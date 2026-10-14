Horacio Marín, de YPF, en el Cicyp: la inspiración de Messi y cómo Argentina pasó de ser un país con petróleo a uno petrolero

Horacio Marín

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“Argentina pasó de un país con petróleo a un país petrolero”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, y destacó que el próximo 26 de noviembre la compañía firmará con la italiana Eni y la emiratí XRG la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) para la primera fase de Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas licuado que presentó un RIGI por USD 51.000 millones y es el más grande de Vaca Muerta para los próximos años.

“Después de ahí no hay vuelta atrás”, dijo durante el tradicional almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), en el Hotel Alvear. La referencia puntual.

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“Vamos para arriba en crecimiento. Milei va a ser reelecto, pero este compromiso no tiene vuelta atrás. Estamos haciendo un compromiso por el que Argentina va a exportar USD 55.000 millones en 2031”.

El ejecutivo ubicó esa firma como un punto de inflexión para el proyecto exportador de gas natural licuado y también hizo referencia en ese punto a la reelección del presidente Javier Milei. “Vamos para arriba en crecimiento. Milei va a reelegir, pero este compromiso no tiene vuelta atrás. Estamos haciendo un compromiso por el que Argentina va a exportar USD 55.000 millones en 2031”, destacó.

El evento empresarial se hizo, como siempre, en el Hotel Alvear

En ese momento habló del campo, “la primera turbina” del país (la segunda serían los hidrocarburos) que va a estar todo el tiempo. “Nosotros vamos a ayudar un tiempo, ustedes van a estar toda la vida y más si les sacamos las retenciones... te ponés contento, ¿no?“, dijo Marín y miró a Pino, de la Sociedad Rural.

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Según detalló, la iniciativa con Eni y XRG requerirá inversiones por USD 30.000 millones hasta 2031 para poner en marcha sus primeras exportaciones de gas y líquidos. Marín sostuvo que el desarrollo podrá ampliarse y que, con esa expansión, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) vinculado al proyecto alcanzaría los USD 76.000 millones.

YPF proyecta exportaciones energéticas por hasta USD 58.000 millones desde 2031

El salón central del Alvear estuvo colmado y hubo en varios momentos aplausos cerrados para Marín. Entre los asistentes se vio a los representantes del Grupo de los 6, Javier Bolzico (Adeba), Martín Rappallini (UIA), Adelmo Gabbi (BCBA), Gustavo Weiss (Camarco), Mario Grinman (CAC) y Nicolás Pino (SRA). También a Alejandro Bulgheroni (PAE), Juan Parma (Banco Macro), Mario Montoto (presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí), Martín Cabrales (Cabrales) y Daniel Funes de Rioja (ex UIA), entre otros. La anfitriona fue Bettina Bulgheroni, presidenta del Cicyp.

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“Desde el sector privado miramos la Argentina con más perspectiva, invirtiendo, creciendo, compitiendo y trabajando en proyectos de largo plazo. Tenemos talento y capacidad; el desafío es transformar cada vez más ese potencial en realidades”, señaló la titular del Consejo.

Mientras los presentes degustaron un menú de paté de hongos y berenjenas ahumadas, lomo de ternera con cremoso de cabútia y laminado de papa, y un postre húmedo de chocolate, Marín repasó la actualidad y, sobre todo, el futuro de la petrolera; también el gran potencial de Vaca Muerta.

El ejecutivo vinculó ese escenario con un aumento de la producción y de la capacidad de evacuación de Vaca Muerta. Este año, señaló, Argentina superará el millón de barriles diarios de petróleo y, si se concretan las inversiones previstas, podría ubicarse entre los principales exportadores mundiales. “Pasa a ser un país petrolero”, resumió.

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Martín Cabrales (Cabrales), Gustavo Weiss (Camarco), Adelmo Gabbi (BCBA), Bettina Bulgheroni (Cicyp), Horacio Marín (YPF), Mario Grinman (CAC) Javier Bolzico (Adeba) y Martín Rappallini (UIA)

Para Marín, el salto requiere la participación de toda la industria y no solo de YPF, aunque remarcó que la empresa posee cerca de la mitad de la superficie de Vaca Muerta. También destacó el efecto de la baja del riesgo país, la normalización macroeconómica y el RIGI para atraer capitales. “Sin RIGI no hubiese habido nunca el LNG y no hubiese habido nunca un desarrollo masivo de Vaca Muerta”, planteó.

El CEO sostuvo que la formación neuquina cuenta con recursos competitivos frente a los yacimientos no convencionales de Estados Unidos, pero advirtió que la productividad será determinante en ciclos de precios bajos. “Nuestro competidor natural en precio” es Estados Unidos, afirmó, y añadió que el sector debe sostener costos equivalentes para preservar la actividad cuando caiga la cotización internacional del crudo.

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El VMOS arranca en enero

En materia de infraestructura, Marín repasó el avance de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto que conectará la producción neuquina con la costa atlántica de Río Negro. Dijo que el proyecto, liderado por YPF junto con otras empresas, implica una inversión de USD 3.000 millones y constituye el mayor financiamiento de proyectos realizado hasta ahora en el país.

El 1 de enero comenzaría el llenado del ducto y la primera carga está prevista para ese mes, de acuerdo con su exposición. Marín señaló que la obra permitirá aumentar la salida de crudo de Vaca Muerta y que el sector analiza elevar la capacidad inicialmente proyectada, de 700.000 barriles diarios, hasta 1 millón de barriles diarios con inversiones adicionales.

