Receta de omelette caprese, rápida y fácil

El omelette caprese constituye una solución rápida para comer con pocos ingredientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El omelette caprese es una solución rápida para comer rico con pocos ingredientes y mucho sabor. La combinación de tomate, mozzarella y albahaca recuerda a la clásica ensalada italiana, pero en una versión caliente y práctica.

Es ideal para un almuerzo liviano, una cena rápida o un desayuno abundante. Se prepara en pocos minutos y permite aprovechar tomates maduros y hojas frescas de albahaca.

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Receta de omelette caprese

El omelette caprese se prepara con huevos batidos, mozzarella, tomate y albahaca. La cocción debe dejar el huevo tierno, con el queso apenas derretido y el relleno bien distribuido en el interior.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos

Preparación: 5 minutos

Cocción: 5 minutos

Ingredientes

2 huevos

80 g de mozzarella, cortada en cubos o fetas finas

1 tomate perita, sin semillas y cortado en cubos

6 hojas de albahaca fresca

1 cucharadita de manteca

1 cucharadita de aceite

Sal, cantidad necesaria

Pimienta, cantidad necesaria

Los ingredientes de la preparación son huevos, mozzarella y tomate perita, entre otros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer omelette caprese, paso a paso

Batir los huevos en un bowl con sal y pimienta hasta integrar las claras y las yemas. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio. Agregar la manteca y el aceite. Volcar los huevos batidos y mover la sartén para cubrir toda la base. Cocinar durante 2 minutos, hasta que la superficie comience a afirmarse, pero todavía conserve algo de humedad. Distribuir sobre una mitad del omelette la mozzarella, el tomate y la albahaca. Mantener el fuego medio-bajo para evitar que el huevo se dore demasiado antes de que se derrita el queso. Doblar el omelette por la mitad con una espátula y cocinar durante 1 a 2 minutos más. Retirar cuando la mozzarella esté tierna y el centro del huevo todavía resulte jugoso. Servir de inmediato con pimienta recién molida y algunas hojas de albahaca fresca.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 1 porción.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 390 kcal

Grasas: 29 g

Carbohidratos: 7 g

Proteínas: 25 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Lo ideal es consumir el omelette apenas preparado, cuando el queso todavía está derretido y el huevo conserva una textura tierna.

Si sobra, se puede guardar en un recipiente hermético dentro de la heladera durante 1 día. Para recalentarlo, usar una sartén a fuego bajo durante 2 a 3 minutos. No se recomienda congelarlo porque el huevo y el tomate pueden perder textura.

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