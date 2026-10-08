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Receta de limonada con menta y jengibre, rápida y fácil

La mezcla de jugo de cuatro cítricos, agua fría, endulzante e hielo se prepara directamente en una jarra o licuadora y admite ajustar el dulzor según el gusto de cada persona

Jarra de vidrio y dos vasos con limonada, hielo, rodajas de limón, jengibre y hojas de menta sobre una mesa de madera exterior.
Una jarra de limonada fría transforma una tarde de calor en pocos minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una jarra bien fría de limonada puede cambiar una tarde de calor en apenas unos minutos. La combinación de limón, menta y jengibre suma frescura, aroma y un picor suave que despierta el paladar.

Es una bebida ideal para acompañar el almuerzo, una picada o una merienda al aire libre. También resulta práctica para tener lista en la heladera cuando llegan visitas.

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Receta de limonada con menta y jengibre

Se trata de una bebida fría preparada con jugo de limón, agua, menta fresca y jengibre, endulzada a gusto y servida con hielo. No necesita cocción y se prepara directamente en una jarra o licuadora.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos.

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 0 minutos

Ingredientes

  • 4 limones grandes
  • 1 l de agua fría
  • 10 hojas de menta fresca
  • 2 cm de jengibre fresco
  • 3 cucharadas de azúcar o miel
  • 1 taza de hielo
  • Rodajas de limón y hojas de menta, para decorar
Cuatro limones, una jarra de vidrio con agua e hielo, hojas de menta y una raíz de jengibre sobre una mesa de madera.
La lista de ingredientes incluye limones grandes, agua fría, menta y jengibre, entre otros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer limonada con menta y jengibre, paso a paso

  1. Exprimir los limones hasta obtener aproximadamente 200 cc de jugo. Colarlo para retirar semillas y exceso de pulpa.
  2. Pelar el jengibre y rallarlo finamente. Para un sabor más suave, utilizar solo 1 cm.
  3. Colocar en una jarra el jugo de limón, el azúcar o la miel y el jengibre rallado. Mezclar hasta disolver el endulzante.
  4. Agregar el agua fría y las hojas de menta. Aplastar suavemente la menta contra el fondo de la jarra con una cuchara para liberar su aroma, sin romperla demasiado.
  5. Incorporar el hielo y mezclar. No triture la menta en exceso, porque puede aportar un sabor amargo.
  6. Probar la limonada y ajustar el dulzor con más azúcar, miel o agua, según el gusto.
  7. Servir de inmediato con rodajas de limón y hojas de menta. Para una bebida más intensa, dejar reposar la jarra en la heladera durante 20 minutos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones de 250 cc cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 45 kcal
  • Grasas: 0,1 gr
  • Carbohidratos: 12 gr
  • Proteínas: 0,4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La limonada se conserva en una jarra tapada dentro de la heladera durante 2 días.

Conviene retirar las hojas de menta después de 12 horas para evitar que aporten amargor. Si se utiliza hielo, es mejor agregarlo justo antes de servir para que la bebida no se diluya.

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No se recomienda congelarla, porque el jugo de limón puede modificar su textura y la menta puede perder frescura.

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