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Wanda Nara y Mauro Icardi están oficialmente divorciados: “Hay motivos para brindar”

El delantero celebró el fallo de la justicia italiana en sus redes sociales. Teleshow logró acceder a la sentencia de divorcio

Mauro Icardi y las nuevas comparaciones con Wanda Nara
Mauro Icardi y Wanda Nara están divorciados: lo decidieron los tribunales de Milán
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El Tribunal de Milán dictó sentencia y declaró disuelto el matrimonio entre Mauro Icardi y Wanda Nara, poniendo fin a un proceso judicial que el delantero inició en noviembre de 2024. El fallo rechazó de plano los reclamos económicos de la empresaria y mediática argentina: ni los 250.000 euros mensuales de manutención que solicitaba ni la pensión por divorcio prosperaron ante la justicia italiana.

El propio Icardi fue quien difundió la sentencia a través de una historia de Instagram, con una síntesis punto por punto de los fundamentos del tribunal. “Rechazó el pedido de manutención como cónyuge de la señora: aquellos famosos 250.000 euros mensuales. La Justicia consideró que cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente”, escribió el futbolista. “También rechazó su pedido de pensión por divorcio”, agregó.

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Captura de pantalla de una publicación en Instagram de Mauro Icardi con un texto largo sobre una sentencia oficial de divorcio
El comunicado que publicó Mauro Icardi tras el divorcio con Wanda

El tribunal consideró que Wanda cuenta con patrimonio e ingresos propios suficientes para sostenerse de manera autónoma, lo que tornó improcedente cualquier asignación por alimentos como cónyuge. Pero el punto más saliente del fallo fue el rechazo al argumento central de la defensa de Nara: que el matrimonio le había exigido sacrificar su carrera artística.

La sentencia fue categórica en ese punto. “El tribunal no consideró probado que hubiera sacrificado su carrera profesional durante el matrimonio. Por el contrario, señaló que su notoriedad derivó del matrimonio conmigo y que su actividad profesional se expandió”, detalló Icardi en su publicación. El texto del fallo lo expresa en estos términos: “Wanda Nara alegó haber sido obligada, tras el matrimonio, a sacrificar su carrera artística —ya iniciada— por las exigencias de la vida familiar y de sus dos hijas menores. Este argumento no fue probado. Por el contrario, se considera que la notoriedad de Nara derivó precisamente del matrimonio con Icardi, jugador y capitán del Inter, y por tanto muy reconocido en Italia”. Sobre esa base, el tribunal descartó también el reconocimiento de una pensión con función compensatoria.

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Sentencia de divorcio Mauro Icardi y Wanda Nara
La sentencia de divorcio de Wanda y Mauro

Como corolario, la resolución condenó a Nara a reintegrar a Icardi dos tercios de las costas del juicio. El jugador, quien eligió Italia como sede del proceso precisamente para que las pretensiones económicas fueran evaluadas por ese sistema judicial, explicó los motivos de esa decisión en su posteo: “Esta resolución refleja el motivo por el que elegí tramitar mi divorcio en Italia: que las pretensiones económicas fueran evaluadas y resueltas por la Justicia”.

La sentencia también hace referencia a otro proceso que continúa en Milán, en el que Icardi solicita la nulidad de la transferencia de inmuebles de su patrimonio y su restitución. “Ese reclamo sigue su curso”, señaló el futbolista. El tribunal dejó expresamente asentado que el rechazo de la pensión compensatoria no se sustenta únicamente en los bienes que Nara ya recibió, sino en la evaluación integral de todos los requisitos necesarios para reconocerla.

Sentencia de divorcio Mauro Icardi y Wanda Nara
La decisión del juzgado italiano sobre el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara

Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa. Hay motivos para brindar”, cerró el delantero en su publicación. Teleshow logró acceder en exclusiva a la sentancia de divorcio que se emitió en Milán en el cual la justicia detalla en 30 páginas todos los puntos.

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