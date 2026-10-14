Licitación clave: el Gobierno renovó todos los vencimientos de deuda y absorbió 1,75 billones de pesos

La mayor parte de la licitación se adjudicó en una letra con vencimiento a enero de 2027. (Captura de pantalla)

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El Gobierno absorbió 1,75 billones de pesos en la última licitación de deuda del Tesoro: captó más fondos de los necesarios para cubrir los vencimientos y alcanzó un rollover de 136,14 por ciento. En ese contexto, tampoco ofreció el Bonar 2029 (AO29) denominado en dólares, ante la suba de las tasas de interés que siguió al incremento del riesgo país.

La Secretaría de Finanzas recibió ofertas por $9,49 billones y adjudicó 6,61 billones de pesos. Como el monto colocado superó los compromisos que vencían en la fecha, el Ministerio de Economía decidió no liberar recursos.

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El rollover de 136,14% implica que por cada $100 que vencían, el Gobierno obtuvo $136,14 mediante nuevos instrumentos. La diferencia quedó como financiamiento adicional para el Tesoro.

La decisión de no ofrecer el AO29 apuntó a evitar una colocación en dólares en un escenario de mayores rendimientos exigidos por los inversores. Cuando sube el riesgo país, suele aumentar la tasa que el mercado reclama para prestar al Estado, lo cual encarece el financiamiento.

El Tesoro renovó los vencimientos y absorbió $ 1,75 billones, aunque una recompra previa moderó el efecto sobre la liquidez. (Foto: Reuters)

El instrumento con más adjudicaciones fue una Letra Capitalizable (LECAP) con vencimiento el 29 de enero de 2027. El Tesoro colocó $2,71 billones a una tasa efectiva mensual de 2,04 por ciento.

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La tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de esta letra fue de 27,47 por ciento. Se trata de un título a tasa fija: quien lo compra conoce desde el inicio el rendimiento acordado, aunque el resultado final depende de mantenerlo hasta su vencimiento.

El segundo instrumento fue una letra con vencimiento el 31 de agosto de 2028, identificada como TMG28. La colocación alcanzó $1,16 billones y pagará la tasa TAMAR más un margen de 9,32 por ciento.

La TAMAR es una tasa de referencia vinculada a los rendimientos que pagan los bancos por depósitos mayoristas. Por eso, la tasa que recibirá el inversor puede variar con el tiempo, a diferencia de una letra a tasa fija.

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La Secretaría de Finanzas también adjudicó $1,70 billones en el bono TXMD9, que vence el 14 de diciembre de 2029. El título ajusta su capital por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), un indicador que sigue la evolución de la inflación, y pagó una tasa de 6,99% anual por encima de esa actualización.

Este tipo de instrumento ofrece una cobertura frente a la inflación porque el capital se actualiza según el CER. A ese ajuste se agrega la tasa real definida en la licitación.

Por último, el Tesoro colocó $1,04 billones en la letra TMVE8, con vencimiento el 31 de enero de 2028. El instrumento combina la referencia de la tasa TAMAR con la evolución del dólar oficial y fue adjudicado a una TIREA de 4,35% sobre el componente dollar linked.

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La LECAP con vencimiento en enero de 2027 concentró la mayor parte de las adjudicaciones de la licitación de la secretaría comandada por Federico Furiase.

Los bonos dollar linked ajustan su capital por las variaciones del tipo de cambio oficial. De ese modo, resultan una alternativa para inversores que buscan cobertura ante una eventual suba del dólar regulado.

Respecto al menú ofrecido, el Tesoro cambió la estrategia al presentar opciones con vencimientos a mayor plazo. Si bien la mayor parte del interés se concentró en la letra que expira a comienzos de 2027, la cartera encabezada por Luis Caputo logró estirar los compromisos restantes para después de las elecciones presidenciales.

A propósito del resultado de la subasta, el analista de Bavsa, Martín de la Fuente, señaló que “si bien el rollover del 136% implica un financiamiento neto positivo por $1,7 billones, el Tesoro realizó una recompra por un monto aproximado de $1 billón” previo a la licitación.

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De esta manera, de la Fuente explicó que la renovación de vencimientos ajustada por la recompra ronda el 100%/110%, por lo que “no hay razones para anticipar inconvenientes con la liquidez del sistema ni estrés en las tasas”.

En la práctica, tanto el Tesoro como el Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizan distintas maniobras para controlar la liquidez del mercado. Si se retiran demasiados pesos para apretar el torniquete monetario, las tasas de interés pueden aumentar justamente por la falta de recursos disponibles para los agentes económicos.

La recompra de títulos por cerca de $ 1 billón devolvió parte de los pesos al sistema financiero y redujo la presión sobre las tasas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, una recompra implica que Economía devuelve dinero a los inversores a cambio de retirar bonos o letras que estaban en circulación. Por eso, parte de los pesos absorbidos en la licitación vuelve al sistema financiero y evitaría una suba fuerte de tasas.

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Por su parte, Valentín Gómez García, de Adcap Grupo Financiero, consideró que “lo más destacado de esta licitación fue que el Tesoro salió a testear la demanda del mercado por instrumentos con vencimiento posterior a 2028 y encontró una respuesta favorable”.

“De hecho, el 60% del monto total adjudicado se concentró en este tipo de instrumentos, permitiendo extender una porción relevante de la deuda más allá del actual mandato y sin necesidad de convalidar premios. En línea con esto, todos los instrumentos TAMAR cortaron sin premio, mientras que la LECAP lo hizo incluso por debajo de los niveles observados en el mercado secundario”, sumó Gómez García.

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En paralelo, un informe de Equilibra destacó que “no se ofrecieron instrumentos hard dollar por cuarta licitación consecutiva y, por primera vez desde junio 2025, tampoco instrumentos dollar-linked puros. La cobertura cambiaria quedará a prueba a fin de mes con el D30O6, que representa más de $8 billones en los vencimientos pendientes del mes”.