Cuál es y qué advierten los científicos sobre el aceite esencial japonés que promete mejorar la calidad del sueño en mujeres

Una investigación de la Universidad de Kyushu con 12 mujeres de mediana edad registró mejoras en indicadores objetivos y subjetivos del reposo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tres gotas de aceite esencial junto a la almohada podrían bastar para dormir con menos interrupciones y amanecer más descansado. Un estudio publicado el 1 de septiembre de 2026 en el Journal of Wood Science probó la esencia de raíz de hinoki —el ciprés japonés— en mujeres de mediana edad y registró mejoras concretas en distintos indicadores del reposo nocturno.

El trabajo fue liderado por el profesor asociado Kuniyoshi Shimizu, de la Facultad de Agricultura de la Universidad de Kyushu, en Japón. El equipo buscó responder dos preguntas a la vez: si el compuesto aromático podía darle valor a un residuo forestal poco aprovechado y si ese aceite mejoraba el descanso. Para comprobarlo, trasladaron el experimento fuera del laboratorio y lo llevaron directamente a dormitorios durante dos semanas.

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El aceite de hinoki redujo los despertares nocturnos y mejoró la sensación matinal

Una investigación de la Universidad de Kyushu en Japón explica los efectos del aceite esencial de raíz de hinoki en la calidad del descanso de un grupo de mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio incluyó a 12 mujeres japonesas de entre 35 y 60 años, un grupo etario en el que los trastornos del sueño son especialmente frecuentes. Cada participante pasó dos semanas usando la esencia de raíz de hinoki y otras dos con un control sin fragancia, en un diseño cruzado simple ciego.

El procedimiento era sencillo: antes de acostarse, colocaban tres gotas del aceite en un vaso de papel, lo inhalaban durante 10 segundos y dejaban el recipiente a unos 30 centímetros de la nariz durante toda la noche.

Al día 13 de uso, las voluntarias señalaron sentirse menos soñolientas al despertar y más recuperadas del cansancio, en comparación con los períodos en que usaron el control neutro. Los datos de los relojes inteligentes que llevaban durante el reposo confirmaron una reducción en la cantidad de interrupciones nocturnas.

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Las ondas cerebrales mostraron una transición más fluida hacia el sueño profundo

Un estudio publicado en el Journal of Wood Science detectó mayor actividad de ondas delta al conciliar el reposo en mujeres que inhalaron esta esencia del ciprés japonés durante dos semanas frente a un control neutro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monitoreo de la actividad cerebral mediante una vincha registradora aportó otro hallazgo de peso. Tras siete días de exposición al aroma, las participantes presentaron mayor actividad de ondas delta en el momento de conciliar el sueño, un patrón asociado a un ingreso más continuo y sostenido a las etapas de descanso profundo.

“Combinando mediciones fisiológicas con evaluaciones subjetivas, pudimos examinar el sueño desde múltiples perspectivas en condiciones cotidianas”, señaló Shimizu en declaraciones recogidas por la revista especializada ScienceDaily.

Las mujeres también valoraron positivamente la fragancia. Frente al control neutro, describieron el aroma como más relajante, confortable, agradable, elegante y con marcadas notas de madera. Ese componente subjetivo reforzó los datos objetivos y le dio al estudio una dimensión que los experimentos de laboratorio difícilmente pueden captar.

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Los residuos del hinoki podrían convertirse en productos aromáticos de uso doméstico

Inhalar aceite de raíz de hinoki se relaciona con menos interrupciones del sueño nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hinoki (Chamaecyparis obtusa) es una de las maderas más importantes de Japón, pero sus raíces suelen quedar sin uso tras la tala. Los compuestos aromáticos de esas raíces pueden extraerse para producir aceites esenciales, aunque la investigación previa se centró en los derivados de hojas y ramas, dejando de lado los radiculares.

Darle un destino productivo a ese material podría representar una salida de mayor valor económico para lo que hoy es un desecho de la industria maderera. Los autores señalan que el mismo enfoque podría replicarse con otros residuos forestales subutilizados. “Nuestros resultados sugieren que el uso repetido del aceite esencial de raíz de hinoki puede favorecer la conciliación del sueño, su continuidad y la sensación de frescura por la mañana”, afirmó Shimizu.

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El método empleado en el estudio resultó ser muy accesible —unas pocas gotas en un vaso de papel—, lo que abre la posibilidad de usarlo como modelo para investigaciones futuras con otros materiales aromáticos en entornos reales. Dado el tamaño reducido de la muestra, los autores advierten que se necesitan estudios de mayor escala para determinar qué presentaciones comerciales son más efectivas, qué dosis resultan adecuadas y cuál es el modo de uso que produce resultados más consistentes.