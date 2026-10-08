Cómo limpiar las ventanas después de la lluvia para evitar dejar marcas en los cristales

La lluvia arrastra polvo, barro y partículas contaminantes que se adhieren a los cristales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Después de una lluvia intensa, la limpieza de las ventanas requiere retirar primero el polvo y barro antes de lavar el cristal. El orden de la tarea, el secado y uso prudente de productos determinan si quedan marcas o una superficie transparente.

El agua de lluvia puede dejar polvo, barro y restos de contaminación

Las gotas que quedan sobre los vidrios pueden arrastrar partículas del exterior. Cuando se secan, esos residuos forman cercos y opacan el cristal. Por eso conviene esperar a que termine la lluvia y abordar la limpieza sin apresurarse, sobre todo si todavía hay suciedad acumulada en el marco o el alféizar.

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La limpieza comienza con la retirada en seco de la suciedad acumulada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guía de Architectural Digest, sitio especializado en hogares, sobre el cuidado de ventanas recomienda comenzar con un paño seco o cepillo suave para retirar tierra, polvo y restos de barro. Este paso evita que las partículas se mezclen con el agua y se extiendan sobre toda la superficie.

También permite revisar las guías, juntas y bordes, donde suele concentrarse la suciedad. Para organizar la tarea, puede seguirse esta secuencia:

Retirar el polvo y el barro en seco del marco, las guías y el vidrio.

Limpiar primero los marcos y después los cristales.

Trabajar de arriba hacia abajo para controlar los escurrimientos.

Secar antes de que el agua o la solución utilizada deje marcas.

Los marcos, las guías y los bordes concentran gran parte de los residuos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sombra ayuda a evitar cercos durante el secado

El momento elegido tiene incidencia en el resultado. Limpiar con sol directo o cuando el vidrio está muy caliente puede hacer que la solución se evapore antes de retirarla. Se aconseja hacerlo a la sombra o en un día nublado, una precaución dirigida a reducir los cercos que se forman al secarse el líquido.

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Para el lavado, la nota propone una mezcla de una parte de vinagre blanco y tres partes de agua caliente. Si se desea, puede añadirse una pequeña cantidad de jugo de limón.

El lavado de las ventanas se realiza de arriba hacia abajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra alternativa mencionada es usar agua caliente, vinagre blanco y unas gotas de jabón líquido. Estos preparados deben aplicarse con moderación, sin saturar el cristal ni dejar que el líquido llegue en exceso a los marcos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) distingue entre limpiar y desinfectar. La limpieza con agua y jabón o detergente retira la suciedad de la superficie, mientras que la desinfección tiene otro objetivo.

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Para la suciedad habitual que deja la lluvia en una ventana, conviene no añadir desinfectantes sin una necesidad específica. La OMS indica además que los productos de desinfección no deben combinarse entre sí y que su uso exige ventilación y atención a las instrucciones de seguridad.

La sombra reduce la formación de cercos durante el secado del vidrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El material de secado influye en las pelusas y rayas

El secado es la última etapa y una de las más visibles. La fuente consultada plantea utilizar filtros de café reutilizados o papel de periódico viejo para absorber la humedad sin dejar pelusas. Si se opta por papel de periódico, debe estar bien seco y sin tinta reciente, ya que esta podría transferirse a la superficie.

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Un paño limpio y que no desprenda fibras también puede servir, siempre que se reserve para los cristales y se cambie si acumula tierra. La pasada final debe ser uniforme y con movimientos ordenados. Repetir el secado sobre zonas ya limpias con un material sucio puede devolver residuos al vidrio.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) aconseja leer etiquetas, respetar diluciones indicadas y aumentar la ventilación durante y después del uso de productos de limpieza. Su recomendación central es clara: nunca se deben mezclar productos de limpieza, porque algunas combinaciones pueden generar vapores tóxicos.

El papel de periódico viejo y seco puede absorber la humedad de los cristales sin dejar pelusas, siempre que no transfiera tinta reciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad empieza antes de preparar cualquier solución

Aunque los ingredientes domésticos parezcan habituales, la limpieza requiere precauciones básicas. La OMS recomienda mantener los químicos en recipientes identificados y fuera del alcance de niños. También desaconseja guardarlos en botellas destinadas a bebidas, una práctica que puede causar confusiones.

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Si se emplea un producto comercial, deben seguirse sus indicaciones y evitarse las combinaciones caseras con otros limpiadores.

Tras completar el secado, conviene revisar los bordes del vidrio y las guías para retirar el agua restante. Ese repaso reduce la posibilidad de que el polvo adherido vuelva a marcar una ventana recién limpiada.