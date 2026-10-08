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Receta de budín de ricota y frutillas, rápida y fácil

Esta preparación dulce rinde ocho porciones y se hornea en solo cuarenta y cinco minutos. Integrar trozos de fruta fresca a la mezcla garantiza una textura suave, perfecta para acompañar la tarde familiar

Un budín espolvoreado con azúcar impalpable y cortado en rodajas sobre una bandeja, un tazón con frutillas y hojas de menta sobre madera.
El proceso completo abarca 60 minutos, divididos en 15 minutos de preparación y 45 minutos de cocción - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay postres que no necesitan ocasión especial. El budín de ricota y frutillas es de esos: se arma en minutos, perfuma toda la casa mientras se hornea y desaparece de la mesa antes de que se enfríe del todo.

En las casas argentinas este tipo de budín suele aparecer los domingos, cuando sobra ricota de la heladera o llegan las primeras frutillas de temporada. Es un clásico de la merienda, pero también funciona como postre después del almuerzo familiar.

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Receta de budín de ricota y frutillas

Se trata de un budín húmedo y esponjoso, a base de ricota y huevos, con trozos de frutillas frescas distribuidos en toda la masa. No lleva técnicas complicadas: todo se mezcla a mano o con batidora eléctrica y se hornea en un solo molde, sin necesidad de armar capas ni rellenos.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 60 minutos: 15 minutos de preparación y 45 minutos de cocción en el horno.

Ingredientes

  • 500 gr de ricota
  • 3 huevos
  • 150 gr de azúcar
  • 100 gr de manteca derretida
  • 200 gr de harina leudante
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 250 gr de frutillas frescas, cortadas en cubos pequeños
  • 1 cucharada de azúcar impalpable, para espolvorear (opcional)
Budín circular con frutillas y azúcar impalpable cortado en una porción sobre un plato de cerámica junto a un cuenco con frutillas.
El budín de ricota y frutillas constituye una opción habitual para la merienda en las casas argentinas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer budín de ricota y frutillas, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 ℃.
  2. Enmantecar y enharinar un molde para budín de aproximadamente 25 cm de largo.
  3. En un bol grande, batir la ricota con el azúcar hasta integrar bien.
  4. Agregar los huevos de a uno, batiendo después de cada incorporación. No sobrebatir, alcanza con que la mezcla quede homogénea.
  5. Sumar la manteca derretida y la esencia de vainilla. Mezclar.
  6. Incorporar la harina tamizada en 2 o 3 tandas, con movimientos envolventes para que la masa no pierda aire.
  7. Reservar un puñado de frutillas picadas y agregar el resto a la masa, mezclando suave.
  8. Volcar la preparación en el molde. Distribuir por encima las frutillas reservadas.
  9. Llevar al horno entre 40 y 45 minutos. Verificar el punto de cocción pinchando el centro con un palillo: debe salir limpio.
  10. Dejar entibiar dentro del molde 10 minutos antes de desmoldar.
  11. Espolvorear con azúcar impalpable antes de servir, si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 9 gr
  • Carbohidratos: 26 gr
  • Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El budín se conserva en la heladera, tapado con film o en un recipiente hermético, hasta 4 días. También admite freezer: envuelto bien, se mantiene hasta 2 meses. Para descongelar, dejarlo en la heladera de un día para el otro.

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