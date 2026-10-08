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Qué conviene sacar de casa después de los 50 para ganar espacio y orden

Ropa que ya no se usa, utensilios acumulados, productos vencidos y recuerdos familiares son algunas de las cosas que conviene revisar para aprovechar mejor cada ambiente

Mujer adulta agachada examina una caja de cartón abierta con libros antiguos y joyas. En el desván se ven cajas, maletas, mantas y vigas de madera.
Ordenar el hogar a los 50 años permite adaptar el espacio a las necesidades cotidianas actuales y futuras (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Al llegar a los 50 años, ordenar y desprenderse de lo que ya no hace falta permite adaptar el hogar a las necesidades de la vida cotidiana. Para entonces, la casa suele acumular más que los objetos de uso diario o valor personal: también puede guardar pertenencias vinculadas a antiguos trabajos, pasatiempos o etapas familiares, como la crianza de los hijos.

La revisión no debería depender de una década determinada: estas pautas también pueden aplicarse a los 30 o 40 años. “Todos deberían seguir ciertas pautas para deshacerse de los objetos que ya no se usan”, afirmó Vanessa García, experta en cuidado del hogar y profesional de la limpieza en la web Martha Stewart. En ese sentido, recomendó que todos hagan una limpieza y organización cada año. Y sugirió las categorías que se deben revisar para hacer una limpieza al llegar a los 50 años.

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La ropa sin uso y duplicada

Persona de pelo corto doblando ropa sobre una caja en una habitación desordenada. Hay cajas, montones de ropa y objetos en el suelo. Luz natural de ventanas.
La depuración del armario elimina la ropa sin uso durante un año y reduce las prendas duplicadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ropa que no se utilizó durante un año o más puede ayudar a distinguir las prendas habituales de aquellas que permanecen en el armario por costumbre.

García también aconsejó revisar los artículos repetidos: conservar 20 remeras similares solo por pequeñas diferencias de diseño puede ocupar espacio sin responder a una necesidad real.

Las toallas, sábanas, cortinas y demás ropa de cama también pueden acumularse en armarios abarrotados. A medida que el armario se llena, es común que las fundas de almohada y las toallas de mano se acumulen en rincones y recovecos. Por eso, conviene sacar todo antes de organizar.

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La especialista propuso conservar una cantidad acorde con las necesidades del hogar, donar las piezas utilizables y desechar responsablemente las que estén demasiado desgastadas.

El garaje y los armarios sin función definida

Manos enguantadas colocan prendas de vestir, cables enredados y revistas en una caja de cartón que lleva escrita la palabra "donar".
Se recomienda realizar una limpieza y organización de la casa una vez al año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los adornos de temporada, herramientas antiguas, equipos deportivos, artículos de exterior y cajas con objetos diversos suelen terminar en el garaje sin un sistema de almacenamiento claro.

García recomendó convertir su organización en una rutina anual y separar los artículos aún útiles pero que ya no se necesitan, pero que se pueden vender.

Un armario sin propósito reúne objetos acumulados sin clasificación ni un lugar asignado. García explicó que en esos espacios pueden aparecer objetos olvidados durante años o décadas; retirar su contenido, ordenarlo y dejar lo más usado en zonas accesibles podría evitar que vuelvan a funcionar como depósitos desorganizados.

Utensilios antiguos y productos fuera de fecha

Mujer de mediana edad en camisa azul y jeans sostiene una caja de cartón vacía en su casa. Se ven estanterías con libros, plantas y una ventana.
Una organización por ambientes permite identificar con más facilidad qué conservar y qué donar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cambios en los hábitos de cocina o en el tamaño de las reuniones pueden volver innecesarios algunos utensilios, recipientes o electrodomésticos.

García relató haber encontrado en hogares piezas de cocina de casi 30 años que no se habían usado durante mucho tiempo, además de recipientes sin tapa y artículos especializados duplicados.

Los gabinetes del baño, las despensas, los armarios y los espacios destinados a medicamentos también requieren una revisión de productos vencidos, como protectores solares, cosméticos, especias, condimentos y limpiadores.

García recomendó desechar los medicamentos y otros productos según las normas locales, en lugar de tirarlos a la basura por los riesgos que podrían representar para la seguridad y el ambiente.

Objetos familiares en desuso

Un grupo de doce peluches de colores brillantes sobre una mesa blanca, incluyendo formas de elefantes, un dinosaurio y figuras abstractas.
Separar los juguetes por uso y estado facilita decidir cuáles conservar, donar o reciclar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el paso de los años, suelen acumularse prendas infantiles, juguetes, útiles escolares, trofeos y artículos deportivos que ya no tienen uso. Antes de descartarlos, conviene consultar a los hijos adolescentes o adultos si quieren conservarlos o digitalizar algunos recuerdos. El resto puede donarse, reciclarse o desecharse, sobre todo si no representa un vínculo afectivo relevante.

También es útil revisar las colecciones que dejaron de despertar interés. Si una serie de objetos —como figuras decorativas o piezas temáticas— lleva años sin crecer ni utilizarse, puede ser momento de entregarla a otra persona que la valore. Desprenderse de esas pertenencias no implica renunciar al pasado, sino liberar espacio para intereses y proyectos actuales.

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