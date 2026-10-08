Las cenizas de Héctor Alterio serán trasladadas a Buenos Aires: "Vuelve a casa"

El intérprete, que murió a los 96 años en Madrid, descansará en la ciudad donde comenzó su trayectoria artística (EFE/ Daniel González)

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El mundo del espectáculo despidió el pasado 13 de diciembre a Héctor Alterio, quien murió a los 96 años después de una trayectoria artística que se extendió durante más de siete décadas. El actor argentino había encontrado su segundo hogar en Madrid, España, ciudad a la que se trasladó en 1975 y donde continuó desarrollando una parte fundamental de su carrera. Ahora, a varios meses de su muerte, sus hijos, Malena y Ernesto Alterio, decidieron trasladar sus cenizas a Buenos Aires, la ciudad en la que nació, se formó y comenzó a construir su camino en la actuación.

La noticia fue comunicada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices a través de sus redes sociales. “Héctor Alterio vuelve a su Buenos Aires querido: sus cenizas descansarán en el Panteón de Actores”, anunciaron junto a una publicación que redirigía al sitio web de la entidad.

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“El próximo jueves 15 de octubre, a las 16 horas, sus hijos, Malena y Ernesto Alterio, junto a su familia, llevarán sus cenizas al Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, donde descansará en la tierra que siempre llevó consigo”, informó la entidad. La invitación también incluyó unas palabras de Malena y Ernesto, quienes expresaron el vínculo que su padre mantuvo con el país incluso durante los años en los que vivió en España. “Papá siempre tuvo a la Argentina en su corazón, en su ADN. En realidad será como volver al barrio que lo vio crecer”, compartieron los hermanos al referirse al traslado de las cenizas según lo que transmitió la asociación.

La entidad anunció que las cenizas del reconocido actor serán trasladas al Panteón de Actores, en el Cementerio de la Chacarita (X)

Buenos Aires fue el lugar de sus comienzos, de su formación y de una parte esencial de su recorrido artístico y personal. Por eso, el regreso de sus cenizas tendrá un significado especial para quienes compartieron con Alterio distintas etapas de su vida: desde el trabajo en los escenarios y los sets de filmación hasta la militancia cultural, la amistad y los vínculos que construyó con colegas de diferentes generaciones.

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“Será, en palabras de Malena y Ernesto, ‘un acto sencillo, como él era’, para recordarlo y compartir entre compañeros, amigos y admiradores este momento tan especial”, señalaron desde la Asociación. “Héctor vuelve a casa. Héctor vuelve a su Buenos Aires querido”, concluyó el comunicado.

La despedida final del actor en España había ocurrido un día después de que se conociera su muerte, el 14 de diciembre. La ceremonia se realizó en el Tanatorio de la M-30, un reconocido centro funerario de Madrid y sede principal de los Servicios Funerarios de Madrid, la empresa mixta municipal del Ayuntamiento de Madrid. Allí, Alterio fue acompañado por sus familiares, amigos y colegas de profesión, que se acercaron para darle el último adiós.

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El reconocido actor, fallecido en diciembre pasado, se trasladó a Madrid en 1975

Alterio se había trasladado a España en 1975 después de recibir amenazas de muerte de cara a la dictadura cívico-militar. Ese episodio marcó un cambio decisivo en su vida y lo llevó a instalarse en Madrid, donde logró integrarse plenamente al cine español sin abandonar nunca su vínculo con la Argentina. A lo largo de los años, trabajó con directores como Jaime Chávarri, en A un dios desconocido, película por la que recibió la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián; Pilar Miró, en El crimen de Cuenca; y Jaime de Armiñán, en El nido, cinta que fue nominada al Oscar en 1980.

A pesar de residir en España, Alterio continuó participando en producciones argentinas y mantuvo una presencia constante en la cinematografía nacional. Formó parte de cuatro de las primeras películas argentinas nominadas a los premios de la Academia de Hollywood: La tregua, de 1974; Camila, de 1984; La historia oficial, de 1985, que obtuvo el Oscar; y El hijo de la novia, de 2001.

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Ahora, sus cenizas volverán al lugar donde comenzó todo. En Buenos Aires, sus hijos y sus seres queridos lo recordarán en una ceremonia que buscará reunir la intimidad familiar con el afecto de quienes acompañaron su recorrido. El actor regresará a la ciudad que llevó consigo durante toda su vida y descansará junto a otros referentes de la escena nacional en el Panteón de Actores.