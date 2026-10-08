Tendencias

Cómo limpiar las ventanas después de la lluvia para evitar dejar marcas en los cristales

Las precipitaciones arrastran partículas que se adhieren al vidrio y a los marcos. Actuar con materiales apropiados ayuda a mantenerlos en buen estado

Ilustración en acuarela de una ventana de madera con gotas de agua en el vidrio, una cortina morada y un paisaje exterior verde.
La lluvia arrastra polvo, barro y partículas contaminantes que se adhieren a los cristales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Después de una lluvia intensa, la limpieza de las ventanas requiere retirar primero el polvo y barro antes de lavar el cristal. El orden de la tarea, el secado y uso prudente de productos determinan si quedan marcas o una superficie transparente.

El agua de lluvia puede dejar polvo, barro y restos de contaminación

Las gotas que quedan sobre los vidrios pueden arrastrar partículas del exterior. Cuando se secan, esos residuos forman cercos y opacan el cristal. Por eso conviene esperar a que termine la lluvia y abordar la limpieza sin apresurarse, sobre todo si todavía hay suciedad acumulada en el marco o el alféizar.

PUBLICIDAD

Infografía con seis recuadros explicativos, dibujos de ventanas, nubes de lluvia, un pulverizador, un paño y el logotipo de Infobae.
La limpieza comienza con la retirada en seco de la suciedad acumulada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guía de Architectural Digest, sitio especializado en hogares, sobre el cuidado de ventanas recomienda comenzar con un paño seco o cepillo suave para retirar tierra, polvo y restos de barro. Este paso evita que las partículas se mezclen con el agua y se extiendan sobre toda la superficie.

También permite revisar las guías, juntas y bordes, donde suele concentrarse la suciedad. Para organizar la tarea, puede seguirse esta secuencia:

  • Retirar el polvo y el barro en seco del marco, las guías y el vidrio.
  • Limpiar primero los marcos y después los cristales.
  • Trabajar de arriba hacia abajo para controlar los escurrimientos.
  • Secar antes de que el agua o la solución utilizada deje marcas.
Unas manos con guantes rojos de goma sostienen un frasco pulverizador que rocía líquido blanco sobre un vidrio sucio.
Los marcos, las guías y los bordes concentran gran parte de los residuos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sombra ayuda a evitar cercos durante el secado

El momento elegido tiene incidencia en el resultado. Limpiar con sol directo o cuando el vidrio está muy caliente puede hacer que la solución se evapore antes de retirarla. Se aconseja hacerlo a la sombra o en un día nublado, una precaución dirigida a reducir los cercos que se forman al secarse el líquido.

PUBLICIDAD

Para el lavado, la nota propone una mezcla de una parte de vinagre blanco y tres partes de agua caliente. Si se desea, puede añadirse una pequeña cantidad de jugo de limón.

Manos protegidas con guantes verdes limpian con un paño doblado el cristal de una ventana blanca.
El lavado de las ventanas se realiza de arriba hacia abajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra alternativa mencionada es usar agua caliente, vinagre blanco y unas gotas de jabón líquido. Estos preparados deben aplicarse con moderación, sin saturar el cristal ni dejar que el líquido llegue en exceso a los marcos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) distingue entre limpiar y desinfectar. La limpieza con agua y jabón o detergente retira la suciedad de la superficie, mientras que la desinfección tiene otro objetivo.

Para la suciedad habitual que deja la lluvia en una ventana, conviene no añadir desinfectantes sin una necesidad específica. La OMS indica además que los productos de desinfección no deben combinarse entre sí y que su uso exige ventilación y atención a las instrucciones de seguridad.

Ventana con marco de madera cuyo cristal presenta condensación y gotas de agua acumuladas en sus esquinas.
La sombra reduce la formación de cercos durante el secado del vidrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El material de secado influye en las pelusas y rayas

El secado es la última etapa y una de las más visibles. La fuente consultada plantea utilizar filtros de café reutilizados o papel de periódico viejo para absorber la humedad sin dejar pelusas. Si se opta por papel de periódico, debe estar bien seco y sin tinta reciente, ya que esta podría transferirse a la superficie.

Un paño limpio y que no desprenda fibras también puede servir, siempre que se reserve para los cristales y se cambie si acumula tierra. La pasada final debe ser uniforme y con movimientos ordenados. Repetir el secado sobre zonas ya limpias con un material sucio puede devolver residuos al vidrio.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) aconseja leer etiquetas, respetar diluciones indicadas y aumentar la ventilación durante y después del uso de productos de limpieza. Su recomendación central es clara: nunca se deben mezclar productos de limpieza, porque algunas combinaciones pueden generar vapores tóxicos.

