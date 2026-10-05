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Receta de omelette caprese, rápida y fácil

La elaboración rinde una porción y requiere cinco minutos de trabajo previo y una espera similar para poder disfrutarlo

Un plato con un omelette relleno de queso, rodajas de tomate y albahaca, junto a tostadas y una taza de café sobre una mesa de madera.
El omelette caprese constituye una solución rápida para comer con pocos ingredientes (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El omelette caprese es una solución rápida para comer rico con pocos ingredientes y mucho sabor. La combinación de tomate, mozzarella y albahaca recuerda a la clásica ensalada italiana, pero en una versión caliente y práctica.

Es ideal para un almuerzo liviano, una cena rápida o un desayuno abundante. Se prepara en pocos minutos y permite aprovechar tomates maduros y hojas frescas de albahaca.

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Receta de omelette caprese

El omelette caprese se prepara con huevos batidos, mozzarella, tomate y albahaca. La cocción debe dejar el huevo tierno, con el queso apenas derretido y el relleno bien distribuido en el interior.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos

  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 5 minutos

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 80 g de mozzarella, cortada en cubos o fetas finas
  • 1 tomate perita, sin semillas y cortado en cubos
  • 6 hojas de albahaca fresca
  • 1 cucharadita de manteca
  • 1 cucharadita de aceite
  • Sal, cantidad necesaria
  • Pimienta, cantidad necesaria
Una compotera con huevos, un plato con mozzarella en cubos y rodajas, y un plato con tomates enteros y picados sobre una mesa de madera.
Los ingredientes de la preparación son huevos, mozzarella y tomate perita, entre otros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer omelette caprese, paso a paso

  1. Batir los huevos en un bowl con sal y pimienta hasta integrar las claras y las yemas.
  2. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio. Agregar la manteca y el aceite.
  3. Volcar los huevos batidos y mover la sartén para cubrir toda la base.
  4. Cocinar durante 2 minutos, hasta que la superficie comience a afirmarse, pero todavía conserve algo de humedad.
  5. Distribuir sobre una mitad del omelette la mozzarella, el tomate y la albahaca.
  6. Mantener el fuego medio-bajo para evitar que el huevo se dore demasiado antes de que se derrita el queso.
  7. Doblar el omelette por la mitad con una espátula y cocinar durante 1 a 2 minutos más.
  8. Retirar cuando la mozzarella esté tierna y el centro del huevo todavía resulte jugoso.
  9. Servir de inmediato con pimienta recién molida y algunas hojas de albahaca fresca.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 1 porción.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 390 kcal
  • Grasas: 29 g
  • Carbohidratos: 7 g
  • Proteínas: 25 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Lo ideal es consumir el omelette apenas preparado, cuando el queso todavía está derretido y el huevo conserva una textura tierna.

Si sobra, se puede guardar en un recipiente hermético dentro de la heladera durante 1 día. Para recalentarlo, usar una sartén a fuego bajo durante 2 a 3 minutos. No se recomienda congelarlo porque el huevo y el tomate pueden perder textura.

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