determinante para establecer si los taxistas mantienen la amenaza de paralización o si alcanzan un acuerdo con las autoridades. Mientras tanto, los usuarios permanecen a la expectativa de una solución que permita garantizar la continuidad del servicio y evitar afectaciones en sus desplazamientos diarios.

Por su parte, el Gobierno deberá atender las demandas del sector transporte en medio de las presiones generadas por el costo de los combustibles y las dificultades económicas que enfrenta el país, a esto se agrega la poblrematica en salud que cumple 38 días sin atenciones a los hondureños a nivel nacional.

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