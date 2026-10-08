Crimen y Justicia

Robo en el Centro Venezolano Argentino de Villa Crespo: destrozaron puertas y se llevaron equipos tecnológicos

Los delincuentes forzaron la entrada y sustrajeron cuatro notebooks, una tablet y dinero en efectivo. La organización suspendió sus actividades y lanzó una campaña para recuperar lo hurtado

Ingresaron violentamente al Centro Venezolano Argentino, en Buenos Aires, y robaron equipos tecnológicos
Guardar

Un grupo de delincuentes ingresó a robar al Centro Venezolano Argentino, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, donde provocó destrozos y se llevó equipos tecnológicos y dinero en efectivo. Así lo confirmaron fuentes policiales a Infobae.

El robo se produjo entre la noche del martes 6 y la madrugada del miércoles 7 de octubre en el inmueble situado en Julián Álvarez 866, donde funciona el centro cultural y comunitario conocido como Araguaney.

PUBLICIDAD

Como s ve en el video que encabez esta nota, los autores forzaron las puertas de acceso y, según informó la organización, ocasionaron importantes daños en distintos sectores de las instalaciones.

Las mismas fuentes policiales detallaron que los delincuentes forzaron la puerta principal y sustrajeron cuatro notebooks, una tablet y dinero en efectivo. Por su parte, la asociación denunció también el robo de equipos técnicos y de sonido, además de otros elementos utilizados para desarrollar talleres, encuentros y actividades destinadas a los migrantes venezolanos que viven en la Argentina.

“Nos robaron en el Centro Venezolano Argentino, un espacio que construimos y sostenemos con muchísimo esfuerzo para acompañar a nuestra comunidad”, expresó Alianza por Venezuela a través de un comunicado.

PUBLICIDAD

Violento robo al Centro Venezolano Argentino
Tras realizar la denuncia, personal de la Policía de la Ciudad se hizo presente en el lugar

Tras el hecho, personal de la Policía de la Ciudad intervino en el establecimiento para realizar las primeras tareas de investigación. Según precisaron las fuentes consultadas por este medio, las cámaras de seguridad no registraron el robo por dentro, por lo que hasta el momento no se cuenta con imágenes del ingreso de los delincuentes. La investigación continúa para intentar identificar a los responsables.

La asociación confirmó que radicó la denuncia correspondiente y manifestó su expectativa de que las pesquisas permitan esclarecer lo sucedido.

Como consecuencia del robo y de los daños ocasionados, el centro suspendió las actividades previstas para los próximos días, mientras sus integrantes evalúan las pérdidas y trabajan para acondicionar nuevamente las instalaciones.

En ese contexto, la organización también lanzó una campaña para reunir fondos destinados a recuperar los equipos sustraídos. “Lo que hemos construido juntos es mucho más que un espacio físico: es una comunidad que seguirá adelante”, señalaron desde la ONG.

Violento robo al Centro Venezolano Argentino
La investigación continúa para intentar identificar a los responsables

Un punto de encuentro

El Centro Venezolano Argentino Araguaney fue inaugurado el 12 de abril de 2025 en una casona de Villa Crespo que fue restaurada con el trabajo de voluntarios.

Desde entonces, funciona como un punto de encuentro para la comunidad venezolana, con propuestas de integración cultural, social y profesional. Allí se realizan talleres de inserción laboral, capacitaciones para emprendedores y charlas sobre regularización migratoria y homologación de títulos.

Al cumplir su primer aniversario, la organización informó que había desarrollado 416 actividades y casi 300 encuentros de integración, con la participación de más de 150 voluntarios. Según su balance, las iniciativas alcanzaron directamente a unas 21.000 personas e indirectamente a más de 100.000.

“Aquí celebramos nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestras raíces. Aquí alzamos la voz, y también encontramos espacios para el silencio, la fe y el encuentro”, había destacado la asociación al celebrar su primer año.

*Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante Mercado Pago, a través del alias yo.dono o haciendo clic acá.

