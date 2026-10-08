Cáncer de mama: cuáles son los factores de riesgo y las claves para reducir la mortalidad

El cáncer de mama representa el tumor maligno más frecuente en las mujeres de Argentina, con más de 20.750 diagnósticos anuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cáncer de mama es la enfermedad oncológica más frecuente entre las mujeres en Argentina y en el mundo. Con más de 20.750 casos nuevos por año y más de 6.000 muertes anuales en el país, la detección temprana y el acceso a los controles médicos se vuelven herramientas centrales para reducir esa carga.

En ese contexto, octubre se convierte en un mes clave. Octubre Rosa es la campaña internacional de concientización sobre el cáncer de mama que cada año instala la enfermedad en la agenda sanitaria y social, e impulsa a mujeres de todo el mundo a realizarse controles preventivos. En este marco, diversas iniciativas buscan facilitar el acceso a estudios como mamografías y ecografías mamarias, que son fundamentales para una detección oportuna.

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Argentina registra más de 20.000 nuevos casos de cáncer de mama por año

Según las estimaciones del Observatorio Global del Cáncer (Globocan), de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC), en 2024 se registraron 139.470 casos nuevos de cáncer en ambos sexos en Argentina. De ese total, el cáncer de mama fue el más frecuente, con 20.750 casos, lo que representó el 14,9% de todos los diagnósticos nuevos en el país, de acuerdo con datos publicados por la Dirección Nacional del Cáncer (DNC).

Al analizar la distribución por sexo, el panorama es aún más contundente. En las mujeres, el cáncer de mama concentró el 29,9% de todos los tumores malignos del grupo, con una tasa ajustada por edad de 66,2 casos cada 100.000 mujeres. En varones, en cambio, el cáncer de mayor incidencia fue el de próstata, con 13.335 casos anuales.

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Un nódulo o engrosamiento indoloro en el seno constituye el síntoma inicial más habitual de esta afección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel regional, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) precisó que en 2022 hubo más de 220.000 nuevos diagnósticos de cáncer de mama en América Latina y el Caribe, con casi 60.000 muertes. También advirtió que el 31% de las mujeres afectadas en la región tenía menos de 50 años al momento del diagnóstico, una proporción significativamente mayor que el 10% registrado en América del Norte.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que en 2024 fallecieron 694.000 personas por cáncer de mama en todo el mundo, y que en 164 de los 186 países analizados ese mismo año fue el cáncer más frecuente entre las mujeres. Aproximadamente el 80% de los casos afectan a mujeres sin factores de riesgo específicos más allá del sexo y la edad.

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Los factores que elevan las probabilidades de desarrollar la enfermedad son: tener más de 50 años, antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, haber recibido radioterapia en el tórax, el uso de terapia de reemplazo hormonal, la primera menstruación a edad temprana y no haber tenido hijos o haberlos tenido después de los 30 años.

A esos factores se suman otros modificables, como la obesidad, el sedentarismo y el consumo de alcohol. Algunas mutaciones genéticas hereditarias, en particular en los genes BRCA1, BRCA2 y PALB2, también incrementan de forma considerable el riesgo.

El diagnóstico precoz reduce la mortalidad, pero el acceso sigue siendo desigual

El Programa Nacional de Control de Cáncer de Mama impulsa el acceso equitativo al sistema de salud y al diagnóstico oportuno en Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de mama es una enfermedad en la que células alteradas de la mama se multiplican sin control y forman tumores que, sin tratamiento, pueden extenderse a otros órganos. Las células cancerosas se originan dentro de los conductos o de los lóbulos del seno (las glándulas que producen leche materna) y pueden propagarse hacia los ganglios linfáticos o, en etapas avanzadas, a pulmones, hígado, cerebro y huesos. Este proceso se conoce como metástasis.

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La detección en etapas tempranas mejora de forma considerable las posibilidades de tratamiento exitoso. La OPS subrayó que los países de altos ingresos que implementaron programas de detección temprana y protocolos de tratamiento estandarizados lograron una reducción del 40% en la mortalidad por cáncer de mama entre 1980 y 2020.

Entre los métodos de detección, la mamografía permite identificar lesiones antes de que aparezcan síntomas visibles. La OPS recomendó el tamizaje organizado con mamografía cada dos años para mujeres de entre 50 y 69 años. En contextos con menos infraestructura, el examen clínico de mama, que es la revisión que un profesional de la salud realiza de forma manual sobre el seno para detectar bultos, cambios en la piel o cualquier anomalía, también demostró ser viable como alternativa.

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La Organización Panamericana de la Salud recomienda realizar una mamografía cada dos años a mujeres de entre 50 y 69 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El síntoma más frecuente es un nódulo o engrosamiento en el seno, habitualmente sin dolor. Otros signos incluyen cambios en el tamaño o la forma de la mama, alteraciones en la piel (como hoyuelos o enrojecimiento) y secreción anormal por el pezón. La American Cancer Society destacó que la mayoría de los nódulos en los senos no son cancerosos, pero cualquier hallazgo anómalo requiere evaluación médica.

El Programa Nacional de Control de Cáncer de Mama (PNCM) de Argentina tiene como objetivo reducir la mortalidad y la morbilidad (es decir, la cantidad de personas que enferman) a través de la detección temprana, el tratamiento oportuno y el acceso equitativo al sistema de salud, según información oficial de la DNC.

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Una iniciativa facilita los controles mamarios sin necesidad de turno previo

El próximo sábado 17 de octubre, expertos de Diagnóstico Maipú llevarán adelante una jornada especial para facilitar el acceso a controles de salud mamaria sin necesidad de turno previo. Quienes cuenten con una orden médica podrán acercarse a realizarse una mamografía o una ecografía mamaria.

La actividad se enmarca en la campaña institucional “No esperes”, que apunta a que las personas retomen controles de salud postergados en la rutina cotidiana. En esta edición, la propuesta suma además una invitación a concurrir acompañadas por una amiga, familiar o persona cercana.

Diagnóstico Maipú ofrecerá estudios de mamografía y ecografía sin turno previo el sábado 17 de octubre en sus sedes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Muchas veces sabemos que tenemos un control pendiente, pero encontrar el momento para hacerlo no resulta sencillo. Esta jornada es una invitación a dejar de postergar un control que es importante para la salud”, señaló Lucía Beccar Varela (M.N. 101.134), Jefa del Servicio de Mamografía e Intervencionismo Mamario y de Ecografía en Diagnóstico Maipú. La especialista también destacó que la institución cuenta con un mamógrafo de avanzada que mejora la comodidad del paciente durante el estudio.

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La jornada está disponible para personas con las principales coberturas médicas con las que trabaja la institución. Para quienes no cuenten con cobertura, Diagnóstico Maipú prevé aranceles preferenciales. Además, la institución dispone de amplia disponibilidad de turnos y atención telefónica para quienes necesiten organizar más de un estudio de forma coordinada.