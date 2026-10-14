Medio Ambiente

Hallan siete ballenas muertas en una semana en Puerto Madryn: investigan el impacto de la marea roja

Especialistas analizan las causas de una temporada atípica, que ya incluye crías, juveniles y adultos sin vida, mientras esperan los resultados de los análisis

Instituto de Conservación de Ballenas
Las costas de Península Valdés y Puerto Madryn registraron la aparición de ballenas francas australes adultas, juveniles y crías sin vida. (Instituto de Conservación de Ballenas)
Guardar

Las costas de Península Valdés y el Golfo Nuevo afrontan una temporada con una mortandad inusual de ballenas francas australes. Tras los varamientos de crías registrados desde junio, durante la última semana aparecieron ejemplares juveniles y adultos sin vida en sectores cercanos a Puerto Madryn.

El cambio en los animales afectados abrió nuevas líneas de estudio. Los equipos científicos analizan por separado las muertes de ballenatos y las de individuos de mayor edad, ya que los primeros resultados sugieren causas diferentes, según un comunicado oficial del Gobierno de Chubut. Las investigaciones sobre la mortandad están a cargo del Programa de Monitoreo Sanitario de Ballena Franca Austral, dirigido por la doctora Marcela Uhart, de la Universidad de California, Davis (UC Davis).

PUBLICIDAD

Varios ejemplares muertos en menos de 48 horas modificaron el escenario

Hasta ayer, 7 ballenas francas australes aparecieron muertas en menos de una semana en distintos puntos de la costa de Puerto Madryn, según confirmó a Infobae Mariano Coscarella, investigador del CONICET e integrante del Laboratorio de Mamíferos Marinos del CENPAT. De todos modos, advirtió que el número cambia a medida que pasa el tiempo.

El experto definió la temporada como atípica por el nivel de mortalidad en declaraciones a ADNSUR. En los meses previos, los hallazgos correspondían principalmente a crías, mientras que la última semana sumó juveniles y adultos. La diferencia resulta central para la investigación. La hipótesis sobre los casos recientes no coincide, en principio, con la que se estudia para las crías. Por eso, los equipos tomaron muestras de los animales muertos para realizar análisis posteriores.

PUBLICIDAD

Instituto de Conservación de Ballenas
Los expertos analizan por separado los decesos de crías y de adultos por sospecha de causas diferentes. (Instituto de Conservación de Ballenas)

Víctor Fratto, licenciado en Gestión Ambiental y especialista en manejo de fauna silvestre y biodiversidad, explicó la situación en diálogo con Infobae: “En los muestreos realizados a los ballenatos se detectó la presencia de la bacteria Erysipelothrix rhusiopathiae, causante de la enfermedad conocida como erisipela”.

Y agregó: “En el caso de los ejemplares adultos, si bien todavía estamos a la espera de los resultados de laboratorio, los hallazgos preliminares muestran un patrón compatible a episodios de marea roja, provocados por biotoxinas naturales. Una de las características observadas es que se trata de animales en buen estado corporal, bien alimentados y con abundante contenido estomacal”.

El comunicado del Gobierno de Chubut también describió la situación de la última semana como un fenómeno distinto del observado en los meses anteriores. Las autoridades indicaron que los adultos encontrados no mostraron, hasta ahora, señales preliminares que los vinculen con el cuadro bacteriano detectado previamente en ballenatos.

El censo de septiembre registró 1.375 ballenas francas australes, entre ellas 409 crías, en las costas chubutenses, según datos del Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (Cesimar-Conicet). La cifra definitiva de muertes aún no se encuentra disponible porque la temporada de avistaje continúa hasta noviembre. “Es importante poner estas cifras en contexto: en temporadas anteriores se han registrado cantidades considerablemente mayores de ballenas muertas. Por eso, los números deben analizarse en perspectiva histórica y no de manera aislada”, según advirtió Fratto.

Las crías concentran una hipótesis bacteriana bajo análisis

El censo costero de septiembre registró 1.375 ballenas francas australes en la provincia de Chubut.
El censo costero de septiembre registró 1.375 ballenas francas australes en la provincia de Chubut.

En el caso de los ballenatos, los informes preliminares detectaron la presencia de Erysipelothrix rhusiopathiae, una bacteria asociada a casos de septicemia, según el comunicado oficial del Gobierno de Chubut. La septicemia es una respuesta a una infección que afecta al organismo de forma general y puede provocar fallas en distintos órganos. “Esta infección puede manifestarse mediante lesiones cutáneas características, de forma cuadrangular o romboidal, o provocar cuadros de septicemia, falla multiorgánica y muerte del animal, incluso sin presentar lesiones externas evidentes”, indicó Fratto.

