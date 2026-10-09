Semana Mundial del Espacio: del lanzamiento de cohetes a la búsqueda de mundos habitables

La Semana Mundial del Espacio busca difundir los aportes de la tecnología espacial a la vida cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Semana Mundial del Espacio se celebra cada año para destacar cómo la investigación y las herramientas desarrolladas fuera de la Tierra inciden en la vida cotidiana. Impulsada por la Organización de las Naciones Unidas, la conmemoración reúne iniciativas de divulgación en distintos países.

En Argentina, la agenda incluye charlas, demostraciones y experiencias para acercar al público a la exploración del universo. Entre las propuestas, habrá actividades de cohetería en La Plata y un encuentro en el Planetario Galileo Galilei sobre una pregunta central para la astronomía actual: qué condiciones debe reunir un planeta para albergar vida.

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Mirar hacia el cielo puede parecer un gesto íntimo, casi silencioso, pero detrás de esa costumbre persiste una historia de preguntas que atraviesa generaciones. Cada punto de luz invita a imaginar otros horizontes y a pensar qué permite que un mundo conserve su atmósfera, su agua y, acaso, alguna forma de vida.

Un enorme cúmulo de galaxias que se expande en el espacio-tiempo, imagen de la semana de Hubble. (ESA/HUBBLE Y NASA, M. POSTMAN, P. KELLY)

Cohetería, exoplanetas y la pregunta por la vida fuera de la Tierra

La celebración reúne actividades en distintos puntos de la Argentina y propone una agenda destinada a estudiantes, familias, aficionados y personas sin formación previa en astronomía. El calendario incluye experiencias de cohetería en La Plata y un encuentro de divulgación en la Ciudad de Buenos Aires, donde el investigador César Bertucci abordará una de las preguntas más activas de la ciencia planetaria: si un planeta necesita un campo magnético para resultar habitable.

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La convocatoria retoma una fecha reconocida de manera internacional entre el 4 y el 10 de octubre. La ONU estableció esa semana para poner en relieve los aportes de la ciencia y la tecnología espacial a la vida cotidiana, desde las comunicaciones y la observación ambiental hasta la investigación sobre los cuerpos celestes.

El programa local articula dos escalas. Por un lado, muestra dispositivos, ensayos y proyectos que acercan al público a la ingeniería aeroespacial. Por otro, abre un espacio para discutir los grandes interrogantes que surgen a partir del hallazgo de planetas fuera del sistema solar. Esa combinación permite seguir el trayecto que une a un cohete experimental con las misiones que estudian atmósferas, radiación y magnetósferas a millones de kilómetros de la Tierra.

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La carrera espacial actual está liderada por SpaceX. (EFE/CRISTÓBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

La propuesta llega en un momento en que el estudio de exoplanetas cambió la forma de pensar la búsqueda de vida. Durante mucho tiempo, la discusión se concentró en la distancia entre un planeta y su estrella. La idea parecía sencilla: un mundo debía ubicarse en una zona que permitiera la existencia de agua líquida.

Sin embargo, los datos reunidos por misiones espaciales y observatorios sumaron nuevas variables. La composición de la atmósfera, la actividad de la estrella y la presencia de una protección magnética también resultan decisivas.

Ese último aspecto será el eje del Encuentro de Ciencia previsto para este viernes a las 19 en el Planetario Galileo Galilei, en Palermo. La actividad, de acceso libre y gratuito hasta completar un cupo de 250 personas, contará con la exposición del doctor César Bertucci, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

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El campo magnético aparece como una pieza clave para estudiar la habitabilidad

El Planetario Galileo Galilei será sede de una charla sobre el papel de los campos magnéticos en la habitabilidad de planetas fuera del sistema solar.

La charla de Bertucci lleva por título “Un planeta habitable, ¿necesita ser magnético?” y plantea un problema que gana relevancia a medida que la astronomía identifica más mundos fuera del sistema solar. La cuestión no se limita a detectar un planeta parecido a la Tierra por su tamaño o por su distancia respecto de su estrella. También exige analizar si ese cuerpo puede conservar las condiciones necesarias durante períodos prolongados.

Un campo magnético funciona como una barrera frente a las partículas cargadas que provienen del Sol o de otras estrellas. En la Tierra, esa protección desvía buena parte del viento solar y contribuye a preservar la atmósfera. El fenómeno también produce las auroras polares, que surgen cuando partículas energéticas interactúan con los gases de las capas altas de la atmósfera.

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La importancia de esa defensa aparece con claridad al comparar planetas vecinos. Marte cuenta con vestigios de un antiguo campo magnético, pero hoy carece de una magnetosfera global comparable con la terrestre. Su atmósfera, mucho más tenue, recibe de forma directa la influencia del viento solar. Venus, por su parte, tampoco posee un campo magnético interno como el de la Tierra, aunque su atmósfera densa genera una interacción distinta con las partículas solares.

El último satélite argentino lanzado al espacio corresponde a estudiantes de la UNLP.

