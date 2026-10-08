Chloe Bello confirmó que sus posteos apuntaban a Matías Martin: “Me pareció triste, era gente que yo respetaba”

Chloe Bello responde en LAM sobre sus publicaciones dirigidas a Matías Martin

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Chloe Bello denunció públicamente que vivió momentos de humillación y hostigamiento durante su participación como invitada en Todo Pasa (Urbana Play) el programa de radio conducido por Matías Martin junto a Clemente Cancela, Juan Ferrari y Emilse Pizarro. A través de una serie de historias en Instagram y luego ante las cámaras de LAM, la modelo y actriz apuntó contra el conductor y contra Pizarro, a quien calificó de “secuaz femenina”.

Bello publicó tres historias consecutivas en su cuenta de Instagram sin mencionar a Matías Martin por su nombre, aunque la referencia fue inmediata para quienes habían seguido su visita al programa. En el primero de los textos, describió haber vivido “una situación profundamente incómoda” que, según escribió, “evidencia la eterna degradación a la que muchas veces nos vemos expuestas por el solo hecho de ser mujeres, en un mundo que todavía sigue estando dominado por hombres, en este oficio como en tantos otros”.

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En el segundo posteo, Bello añadió un dato que terminó de orientar las interpretaciones: “Después de no aceptar una invitación personal de esta persona, durante mi participación como invitada en su programa —al que fui con la mejor predisposición— fui objeto de constantes comentarios y provocaciones disfrazadas de humor, que sentí como un intento deliberado de ridiculizarme y dejarme mal parada”. Y cerró con una mención directa a una mujer del equipo: “(en este caso increíblemente muy acompañado por una secuaz femenina que no se quedó atrás)”.

Los posteos de Chloe Bello sobre su incomodidad en el programa de Matías Martin, a quien no nombra en los mismos pero luego admitió

El tercer texto profundizó el tono: “Una situación donde el resentimiento personal se disfraza de humor y se utiliza un espacio profesional para ejercer una forma de humillación”, escribió, y se solidarizó con “tantas mujeres que antes contaron historias similares”. “Porque objetivizarnos, ridiculizarnos o intentar descalificarnos por ser mujeres también es violencia”, concluyó.

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Según puede escucharse en el programa, los momentos incómodos comenzaron temprano, durante una charla distendida sobre una cata de vinos a la que Martin había asistido. Bello contó que en marzo estuvo en Mendoza y que el tour por las bodegas terminó mal: “Me intoxiqué. Terminé vomitando en un viñedo”. En el piso le siguieron el juego y bautizaron la cepa imaginaria: “Es un Malbec Bello. Seis años después hay un tipo oliendo una copa y dice: ‘Madera, tabaco rojo... vómito de Chloe’”.

Fue en ese mismo bloque donde Emilse Pizarro intervino con un comentario que incomodó a la invitada. “¿Es correcta mi intuición si pienso que Chloe Bello cuando se enoja puede hacer maldades? Es brava”, lanzó la periodista. Bello respondió desconcertada: “¿Yo soy mala? Yo no soy mala. Mala no, soy vengativa”. La tensión siguió cuando Pizarro redobló: “Te creo creativa al momento de vengarte”. Bello respondió con ironía —“Soy tan manipuladora”— y, visiblemente incómoda, señaló en voz alta lo que estaba pasando: “Se siente atacada”, dijo, hablando de sí misma en tercera persona.

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Chloe Bello hizo un descargo contra Matías Martin

El segundo momento que Bello identificó como especialmente hiriente ocurrió cuando, en medio de una anécdota sobre peleas callejeras, mencionó el dato de usar un encendedor para golpear sin romperse los dedos. Martin respondió: “Tenés datos muy tumberos”. De inmediato, el programa colocó en pantalla un zócalo que leía: Chloe Bello: soy tumbera. La modelo lo vio en tiempo real y reaccionó: “Soy tumbe... Qué bueno. Salgo muy mal acá. No la levanto más”.

Durante la charla sobre las fiestas de Hollywood, Bello contó que “relojeaba” a Leonardo DiCaprio en esos eventos. La respuesta de Martin fue: “Alta, sos alta y vieja para Leonardo”. Y luego insistió: “Te googleó y dijo: ‘Claro, vieja’”. Bello frenó el comentario con incomodidad, sin responder en el mismo tono.

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Ante LAM, confirmó que sus posteos fueron para Matías Martin

Martin respondió públicamente que los posteos no eran para él. Sin embargo, Bello lo desmintió en una nota con un cronista de LAM. “Lo tenía clavado como una espina”, admitió, y explicó que sus historias no buscaban “el circo del medio” sino que fueron “un descargo personal necesario”. Sobre el programa, fue precisa: “Desde el minuto tres ya pasamos de hablar de galletitas y vinos a tildarme de una persona violenta o manipuladora”. Y sobre el zócalo: “Tumbera, lo pusieron en un título. Me pareció realmente todo de muy mal gusto”.

Bello también se refirió a Pizarro con dureza. “Otra periodista que respetaba muchísimo”, dijo, y reveló que la escuchó decir en off comentarios sobre su padre que calificó como “totalmente fuera de lugar, sin necesidad”. “No sé si la gracia era rebajarme, humillarme. No es el estilo de ellos tampoco, por lo cual por eso me llama tanto la atención”, cerró.

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