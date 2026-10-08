180 departamentos y siete edificios: los detalles del imperio inmobiliario de Diego Simeone y su esposa Carla Pereyra

Diego Simeone y Carla Pereyra están casados desde 2019 y tienen dos hijas juntos

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A medida que Diego Simeone construyó un legado en el Atlético de Madrid, su esposa Carla Pereyra formó un negocio inmobiliario con más de 180 apartamentos, siete edificios y residencias para estudiantes. Una investigación reveló el trabajo de la empresaria que acompaña al entrenador argentino, que se encuentra en su temporada N° 16 al mando del Colchonero.

El programa español “Equipo de investigación”, según replicó el portal Sport, aseguró que la pareja fundó una empresa llamada Carpersim SL, la cual está dedicada a la promoción, gestión y compraventa de inmuebles. De acuerdo con el reporte, la compañía llegó a poseer en 2024 activos estimados en 39,7 millones de euros, repartidos entre unos 180 apartamentos y siete edificios situados especialmente en los barrios madrileños de Salamanca y Chamberí.

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Cote Villar, experta del programa mencionado, sostuvo que la empresaria de 39 años ocupa un papel central en la gestión del patrimonio. “Carla Pereyra es el gran motor del negocio inmobiliario de Simeone, ella conoce bien el sector”, afirmó. La mujer proviene de una familia de arquitectos y ya tenía inversiones inmobiliarias desde su juventud.

La estrategia inicial de la pareja fue adquirir propiedades para destinarlas al alquiler: “Empezaron con una idea más tradicional, de comprar y acumular pisos para alquilar”, explicó Villar. En 2024 crearon una segunda sociedad, Tres Cantos 1415, mediante la cual compraron un terreno de casi una hectárea en el norte de Madrid. El proyecto contempla la construcción de nuevos edificios, incluidas residencias para estudiantes universitarios.

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La actividad inmobiliaria se sumó a los ingresos de Simeone como entrenador. El argentino percibe más de 29 millones de euros anuales, de acuerdo con L’Équipe, una cifra que lo ubica entre los técnicos mejor remunerados de la actualidad. Cabe aclarar que, en otro artículo, el medio francés informó que el Cholo embolsa 2.170.000 euros brutos mensuales, lo que equivaldría a un salario anual de €26M, cifra que igualmente lo tendría en el tope mundial.

Carla Pereyra y Diego Simeone están en pareja desde 2013 (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Simeone está en su decimosexta temporada al frente del Atlético de Madrid y es el entrenador con más partidos dirigidos y más títulos en la historia del club. Su ciclo incluye dos Ligas, una Copa del Rey, una Supercopa de España, dos Europa Leagues y dos Supercopas de la UEFA. La Champions League permanece como el trofeo pendiente de su etapa rojiblanca, después de perder dos finales frente al Real Madrid.

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El primer campeonato de Liga de su carrera como técnico del Atlético coincidió con el inicio de su relación con Pereyra, ya que la pareja se conoció en 2013 y formó una familia con sus hijas Francesca y Valentina. Después de cinco años juntos, en 2019, se casaron en Buenos Aires.

El vínculo comenzó tras un encuentro casual en un restaurante, cuando Simeone le dijo a Pereyra a la salida del baño: “Te estaba esperando”. La empresaria recordó que la relación se afianzó pese a los compromisos deportivos del técnico: “Desde que nos conocimos, no nos separamos más”.

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Diego Simeone y Carla Pereyra se casaron en 2019 (@carla.prereyra15)

En 2024, en una entrevista conjunta que concedieron a Vanity Fair, la empresaria explicó que las conversaciones telefónicas fueron decisivas durante los primeros meses, cuando el fútbol limitaba el tiempo que podían pasar juntos. “No es tanto el inicio de la relación como cuando empezamos a hablar, porque con el fútbol al principio no nos veíamos tanto, y hablábamos mucho por teléfono. Ahí surgió una complicidad, un entendimiento, una comunicación que hemos seguido alimentando hasta hoy”, afirmó.

A esto, añadió: “Al principio teníamos en común el ser argentinos: la cultura, la lengua, el humor, la música... Yo siempre digo que Diego es la persona más divertida que conozco”.

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Simeone había estado casado anteriormente con Carolina Baldini, con quien tiene tres hijos: Giovanni, Gianluca y Giuliano. Al ser consultado sobre lo que le atraía de Pereyra, respondió: “Tendría que estar dos días explicando lo que me atrae de ella”.

“Lo que deseo es disfrutar de la familia, sobre todo con mi mujer y mis hijas. Siempre con un viaje divertido de por medio. Y siempre pensando en disfrutar ese tiempo que tenemos para reponer energías”, recalcó en la entrevista. Y valoró: “Hemos tenido la fortuna de haber contado con un trabajo estable dentro de algo tan inestable como es el fútbol. Haber tenido la oportunidad como entrenador de tener esta estabilidad familiar es algo que nos ha dado muchísimo como personas”, agregó el Cholo.

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Pereyra señaló que siempre imaginó formar una familia, aunque no anticipaba el recorrido que tendría su relación. También vinculó el éxito personal con el aprendizaje, los cambios de trabajo y de ciudades, y la familia que formó con Simeone y sus hijas. “No me lo imaginaba de esta forma, seguro, pero sí me imaginaba formando una familia de alguna forma. Así me imaginaba y buscaba el éxito. Tenía mis objetivos muy claros, no sabía si iba a salir bien o no iba a salir bien. Por eso creo que también cambié de trabajo y me mudé en algunas ciudades porque siempre intenté como seguir mi instinto para aprender y para mejorar. Y creo que el éxito me viene en la forma personal, digamos en el aprendizaje que tuve en el camino, en lo que logré formar con él y con las niñas”, completó.