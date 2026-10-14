¿Cómo congelar manzanas? Métodos recomendados por expertos según su uso posterior

Las manzanas firmes y frescas ofrecen mejores resultados después de la congelación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las manzanas pueden conservarse en el freezer para utilizarlas meses después en rellenos, repostería y otras preparaciones. Congelar manzanas permite extender su uso, aunque modifica su textura al descongelarlas.

La elección del método depende del destino de la fruta. Las rodajas pierden parte de su firmeza porque el agua de sus células se congela y altera su estructura. Por eso, los usos cocidos suelen resultar más adecuados que aquellos que requieren una textura crujiente.

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La fruta cortada puede oscurecerse al entrar en contacto con el aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fruta firme y fresca ofrece mejores resultados

La recomendación es seleccionar piezas maduras, firmes y sin textura harinosa, lavarlas, pelarlas, retirar el corazón y cortarlas antes de llevarlas al frío.

El Centro Nacional para la Conservación de Alimentos en el Hogar, vinculado a la Universidad de Georgia, aconseja preparar cantidades pequeñas para limitar el oscurecimiento de la fruta ya cortada y congelarla con rapidez.

El ácido ascórbico ayuda a conservar el color de las manzanas congeladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guía de Martha Stewart, sitio especializado en estilo de vida, recoge las recomendaciones de Stephanie McCurdy, especialista en salud, ciencias humanas, agricultura y recursos naturales de Purdue Extension. Junto a Kimberly Baker, doctora en nutrición y directora del programa de sistemas y seguridad alimentaria de Clemson University Cooperative Extension, señalaron que las variedades firmes, crujientes y no harinosas se adaptan mejor a este proceso.

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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte que la congelación no mejora la materia prima. Por ese motivo, la calidad final depende en buena medida del estado de la fruta antes de guardarla y de una temperatura estable durante el almacenamiento.

Su material técnico indica que mantener los alimentos congelados a -18 °C o menos reduce el crecimiento de microorganismos y ralentiza los cambios que deterioran el producto.

El jugo de limón funciona como alternativa para reducir el oscurecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tratamiento previo ayuda a conservar el color

Las manzanas se oscurecen al cortarlas y entrar en contacto con el aire. Para reducir ese cambio de color, la guía propone emplear ácido ascórbico, también conocido como vitamina C, disuelto en agua o incorporado al almíbar.

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La misma institución contempla el uso de jugo de limón como alternativa en su guía general para congelar fruta. El empaque puede elegirse según el plato previsto:

En almíbar: se recomienda para postres sin cocción o mezclas de fruta. Las rodajas deben quedar cubiertas por el líquido frío y el recipiente necesita espacio libre para la expansión durante la congelación.

Con azúcar: sirve para preparaciones cocidas, como tartas. El azúcar se mezcla con las rodajas ya tratadas para limitar el oscurecimiento y favorecer la conservación de textura y sabor.

Sin azúcar o en seco: es una opción para quienes no quieren añadirla a la receta final. Las rodajas pueden congelarse primero separadas sobre una bandeja y luego pasarse a un envase.

La congelación en seco permite guardar las rodajas sin añadir azúcar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El azúcar no cumple una función de seguridad alimentaria en este proceso. El Centro Nacional para la Conservación de Alimentos en el Hogar explica que su uso busca preservar atributos de calidad, como el sabor, color y textura.

También recomienda retirar la mayor cantidad de aire posible antes de sellar los envases, ya que el contacto con el aire favorece la deshidratación y pérdida de calidad.

Una temperatura estable de -18 °C ayuda a mantener la calidad de la fruta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El envase y la temperatura estable reducen la pérdida de calidad

Los recipientes deben ser aptos para congelador, resistentes a la humedad y capaces de cerrar bien. La FAO indica que el envasado debe limitar la evaporación y exposición al oxígeno, dos factores vinculados con cambios indeseados en los alimentos congelados.

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Las manchas secas o blanquecinas, conocidas como quemadura por congelación, suelen asociarse con ese deterioro de calidad.

Las manzanas congeladas conservan mejores características cuando se consumen entre tres y seis meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Codex Alimentarius, programa internacional de normas alimentarias de la FAO y Organización Mundial de la Salud, establece -18°C como referencia para los alimentos ultracongelados a lo largo de la cadena de frío. En el hogar, evitar variaciones de temperatura ayuda a conservar mejor la fruta.

Baker indicó a Martha Stewart que, para obtener mejores resultados, las manzanas congeladas conviene utilizarlas entre los tres y los seis meses.

McCurdy explicó que, con el paso del tiempo, pueden aparecer cambios de color, olores extraños o una textura excesivamente blanda tras la descongelación. Ante esas señales, recomendó desechar la fruta.

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