Robo en el Centro Venezolano Argentino de Villa Crespo: destrozaron puertas y se llevaron equipos tecnológicos

Ingresaron violentamente al Centro Venezolano Argentino, en Buenos Aires, y robaron equipos tecnológicos

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Un grupo de delincuentes ingresó a robar al Centro Venezolano Argentino, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, donde provocó destrozos y se llevó equipos tecnológicos y dinero en efectivo. Así lo confirmaron fuentes policiales a Infobae.

El robo se produjo entre la noche del martes 6 y la madrugada del miércoles 7 de octubre en el inmueble situado en Julián Álvarez 866, donde funciona el centro cultural y comunitario conocido como Araguaney.

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Como s ve en el video que encabez esta nota, los autores forzaron las puertas de acceso y, según informó la organización, ocasionaron importantes daños en distintos sectores de las instalaciones.

Las mismas fuentes policiales detallaron que los delincuentes forzaron la puerta principal y sustrajeron cuatro notebooks, una tablet y dinero en efectivo. Por su parte, la asociación denunció también el robo de equipos técnicos y de sonido, además de otros elementos utilizados para desarrollar talleres, encuentros y actividades destinadas a los migrantes venezolanos que viven en la Argentina.

“Nos robaron en el Centro Venezolano Argentino, un espacio que construimos y sostenemos con muchísimo esfuerzo para acompañar a nuestra comunidad”, expresó Alianza por Venezuela a través de un comunicado.

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Tras realizar la denuncia, personal de la Policía de la Ciudad se hizo presente en el lugar

Tras el hecho, personal de la Policía de la Ciudad intervino en el establecimiento para realizar las primeras tareas de investigación. Según precisaron las fuentes consultadas por este medio, las cámaras de seguridad no registraron el robo por dentro, por lo que hasta el momento no se cuenta con imágenes del ingreso de los delincuentes. La investigación continúa para intentar identificar a los responsables.

La asociación confirmó que radicó la denuncia correspondiente y manifestó su expectativa de que las pesquisas permitan esclarecer lo sucedido.

Como consecuencia del robo y de los daños ocasionados, el centro suspendió las actividades previstas para los próximos días, mientras sus integrantes evalúan las pérdidas y trabajan para acondicionar nuevamente las instalaciones.

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En ese contexto, la organización también lanzó una campaña para reunir fondos destinados a recuperar los equipos sustraídos. “Lo que hemos construido juntos es mucho más que un espacio físico: es una comunidad que seguirá adelante”, señalaron desde la ONG.

La investigación continúa para intentar identificar a los responsables

Un punto de encuentro

El Centro Venezolano Argentino Araguaney fue inaugurado el 12 de abril de 2025 en una casona de Villa Crespo que fue restaurada con el trabajo de voluntarios.

Desde entonces, funciona como un punto de encuentro para la comunidad venezolana, con propuestas de integración cultural, social y profesional. Allí se realizan talleres de inserción laboral, capacitaciones para emprendedores y charlas sobre regularización migratoria y homologación de títulos.

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Al cumplir su primer aniversario, la organización informó que había desarrollado 416 actividades y casi 300 encuentros de integración, con la participación de más de 150 voluntarios. Según su balance, las iniciativas alcanzaron directamente a unas 21.000 personas e indirectamente a más de 100.000.

“Aquí celebramos nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestras raíces. Aquí alzamos la voz, y también encontramos espacios para el silencio, la fe y el encuentro”, había destacado la asociación al celebrar su primer año.

*Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante Mercado Pago, a través del alias yo.dono o haciendo clic acá.