Las bacterias y las ballenas ya estaban presentes en temporadas anteriores, sin una mortalidad de esta escala. Por eso, los científicos buscan otros factores que puedan explicar el episodio. “Se trata también de una combinación de factores ambientales que pueden favorecer la aparición de brotes de enfermedades. Cambios en la temperatura del agua, precipitaciones abundantes y determinadas condiciones meteorológicas pueden influir en la dinámica de los microorganismos y en las condiciones de exposición de los animales”, enumeró Fratto.

También afirmó que sucede algo similar con las floraciones algales nocivas, conocidas como mareas rojas: “En 2022 y 2024 se registraron episodios de mortalidad de ballenas en nuestros golfos asociados a biotoxinas naturales. Pero estos fenómenos no son exclusivos de nuestra región. Existen antecedentes en distintas partes del mundo, como el caso de las 337 ballenas sei encontradas muertas en las costas de Chile en 2015, un episodio cuya principal hipótesis científica fue la intoxicación por biotoxinas de origen algal”.

Los antecedentes también forman parte de la investigación. Según la información del Instituto de Conservación de Ballenas, en 2012 se documentaron 113 crías muertas, la mayor cifra registrada hasta entonces para esta población. Los registros preliminares de 2026 sugieren un evento de escala mayor, pero los especialistas deben comparar el total de varamientos con los nacimientos de la temporada antes de medir su impacto poblacional.

Los científicos analizan marea roja y piden no acercarse a los animales

Dos peces muertos sobre la arena mojada junto a agua de mar teñida de color rojo oscuro en una playa.
La línea de investigación para los ejemplares adultos apunta a la ingesta de toxinas por marea roja en el golfo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los ejemplares juveniles y adultos, la principal línea de trabajo apunta a la posible presencia de toxinas asociadas con la marea roja. Este fenómeno consiste en una proliferación de microalgas que puede liberar sustancias dañinas para animales marinos.

“Se están trabajando dos líneas de análisis. Por un lado, se enviaron muestras de contenido estomacal a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sede Trelew, para identificar los organismos presentes y determinar si entre ellos hay microalgas potencialmente productoras de biotoxinas, como determinados dinoflagelados y diatomeas”, señaló Fratto.

Apuntó que, por otro lado, los equipos enviaron muestras de tejidos al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) para determinar si había biotoxinas en el organismo de las ballenas. Según el especialista, ese estudio y los demás análisis en curso se complementan y resultan fundamentales para evaluar la hipótesis de una intoxicación por toxinas naturales.

En octubre, las ballenas del Golfo comienzan a prepararse para su viaje hacia las áreas de alimentación y consumen alimento dentro del golfo. En ese proceso, podrían ingerir algas vinculadas con la marea roja. Las muestras recientes definirán si esa hipótesis se confirma.

Instituto de Conservación de Ballenas
Las autoridades pidieron a la comunidad no tocar los animales varados y mantener a las mascotas alejadas de las costas. (Instituto de Conservación de Ballenas)

Fratto señaló que la posible incidencia de El Niño en la mortandad todavía forma parte de la investigación. Según el especialista, distintos equipos científicos e instituciones estudian los cambios físicos y químicos del agua durante la temporada para evaluar si las condiciones climáticas y oceanográficas afectaron la disponibilidad de alimento, favorecieron floraciones algales nocivas o influyeron sobre la salud de las ballenas. Hasta que existan resultados, no corresponde establecer una relación directa entre El Niño y las muertes.

El Gobierno de Chubut informó que el operativo sanitario sumará, por etapas, análisis de agua y moluscos en los golfos Nuevo y San José. Los estudios buscarán detectar condiciones ambientales y toxinas que puedan afectar a los cetáceos. El monitoreo incluye necropsias, extracción de muestras y relevamientos costeros para evitar duplicaciones en los registros.

Muchos animales llegan a la costa después de varios días en el agua, con un deterioro que limita la utilidad de algunas muestras. Además, los análisis pueden demorar entre un mes y un mes y medio, a causa de los procesos de laboratorio.