Estas diferencias muestran que la habitabilidad no depende de una única condición. Un planeta puede encontrarse en una región favorable alrededor de su estrella y, aun así, enfrentar dificultades para retener una atmósfera estable. También puede poseer una composición rocosa similar a la terrestre, pero sufrir radiación intensa o erupciones estelares frecuentes. La investigación busca comprender cómo actúan esos factores en conjunto.

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Bertucci trabaja sobre magnetósferas planetarias y participó en misiones como Mars Global Surveyor, Cassini-Huygens y MAVEN. Su recorrido permite conectar la investigación realizada dentro del sistema solar con las preguntas que plantean los planetas ubicados alrededor de otras estrellas. La información sobre Marte, Saturno y otros cuerpos ofrece modelos para interpretar señales que llegan desde sistemas mucho más remotos.

Según la presentación oficial del Planetario, el encuentro forma parte de un ciclo organizado junto al Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE). La actividad propone revisar qué enseñan los planetas del sistema solar sobre las condiciones que podrían favorecer la vida en otros mundos. La charla también quedará disponible en el canal de YouTube de la institución, de acuerdo con la información publicada por el Planetario.

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Las experiencias interactivas acercan la ciencia espacial al público

Los proyectos de cohetería integran conocimientos de propulsión, electrónica, materiales y comunicaciones para desarrollar vehículos experimentales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Semana Mundial del Espacio también propone llevar esas preguntas a escenarios donde la ciencia toma forma material. El Grupo de Cohetería Experimental (GCE), integrado por estudiantes avanzados de ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, instalará un stand de cohetería espacial este domingo 11 de octubre. La iniciativa forma parte de las actividades impulsadas por el Centro Tecnológico Aeroespacial de esa universidad.

La propuesta invita a conocer principios básicos de la tecnología que permite llevar instrumentos, satélites y misiones científicas fuera de la atmósfera terrestre. Los cohetes concentran en pocos minutos problemas de física, electrónica, materiales, propulsión y comunicación. Detrás de cada lanzamiento existe una cadena de cálculos y pruebas que busca controlar fuerzas extremas y asegurar que una carga llegue al sitio previsto.

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El contacto con proyectos de cohetería ofrece una dimensión concreta de la actividad espacial. La astronomía suele vincularse con imágenes de galaxias, planetas y nebulosas, pero el acceso a esos datos depende de herramientas fabricadas, ensayadas y operadas por equipos interdisciplinarios. La ingeniería convierte las preguntas científicas en instrumentos capaces de medir radiación, temperatura, partículas o composición química.

El domingo también participarán la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas y la Facultad de Ingeniería de la UNLP con demostraciones interactivas. El objetivo consiste en promover una aproximación activa: aprender mediante preguntas, pruebas y observación directa. En lugar de presentar la ciencia como un conjunto cerrado de respuestas, las actividades muestran el valor de formular problemas y revisar hipótesis.

El 4 de octubre de 1957, el Sputnik 1 fue puesto en órbita y abrió la era de los satélites artificiales. (ROSCOSMOS)

La agenda argentina coincide con una conmemoración que recuerda dos momentos centrales de la exploración espacial. El 4 de octubre de 1957, el Sputnik 1 fue puesto en órbita y abrió la era de los satélites artificiales. Diez años después entró en vigor el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, que fijó principios para el uso pacífico del espacio, la Luna y otros cuerpos celestes.

Ese marco jurídico permanece vigente en una etapa marcada por el aumento de misiones científicas, satélites comerciales y proyectos de exploración lunar. La expansión de las actividades espaciales vuelve necesaria la cooperación internacional, tanto para preservar el acceso al espacio como para compartir información útil sobre el clima, las comunicaciones, la gestión de emergencias y la observación de la Tierra.

La Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas promueve esa cooperación y acompaña el trabajo del Comité sobre los Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre. El organismo sostiene que las aplicaciones espaciales aportan recursos para el desarrollo sostenible y para tareas que abarcan desde la agricultura hasta la prevención de desastres.

La ESA celebró esta semana espacial con una foto de Pikachu, el personaje de Pókemon

En ese contexto, las actividades de octubre buscan acercar el debate a quienes tal vez observan el espacio por primera vez desde una pregunta simple. ¿Qué hace falta para que exista vida en un planeta? ¿Cómo llega un satélite a la órbita? ¿De qué forma una señal tomada a gran distancia ayuda a comprender la Tierra? La programación del Planetario y de la UNLP ofrece distintos puntos de entrada a esas inquietudes.

El encuentro con Bertucci y los stands de La Plata no presentan la exploración espacial como un territorio ajeno. La muestran como una tarea que combina observación, tecnología, cooperación y formación de nuevas generaciones. La Semana Mundial del Espacio continuará con esas propuestas abiertas, mientras la pregunta por otros mundos conserva su fuerza: comprender el universo también permite mirar con mayor precisión el planeta que habitamos.