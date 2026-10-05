Receta de omelette caprese, rápida y fácil

El omelette caprese es una solución rápida para comer rico con pocos ingredientes y mucho sabor. La combinación de tomate, mozzarella y albahaca recuerda a la clásica ensalada italiana, pero en una versión caliente y práctica.
Es ideal para un almuerzo liviano, una cena rápida o un desayuno abundante. Se prepara en pocos minutos y permite aprovechar tomates maduros y hojas frescas de albahaca.
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Receta de omelette caprese
El omelette caprese se prepara con huevos batidos, mozzarella, tomate y albahaca. La cocción debe dejar el huevo tierno, con el queso apenas derretido y el relleno bien distribuido en el interior.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 10 minutos
- Preparación: 5 minutos
- Cocción: 5 minutos
Ingredientes
- 2 huevos
- 80 g de mozzarella, cortada en cubos o fetas finas
- 1 tomate perita, sin semillas y cortado en cubos
- 6 hojas de albahaca fresca
- 1 cucharadita de manteca
- 1 cucharadita de aceite
- Sal, cantidad necesaria
- Pimienta, cantidad necesaria
Cómo hacer omelette caprese, paso a paso
- Batir los huevos en un bowl con sal y pimienta hasta integrar las claras y las yemas.
- Calentar una sartén antiadherente a fuego medio. Agregar la manteca y el aceite.
- Volcar los huevos batidos y mover la sartén para cubrir toda la base.
- Cocinar durante 2 minutos, hasta que la superficie comience a afirmarse, pero todavía conserve algo de humedad.
- Distribuir sobre una mitad del omelette la mozzarella, el tomate y la albahaca.
- Mantener el fuego medio-bajo para evitar que el huevo se dore demasiado antes de que se derrita el queso.
- Doblar el omelette por la mitad con una espátula y cocinar durante 1 a 2 minutos más.
- Retirar cuando la mozzarella esté tierna y el centro del huevo todavía resulte jugoso.
- Servir de inmediato con pimienta recién molida y algunas hojas de albahaca fresca.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 1 porción.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 390 kcal
- Grasas: 29 g
- Carbohidratos: 7 g
- Proteínas: 25 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Lo ideal es consumir el omelette apenas preparado, cuando el queso todavía está derretido y el huevo conserva una textura tierna.
Si sobra, se puede guardar en un recipiente hermético dentro de la heladera durante 1 día. Para recalentarlo, usar una sartén a fuego bajo durante 2 a 3 minutos. No se recomienda congelarlo porque el huevo y el tomate pueden perder textura.
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