Las autoridades y los especialistas solicitaron a la comunidad que no se acerque ni toque a una ballena varada, viva o muerta, y que mantenga a las mascotas alejadas. El comunicado oficial indicó que las tareas de retiro de los cuerpos responden a protocolos sanitarios y de prevención para la población, mientras los equipos científicos continúan con el monitoreo de las costas

Temas Relacionados

BallenasChubutConicetÚltimas noticiasBallena franca australAnimalesBiodiversidad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo es el cultivo etíope tolerante a la sequía que es clave en la producción de alimentos

El enset puede abastecer a una familia de cinco personas durante un año con 60 ejemplares. Pese a ese potencial, su producción se concentra en África Oriental

Cómo es el cultivo etíope tolerante a la sequía que es clave en la producción de alimentos

El legado oculto de los elefantes: sus cadáveres alteran el ecosistema durante casi una década

Una investigación en el Parque Nacional Kruger documentó cómo los restos de los animales terrestres más grandes del planeta modifican la química del suelo, la diversidad vegetal y los patrones de pastoreo por al menos siete años

El legado oculto de los elefantes: sus cadáveres alteran el ecosistema durante casi una década

Alerta en los Alpes: una montaña entre Alemania y Austria está en riesgo de colapso por una grieta histórica

Más de 30 sensores vigilan sin pausa la cumbre del Hochvogel, donde una fisura de seis metros de ancho amenaza con soltar 400.000 metros cúbicos de roca sobre el valle

Alerta en los Alpes: una montaña entre Alemania y Austria está en riesgo de colapso por una grieta histórica

Tras 20 años de búsqueda, encontraron 5 nuevas especies de mejillones en los ríos de Estados Unidos

Investigadores del Shedd Aquarium, la Universidad Estatal de Arkansas y el Servicio Geológico Nacional describieron las nuevas especies luego de confirmarlo mediante un análisis de ADN

Tras 20 años de búsqueda, encontraron 5 nuevas especies de mejillones en los ríos de Estados Unidos

El hielo marino en la Antártida registró uno de los niveles más bajos de los últimos 50 años: qué reveló un análisis de la NASA

La cobertura congelada sobre el océano que rodea al continente austral alcanzó al cierre del invierno 17,59 millones de kilómetros cuadrados. El Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo de Estados Unidos situó este valor como el tercer pico de congelamiento más acotado desde el comienzo de los monitoreos satelitales

El hielo marino en la Antártida registró uno de los niveles más bajos de los últimos 50 años: qué reveló un análisis de la NASA
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Los Bybys convierten su concierto en una escena de amor: fan le pide matrimonio a su novia frente al público

Los Bybys convierten su concierto en una escena de amor: fan le pide matrimonio a su novia frente al público

“El corazón no vive separado del ambiente”: especialistas explican cómo el humo, el ruido y el estrés aumentan el riesgo cardiovascular

Desde África envían insólita felicitación a Gilberto Mora por su cumpleaños número 18

Roma - Real Madrid, en directo de Champions: Mbappé vuelve a instaurar las tablas en el marcador con un zambombazo

Jornada 11 Liga Mx Femenil: fechas, horarios y dónde ver EN VIVO cada uno de los partidos

DEPORTES

El sueño de Locomotora Castro y su pareja que quedó trunco y el sentido mensaje de su “hermano de la vida”

El sueño de Locomotora Castro y su pareja que quedó trunco y el sentido mensaje de su “hermano de la vida”

El Manchester City de Enzo Fernández es goleado por el campeón PSG en la fecha 2 de la Champions League: la agenda completa

Un anillo de diamantes para el campeón: el pádel incorpora una tradición de la NBA y la NFL

“Es un Maradona”: revelaron los informes inéditos de los formadores del Barcelona sobre Messi

"Roña" y "Locomotora": el origen de los dos apodos que marcaron a Jorge Castro durante su carrera y cuál prefería

ENTRETENIMIENTO

Después de 10 años, Gibbs y Tony DiNozzo vuelven a reunirse en el universo de ‘NCIS’

Después de 10 años, Gibbs y Tony DiNozzo vuelven a reunirse en el universo de ‘NCIS’

John Travolta le dedicó un mensaje a su esposa Kelly Preston en el día en que habría cumplido 64 años

Sean ‘Diddy’ Combs habría terminado en el hospital tras una pelea: ¿quién lo atacó en prisión?

La única queja de Paul McCartney sobre las próximas películas de los Beatles: "¡No hagas esto!"

Cómo un poema del siglo XVII inspiró una de las canciones de The Beatles