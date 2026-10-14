Abinader invita a las empresas italianas a ampliar sus inversiones en República Dominicana

Durante el encuentro con empresarios italianos, el presidente Luis Abinader señaló que República Dominicana prevé un crecimiento económico del 4.5 % este año y proyecta duplicar el tamaño de su economía para 2036./ (Presidencia de República Dominicana)

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El presidente de República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader, invitó este miércoles a los empresarios de Italia a ampliar su inversión en el país caribeño y a considerarlo su segunda casa, al sostener que la industria y la tecnología italianas pueden complementarse con los sectores productivos dominicanos.

La propuesta fue planteada durante la apertura del Encuentro Empresarial Italia-República Dominicana, celebrado en Villa Madama junto al viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani.

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La relación de hermandad y empatía entre ambos países, afirmó el mandatario, puede traducirse en más capitales, intercambio comercial y proyectos compartidos. Italia dispone de una industria básica y tecnologías que República Dominicana puede incorporar mediante la importación de equipos, la creación de nuevas actividades industriales y empresas conjuntas.

La estrategia oficial también apunta a reducir los obstáculos administrativos para las compañías que busquen instalarse o expandirse en el país. El programa Burocracia Cero procura agilizar esos trámites, mientras que la red de puertos, aeropuertos y conexiones busca posicionar al territorio dominicano como plataforma logística hacia el Caribe, América Latina y Europa.

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República Dominicana prevé crecer 4.5 % este año y figura entre los principales destinos de inversión extranjera directa de Centroamérica y el Caribe, según expuso Abinader. El Gobierno trabaja con el sector privado para duplicar el tamaño de la economía hacia 2036 mediante un crecimiento sostenido y nuevas oportunidades productivas.

Ministros y líderes del sector privado dominicano integraron la comisión oficial para concretar proyectos comerciales con Italia./ (Presidencia República Dominicana)

El presidente vinculó esas expectativas con la estabilidad jurídica y política, la diversificación de la economía y el acceso a distintos mercados. También señaló que las exportaciones de cigarros y otros bienes dominicanos forman parte de los esfuerzos para mejorar el ingreso a mercados internacionales.

El turismo aparece entre los sectores con mayor proyección: el país espera recibir entre 12.4 millones y 12.5 millones de visitantes durante este año. Las inversiones turísticas cuentan con incentivos fiscales, incluidos beneficios tributarios por un período de diez años bajo el régimen aplicable.

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Las zonas francas aportan a las exportaciones y concentran la producción de dispositivos médicos y equipos electrónicos. Abinader agregó que el país proyecta desarrollar una industria de semiconductores, un sector asociado a componentes esenciales para la tecnología digital.

Tierras raras, conectividad y proyectos compartidos

Las tierras raras localizadas en el sur de República Dominicana podrían convertirse en una fuente relevante de ingresos, de acuerdo con la expectativa expresada por el mandatario. El Gobierno espera contar en diciembre con los resultados de un informe internacional sobre las reservas mineras de esos materiales.

El Gobierno dominicano espera en diciembre los resultados del informe internacional sobre las reservas de tierras raras en el sur del país./ (Presidencia República Dominicana)

La infraestructura digital también forma parte de la oferta para nuevos capitales. La inversión de Google, estimada en USD 600 millones, está destinada a reforzar la conectividad y a convertir a República Dominicana en un centro digital para el Caribe y Centroamérica.

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Abinader propuso que el encuentro empresarial continúe en territorio dominicano para dar seguimiento a los contactos entre las compañías y transformarlos en proyectos concretos. El mandatario agradeció al Gobierno italiano, a Tajani y a los empresarios participantes, y planteó que Italia se consolide como socio estratégico del desarrollo económico dominicano.

En la reunión participaron el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat; el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, y el presidente del Consejo de Administración de REFIDOMSA, Samuel Pereyra.

Por el sector privado asistieron el presidente del CONEP, Celso Juan Marranzini; el presidente del Grupo HAGECO, Michele El-Hage; el presidente del Grupo Abicor, José Abinader; el presidente del Grupo RICA, Pedro Brache, y el presidente de MPL Constructora y Michel Lulo & Asociados, Michel Lulo.

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También estuvieron la vicepresidenta de Abicor, Rita Abinader; la vicepresidenta del Grupo Inicia, Angie Bergés; la vicepresidenta del Grupo Punta Cana, Paola Rainieri; el vicepresidente ejecutivo del CONEP, César Dargam, y los representantes de Atria Advisors, Pablo Ordorica y Laura Penzo.