La decisión que tomó Julián Álvarez sobre su futuro tras la negociación trunca con el Barcelona

Julián cambió su representante tras la negociación frustrada con Barcelona (EFE/ Ballesteros)

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Julián Álvarez decidió poner fin a su vínculo con Fernando Hidalgo, su representante durante casi una década, tras quedar disconforme con la gestión del intento fallido de llegar a Barcelona en el último mercado de pases, según informó TyC Sports. El delantero continúa bajo contrato con el Atlético de Madrid hasta 2030 y sigue ligado al club.

Ahora, el padre del delantero, Gustavo Álvarez, participa en la búsqueda de una nueva agencia. Una de las opciones es The Elegant Game, vinculada al ex futbolista argentino Javier Pastore, quien gestiona la carrera de otro jugador de la selección argentina como Enzo Fernández. Las conversaciones estarían avanzadas, aunque todavía no existe confirmación oficial sobre el próximo agente.

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La relación entre ambos había abarcado casi toda la carrera del futbolista. Hidalgo participó en su salida de River Plate hacia Manchester City y en su posterior llegada al conjunto español. El Atlético atribuyó a Hidalgo buena parte de la estrategia utilizada para intentar forzar la salida de Álvarez. La negociación quedó en el centro del desacuerdo entre el club y el representante, después de que el pase no prosperara.

La situación dejó pendiente la recomposición de su relación con la institución, el entrenador Diego Simeone y una parte de los hinchas. Julián permaneció en el Colchonero tras frustrarse su llegada al Barça en el último mercado de pases. El delantero argentino era una prioridad para el conjunto catalán, que buscaba reforzar su ataque, pero la negociación derivó en un conflicto público entre dos clubes de La Liga.

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Julián Álvarez junto a quien sería hoy su ex representante, Fernando Hidalgo

Los catalanes presentaron una propuesta valuada en torno a los 100 millones de euros, según coincidieron fuentes de ambas instituciones citadas por The Athletic. Sin embargo, desde el Atlético consideraron insuficiente la oferta y cuestionaron el modo en que se desarrollaron los contactos por el futbolista, cuyo contrato se extiende hasta junio de 2030 y contempla una cláusula de rescisión de alrededor de 500 millones de euros. La tensión aumentó luego de declaraciones de dirigentes de ambas partes y de la difusión de la intención del jugador de vestir la camiseta blaugrana. Atlético llevó sus objeciones ante la Real Federación Española de Fútbol y la FIFA, y finalmente resolvió que no abriría ninguna negociación con Barcelona por Álvarez.

La operación fallida dejó al atacante en Madrid, aunque el episodio tuvo impacto en el inicio de su temporada, entre ausencias, menor continuidad y críticas de parte de la afición. Álvarez comenzó a recuperar presencia con la selección argentina, mientras en el Atlético intentan reencauzar su situación deportiva después de un mercado marcado por la disputa con Barcelona.

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Tras el Mundial de 2026, Julián Álvarez disputó sus primeros encuentros de la temporada con una participación limitada en el Atlético de Madrid. En La Liga acumula 3 partidos y apenas 83 minutos, sin goles ni asistencias, de acuerdo con los registros actualizados a comienzos de octubre. En la Champions League tuvo una intervención más productiva: jugó en el estreno europeo del Atlético ante Liverpool, completó los 90 minutos y aportó una asistencia, aunque el equipo español cayó por 2-1.

Con la selección argentina, el delantero convirtió un gol en los amistosos posteriores a la Copa del Mundo: marcó ante Burkina Faso en la victoria por 7-0. También fue titular frente a Bolivia y participó ante Benín, por lo que sumó minutos en los tres compromisos de la ventana internacional de octubre. En la Copa del Mundo, Álvarez había cerrado su participación con 8 partidos, 5 titularidades, 602 minutos y un gol, anotado en los cuartos de final ante Suiza.

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