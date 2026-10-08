El presidente Arévalo inauguró el encuentro Abrelatam con Datos y anunció que la Estrategia Nacional de Datos Abiertos comenzará a aplicarse en 2027

Autoridades y participantes se presentan en el escenario durante la apertura del encuentro regional de datos abiertos AbreLatam en Guatemala. (Diario de Centroamerica)

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, inauguró este jueves Abrelatam con Datos 2026, el encuentro regional sobre transparencia y gestión de información pública que se desarrolla desde el 7 de octubre en Ciudad de Guatemala. El mandatario anunció que la Estrategia Nacional de Datos Abiertos será aprobada en diciembre y comenzará a aplicarse en 2027, con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas y la coordinación estatal.

La decimocuarta edición reúne las conferencias de Abrelatam y Condatos bajo el lema “Datos en movimiento”. La ceremonia se realizó en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, con la participación de autoridades nacionales, organismos internacionales, organizaciones civiles y delegaciones de América Latina y el Caribe.

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Guatemala avanzó del puesto 146 al 142 entre 182 países evaluados por Transparencia Internacional en su índice de percepción de la corrupción. La puntuación nacional pasó de 24 en 2024 a 26 puntos en 2025, una mejora que Arévalo vinculó con las políticas de transparencia e integridad impulsadas por su administración.

“El Estado, cuando abre los datos, no pierde poder, gana confianza”, afirmó el Presidente. También sostuvo que gobernar supone asumir responsabilidad sobre lo público y rendir cuentas mediante la difusión de la información producida por la administración.

Gabriela Melgar, representante de Hivos América Latina, ofrece unas declaraciones durante el encuentro AbreLatam Condatos. En la grabación se observa a la ponente en el vestíbulo del recinto rodeada de asistentes, mientras hace referencia al ecosistema regional y nacional. El video incluye logotipos del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Red Ciudadana e ILDA. Minfin

Transparencia presupuestaria y evaluación de resultados

El Ministerio de Finanzas Públicas obtuvo 71 puntos sobre 100 en transparencia presupuestaria en la más reciente Encuesta de Presupuesto Abierto, una evaluación independiente de la International Budget Partnership. La calificación quedó por encima del promedio regional, mientras que el indicador de participación ciudadana llegó a 41 puntos, frente a los 19 alcanzados en la edición anterior.

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La ministra de Finanzas Públicas, Débora Alvarado, atribuyó parte de los avances a la adopción de un estándar de datos para contrataciones abiertas y a la creación del Comité de Usuarios de Datos Abiertos. Ese espacio permitió al ministerio recibir aportes de periodistas, organizaciones sociales y centros de investigación para modificar sus herramientas de consulta.

“Nuestra aspiración es construir ecosistemas de datos que se sostengan en el tiempo, que trasciendan los cambios de administración”, señaló Alvarado. La cartera trabaja junto con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia en un ejercicio participativo de planificación y presupuesto abierto, además de documentos presupuestarios dirigidos a públicos no especializados.

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El secretario de Segeplan, Carlos Mendoza, planteó que la apertura de información pública amplía la posibilidad de que la ciudadanía cuestione, discuta y proponga alternativas frente a las decisiones estatales. El funcionario advirtió que uno de los principales problemas de la gestión consiste en ejecutar presupuestos sin conocer su efecto concreto en la vida de las personas.

“Los datos pueden ayudarnos a responder y también a corregir cuando la respuesta nos resulta incómoda”, dijo Mendoza. Para el secretario, la planificación debe estar conectada con el seguimiento y la evaluación de cada obra o programa estatal.

Mendoza también alertó sobre los riesgos de utilizar inteligencia artificial basada en información incompleta. Si los datos públicos dejan fuera a pueblos indígenas o comunidades rurales, sostuvo, las respuestas automatizadas reproducirán esa exclusión territorial.

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La apertura de información como política duradera

Arévalo mencionó una agenda de modernización del organismo ejecutivo enfocada en resolver problemas de coordinación entre instituciones y sistemas que, según indicó, funcionaron desconectados durante años. La estrategia nacional de datos abiertos es liderada por el Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación del Ministerio de Gobernación, con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El director ejecutivo de Red Ciudadana, Julio Herrera, pidió convertir la publicación de información en una política de Estado que continúe después de la actual administración. “Un gran legado para esta administración es que lo que hoy se abra no vuelva a cerrarse nunca más”, expresó ante el mandatario.

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Herrera reconoció los avances de Finanzas Públicas en transparencia fiscal y de Segeplan en la publicación de datos sobre planificación e innovación pública, aunque señaló que aún queda un camino amplio. También agradeció el respaldo del Banco de los Trabajadores, la Embajada de Taiwán, el Banco Interamericano de Desarrollo, Banrural, el PNUD y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

El jefe de Gobierno Digital de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos, Mike Mora, destacó el desarrollo de la estrategia guatemalteca. El encuentro abordará cinco ejes: gobernanza de datos e inteligencia artificial, infraestructura pública digital, transparencia e integridad del gasto público, democracia y espacio cívico, y equidad territorial.

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La oficial regional de comunicación de Hivos, Gabriela Melgar, sostuvo que la información adquiere capacidad de transformación cuando se combina con el trabajo de periodistas, activistas y movimientos sociales. La organización acompaña a movimientos feministas, LGBTIQ+, de mujeres indígenas y defensores del territorio en distintos países de la región.

La directora ejecutiva de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, Gloria, recordó que Abrelatam con Datos nació hace más de una década como una comunidad regional para intercambiar herramientas y experiencias. “No necesariamente vamos a salir de Guatemala con todas las respuestas, pero sí podemos salir con mejores preguntas”, afirmó.

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El encuentro continuará durante los próximos dos días con sesiones sobre los cinco ejes temáticos y con el pitch day del desafío “Datos por la Democracia”, organizado en el marco de los 25 años de la Carta Democrática Interamericana.