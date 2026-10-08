Zaira Nara habló sobre su reconciliación con Jakob Von Plessen, el padre de sus hijos: “Fluyó”

Luego de que su madre diera a conocer la noticia y ella misma confirmara su reconciliación, Zaira Nara se sinceró sobre su nueva etapa con Jakob Von Plessen, padre de sus dos hijos (Intrusos - América)

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Después de cuatro años separados, dos hijos en común y varias señales que alimentaron las versiones, Zaira Nara y Jakob von Plessen volvieron a apostar por su historia de amor. La noticia primero fue confirmada por Nora Colosimo, la madre de la modelo, y luego por la propia Zaira, que reconoció públicamente el regreso. Ahora, ante las cámaras de Intrusos (América), la modelo se refirió a este nuevo capítulo de su vida y explicó por qué decidió mantener algunos detalles en la intimidad.

Desde el interior de su auto, Zaira fue consultada por el regreso con Jakob después de varios años de separación. “Fluyó. La realidad es que cuando hay hijos en el medio se prioriza, al menos en nuestro caso, la relación. Hubo un muy buen vínculo por los chicos y siempre fuimos familia”, comentó ante el micrófono.

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Luego se refirió a la manera en que Nora había confirmado la reconciliación, quien lo comentó en LAM (América). “Ayer mi mamá fue la que habló porque, para mí, era un poco más fácil”, explicó Zaira. “Cuando me empezaron a preguntar de repente dije: ‘Uy, pensé que lo tenía más guardado...’. Así que qué mejor que hable mamá porque yo no voy a decir nada del tema, aprovechemos que ella es panelista”, agregó con humor. Después marcó el límite que quería establecer frente a la exposición: “Es algo que quiero guardar para mí”.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen junto a sus hijos Malaika y Viggo (Instagram)

Ante la pregunta sobre el motivo que había llevado a Zaira y Jakob a darse una nueva oportunidad, la modelo se mostró cautelosa. “Cada uno puede pensar lo que quiera. Lo nuestro me lo guardo para nosotros. Es algo muy de mi intimidad que intento resguardar lo más que pueda”, aseguró. “La familia por más expuesta que pueda, sabe guardar los secretos”, sentenció, con un tono divertido.

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La confirmación de la reconciliación había llegado horas antes, durante la participación de Zaira en el ciclo que conduce el Pollo Álvarez por DGO Stream. En ese espacio, la modelo validó la información y rechazó haber faltado a la verdad y explicó que había optado por no contar todo lo que ocurría en su vida privada. “No te mentí, te lo digo. Oculté la verdad”, aclaró frente el conductor. “Hay veces que no te queda otra y obviamente que vas a un evento y te ven”, explicó. En ese tipo de situaciones, la posibilidad de que una imagen o un encuentro se hiciera público volvía más difícil preservar la intimidad.

“Uno guarda hasta que llega un momento que ya pasa a ser una mentira”, sumó frente al conductor. De esa manera, Zaira explicó que había elegido esperar antes de hablar de la reconciliación, aunque sabía que, con el tiempo, la relación podía quedar expuesta por fotografías, encuentros públicos o versiones periodísticas.

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Zaira Nara habló de su reconciliación con Jakob Von Plessen

La primera confirmación había estado a cargo de Colosimo, quien forma parte del panel de LAM (América). El martes por la noche, la madre de Zaira fue consultada sobre la posibilidad de que su hija y Jakob hubieran vuelto a estar juntos y decidió contar que la reconciliación era cierta. “Creo que cuando uno se separa es recién cuando conoce a la otra persona. Y ellos son dos personas muy buenas, siempre hubo mucho amor, siempre se respetaron mucho. Así que felizmente, sí”, sostuvo la panelista.

Colosimo también expresó su alegría por la nueva etapa de la pareja y destacó el vínculo que ambos habían logrado mantener durante los años de separación. “Estoy muy contenta. La familia nunca se rompió porque son muy buenos padres”, agregó. Con esas palabras, dejó en claro que, pese a la decisión que habían tomado en 2022 a raíz de la crisis de pareja, Zaira y Jakob continuaron vinculados por sus hijos y conservaron una relación familiar.

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Ahora, después de cuatro años de distancia, la modelo confirmó que la historia con el padre de sus hijos volvió a abrirse, aunque eligió no revelar cómo se produjo el acercamiento ni qué circunstancias los llevaron a retomar la relación. La familia, según sus propias palabras, acompañó el proceso desde un lugar reservado, mientras ella intenta proteger una parte de su vida que decidió compartir solo cuando sintió que ya no podía mantenerla completamente en privado.