Una mujer adulta limpia un cristal de ventana con un trozo de periódico. Sobre el alféizar hay una botella pulverizadora con "Vinagre + Agua" y un cubo.
El papel de periódico viejo y seco puede absorber la humedad de los cristales sin dejar pelusas, siempre que no transfiera tinta reciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad empieza antes de preparar cualquier solución

Aunque los ingredientes domésticos parezcan habituales, la limpieza requiere precauciones básicas. La OMS recomienda mantener los químicos en recipientes identificados y fuera del alcance de niños. También desaconseja guardarlos en botellas destinadas a bebidas, una práctica que puede causar confusiones.

Si se emplea un producto comercial, deben seguirse sus indicaciones y evitarse las combinaciones caseras con otros limpiadores.

Tras completar el secado, conviene revisar los bordes del vidrio y las guías para retirar el agua restante. Ese repaso reduce la posibilidad de que el polvo adherido vuelva a marcar una ventana recién limpiada.

Temas Relacionados

LimpiezaLluviaVinagreNewsroom BUELimpiarVentanaTormenta

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué conviene sacar de casa después de los 50 para ganar espacio y orden

Ropa que ya no se usa, utensilios acumulados, productos vencidos y recuerdos familiares son algunas de las cosas que conviene revisar para aprovechar mejor cada ambiente

Qué conviene sacar de casa después de los 50 para ganar espacio y orden

Receta de limonada con menta y jengibre, rápida y fácil

La mezcla de jugo de cuatro cítricos, agua fría, endulzante e hielo se prepara directamente en una jarra o licuadora y admite ajustar el dulzor según el gusto de cada persona

Receta de limonada con menta y jengibre, rápida y fácil

Cáncer de mama: cuáles son los factores de riesgo y las claves para reducir la mortalidad

El diagnóstico oportuno y los estudios periódicos resultan determinantes. En ese marco, este sábado 17 de octubre una jornada especial permitirá realizarse exámenes preventivos sin turno previo

Cáncer de mama: cuáles son los factores de riesgo y las claves para reducir la mortalidad

Receta de budín de ricota y frutillas, rápida y fácil

Esta preparación dulce rinde ocho porciones y se hornea en solo cuarenta y cinco minutos. Integrar trozos de fruta fresca a la mezcla garantiza una textura suave, perfecta para acompañar la tarde familiar

Receta de budín de ricota y frutillas, rápida y fácil

El estilo de la nueva actriz de Los Juegos del Hambre: vestidos de gala y guiños a la película

Mckenna Grace desplegó en París una serie de atuendos conceptuales. En la gira europea de la saga, la intérprete que encarna a Maysilee Donner combinó piezas de alta costura con tributos al personaje de Katniss Everdeen

El estilo de la nueva actriz de Los Juegos del Hambre: vestidos de gala y guiños a la película

DEPORTES

La decisión que tomó Julián Álvarez sobre su futuro tras la negociación trunca con el Barcelona

La decisión que tomó Julián Álvarez sobre su futuro tras la negociación trunca con el Barcelona

El mensaje de Daniel Osvaldo para Messi desde su internación: “Te voy a extrañar”

Un campeón del mundo criticó los formatos de los torneos del fútbol argentino: “Uno empieza a perder de a poco ese amor”

La decisión que tomó el presidente de Burkina Faso tras perder 7-0 ante Argentina: se arriesga a una sanción de la FIFA

El último mensaje de Messi tras su despedida de la Selección: el icónico festejo que imitó

TELESHOW

El particular mensaje de Luck Ra que reavivó la tensión con La Joaqui: “Esos ojos apagados”

El particular mensaje de Luck Ra que reavivó la tensión con La Joaqui: “Esos ojos apagados”

Las cenizas de Héctor Alterio serán trasladadas a Buenos Aires: "Vuelve a casa"

Chloe Bello confirmó que sus posteos apuntaban a Matías Martin: “Me pareció triste, era gente que yo respetaba”

Zaira Nara habló sobre su reconciliación con Jakob Von Plessen, el padre de sus hijos: “Fluyó”

Wanda Nara y Mauro Icardi están oficialmente divorciados: “Hay motivos para brindar”

INFOBAE AMÉRICA

Raúl Castro envía otra carta al ejército sin aparecer en público, en medio de la mayor presión judicial y económica de Washington en años

Raúl Castro envía otra carta al ejército sin aparecer en público, en medio de la mayor presión judicial y económica de Washington en años

La falta de lluvias golpea al café, el azúcar y el maní en Nicaragua

Daniel Noboa anunció una nueva reducción en los precios de las gasolinas y del diésel en Ecuador

El presidente Arévalo inauguró el encuentro Abrelatam con Datos y anunció que la Estrategia Nacional de Datos Abiertos comenzará a aplicarse en 2027

Honduras y Grecia abren un consulado honorario para impulsar comercio, turismo y cooperación portuaria