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El ejecutivo también aseguró que el proyecto avanza dentro de los plazos y relató el traslado de las boyas de carga a través del estrecho de Ormuz, una operación que, según explicó, evitó riesgos de demoras para el calendario de exportaciones. Con la nueva infraestructura, calculó que Argentina podrá incorporar 180.000 barriles diarios adicionales en el primer trimestre y continuar con aumentos graduales durante el año siguiente.

Marín estimó que la inversión total asociada al desarrollo de Vaca Muerta podría alcanzar USD 130.000 millones. A su vez, señaló que la industria necesitará 15.000 nuevos trabajadores en pozos e instalaciones y destacó la creación del Instituto Vaca Muerta, orientado a capacitar y certificar unos 3.000 operarios por año.

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El 4x4

La estrategia de la compañía, el conocido Plan 4x4 que diseñó el titular de la petrolera, combina el crecimiento de la producción no convencional, el desarrollo del LNG, la reorganización de activos y la mejora de la eficiencia operativa. Marín explicó que el programa nació con la meta de multiplicar por cuatro el valor de la empresa en cuatro años y que la marca se mantendrá aun si la compañía supera ese objetivo.

Según el CEO, YPF reorientó su producción hacia Vaca Muerta: pasó de una participación del 45% cuando asumió al 95% en la actualidad. Esa transformación, afirmó, supone una mejora anual de USD 2.000 millones en el EBITDA por la diferencia de costos operativos entre los campos maduros y los no convencionales.

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El directivo aseguró además que la compañía alcanzó máximos históricos de producción operada y que prevé un nuevo salto en los próximos cuatro años. En ese marco, afirmó que YPF tiene el sexto mayor portafolio mundial de pozos no convencionales por perforar, detrás de grandes operadores de Estados Unidos y Canadá.

La gestión de activos incluyó la venta de 54 áreas maduras, la salida de negocios deficitarios en Brasil y Chile, y la adquisición o intercambio de áreas en Vaca Muerta. También mencionó la integración de YPF Luz a la estructura de la petrolera y la puesta en marcha de un proyecto de biocombustibles en la refinería de San Lorenzo, Santa Fe.

Reestructuración y la gestión operativa

Al repasar los resultados financieros, Marín afirmó que la compañía registró el Ebitda más alto de su historia y que en el primer semestre alcanzó un nivel similar al de todo 2023. Señaló que YPF redujo su deuda neta desde un máximo cercano a 2,1 veces Ebitda hasta 1,1 veces en el trimestre anterior, y anticipó una nueva baja en el próximo balance.

También adjudicó parte de la suba de la acción a la gestión y parte al cambio de condiciones en Argentina. “Desde que llegó el presidente Milei, que me dijo ‘generá valor’, lo único que hicimos es generar valor”, sostuvo. Comparó el alza de 236% de la acción de YPF con el incremento de 100% de empresas comparables, aunque aclaró que resulta difícil separar el efecto de la administración de la empresa del contexto del país.

En el plano operativo, describió la expansión de una red de centros de eficiencia en tiempo real, con unas 1.000 personas que monitorean actividades de perforación, producción, transporte, refinerías y estaciones de servicio. La empresa aplica inteligencia artificial y sistemas de control para identificar desvíos respecto de parámetros de operación y medir su impacto económico.

Marín destacó, como ejemplo, la reducción de quiebres de stock de combustibles en estaciones de servicio: aseguró que el promedio diario pasó de 243 a solo 6. También dijo que YPF redujo el ciclo de desarrollo de grupos de cuatro pozos de 312 a 193 días y busca seguir acortándolo hacia 2027.

La inspiración de Messi y una cultura centrada en objetivos de largo plazo

La exposición tuvo un tramo dedicado a la cultura interna de YPF. Marín citó a Lionel Messi al hablar de la necesidad de formar equipos fuertes para cumplir objetivos ambiciosos y afirmó que la compañía busca atraer talento joven con responsabilidades, incentivos y acceso a tecnología. Para eso citó a una de las frases del ahora ex capitán de la Selección en su despedida: “para lograr objetivos grandes se necesitan equipos fuertes”.

“Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Messi. Así que para mí es como un reconocimiento a toda su carrera y a sus logros. Vale para YPF y los tomamos”, expresó.

Defendió un esquema de premios asociado a productividad para empleados y contratistas. Mencionó bonos vinculados al ahorro de costos en perforación, así como incentivos en las estaciones de servicio por ventas de productos. “Una compañía eficiente es cuando todo es eficiente”, sostuvo, al ejemplificar con la limpieza de los baños en las estaciones.

Marín afirmó que la petrolera dejó atrás la lógica de empresa politizada y definió su objetivo como “un objetivo de país”. Para explicar la cultura que procura instalar, sostuvo que las transformaciones no pueden depender del consenso total, sino del liderazgo y de decisiones claras.

El CEO cerró con una referencia personal a su abuela y a la idea de superación. “En la vida no hay éxitos ni fracasos, hay sólo superación”, dijo. Y añadió que el foco de YPF estará puesto en ejecutar los proyectos de petróleo y gas, con la firma prevista para noviembre como próximo hito para el plan exportador.