Temas Relacionados

InseguridadRoboPolicía de la CiudadCentro Venezolano ArgentinoVilla Crespo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por la muerte de Maradona: la fiscalía pidió 12 años de prisión para Luque y 8 para Cosachov

Además solicitaron 10 años de cárcel para Nancy Forlini, 5 para Carlos Díaz y 4 para Mariano Perroni y Ricardo Almirón. También pidió la inhabilitación de todos ellos para ejercer sus profesiones, pero que no sean detenidos

Juicio por la muerte de Maradona: la fiscalía pidió 12 años de prisión para Luque y 8 para Cosachov

Delincuentes desvalijaron un departamento en Palermo y quedaron filmados: el video del robo

Ocurrió en el primero piso del un edificio ubicado en la calle Humboldt al 2000. Las víctimas indicaron que la puerta de acceso había sido violentada y que los delincuente se llevaron objetos de valor

Delincuentes desvalijaron un departamento en Palermo y quedaron filmados: el video del robo

Alarma en Coghlan y Villa Urquiza por un paseador que maltrata a los perros: el video de uno de sus ataques

El caso salió a la luz por la grabación que registró un vecino y que luego compartió un grupo de paseadores que trabaja en distintos puntos de CABA

Alarma en Coghlan y Villa Urquiza por un paseador que maltrata a los perros: el video de uno de sus ataques

Un delincuente aceptó su culpa por un feroz asesinato en Puerto Madryn y la familia de su víctima lo perdonó

Pablo García pactó un juicio abreviado por el crimen de Marcelo Medel, ocurrido en 2024 en el barrio 630 Viviendas: lo mató con siete tiros de una pistola calibre .380. El audio de la sesión judicial

Un delincuente aceptó su culpa por un feroz asesinato en Puerto Madryn y la familia de su víctima lo perdonó

Simulaban que era un kiosco y vendían droga en pleno Balvanera: detuvieron a una pareja e incautaron 1.300 dosis de cocaína

El punto de expendio funcionaba en un kiosco llamado “Alegría Porteña”. A dos cuadras de allí, la Policía de la Ciudad allanó otro local, que era utilizado como centro de acopio, y hallaron ladrillos de cocaína

Simulaban que era un kiosco y vendían droga en pleno Balvanera: detuvieron a una pareja e incautaron 1.300 dosis de cocaína

DEPORTES

180 departamentos y siete edificios: los detalles del imperio inmobiliario de Diego Simeone y su esposa Carla Pereyra

180 departamentos y siete edificios: los detalles del imperio inmobiliario de Diego Simeone y su esposa Carla Pereyra

La decisión que tomó Julián Álvarez sobre su futuro tras la negociación trunca con el Barcelona

El mensaje de Daniel Osvaldo para Messi desde su internación: “Te voy a extrañar”

Un campeón del mundo criticó los formatos de los torneos del fútbol argentino: “Uno empieza a perder de a poco ese amor”

La decisión que tomó el presidente de Burkina Faso tras perder 7-0 ante Argentina: se arriesga a una sanción de la FIFA

TELESHOW

La China Suárez celebró el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara: las duras críticas que recibió

La China Suárez celebró el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara: las duras críticas que recibió

El particular mensaje de Luck Ra que reavivó la tensión con La Joaqui: “Esos ojos apagados”

Las cenizas de Héctor Alterio serán trasladadas a Buenos Aires: "Vuelve a casa"

Chloe Bello confirmó que sus posteos apuntaban a Matías Martin: “Me pareció triste, era gente que yo respetaba”

Zaira Nara habló sobre su reconciliación con Jakob Von Plessen, el padre de sus hijos: “Fluyó”

INFOBAE AMÉRICA

Por primera vez, astrónomos observan cómo una estrella consume lentamente a su compañera

Por primera vez, astrónomos observan cómo una estrella consume lentamente a su compañera

Raúl Castro envía otra carta al ejército sin aparecer en público, en medio de la mayor presión judicial y económica de Washington en años

La falta de lluvias golpea al café, el azúcar y el maní en Nicaragua

Daniel Noboa anunció una nueva reducción en los precios de las gasolinas y del diésel en Ecuador

El presidente Arévalo inauguró el encuentro Abrelatam con Datos y anunció que la Estrategia Nacional de Datos Abiertos comenzará a aplicarse en 2027