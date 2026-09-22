Receta de salsa de tomate con roast beef, rápida y fácil

Hay noches en las que el hambre no da tiempo a esperar horas de cocción, pero una comida sencilla tampoco alcanza. Ahí aparece esta combinación que resuelve la cena en menos de media hora sin resignar sabor.
El roast beef cortado en tiritas finas se cocina rapidísimo, por eso esta preparación se convirtió en un clásico de las cocinas argentinas de entre semana. Se sirve con fideos, arroz blanco o puré, y hasta puede convertirse en un comodín cuando llegan invitados de sorpresa.
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Receta de salsa de tomate con roast beef
Se trata de una salsa espesa a base de tomate perfumado con cebolla y ajo, en la que se cuecen tiras finas de roast beef hasta quedar tiernas. La clave está en cortar la carne bien fina para que se cocine junto con la salsa sin necesidad de hervores largos, logrando un plato jugoso y con mucho sabor en poco tiempo.
Tiempo de preparación
El tiempo total ronda los 25 minutos: 10 minutos de preparación de los ingredientes y 15 minutos de cocción a fuego medio.
Ingredientes
- 500 gr de roast beef cortado en tiras finas
- 1 cebolla grande, picada
- 2 dientes de ajo, picados
- 1 morrón rojo, cortado en tiras
- 400 gr de tomate triturado (o 1 lata)
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de orégano
- 1 cucharadita de azúcar
- Sal y pimienta, a gusto
- Perejil fresco picado, para servir
Cómo hacer salsa de tomate con roast beef, paso a paso
- Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio.
- Agregar la cebolla y el ajo picados. Rehogar hasta que la cebolla esté transparente, sin dejar que se queme.
- Sumar el morrón en tiras y cocinar 3 minutos más, revolviendo seguido.
- Subir la temperatura a fuego fuerte y agregar las tiras de roast beef. Sellar la carne por todos lados durante 2 a 3 minutos, sin sobrecocinarla para que no quede seca.
- Bajar la temperatura a fuego medio-bajo e incorporar el tomate triturado.
- Condimentar con orégano, azúcar (para bajar la acidez del tomate), sal y pimienta.
- Cocinar tapado durante 10 minutos, revolviendo de tanto en tanto, hasta que la salsa espese y la carne quede tierna.
- Probar y ajustar la sal. Retirar del fuego y espolvorear con perejil fresco antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde para 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 280 kcal
- Grasas: 14 gr
- Carbohidratos: 9 gr
- Proteínas: 28 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, dentro de un recipiente hermético, se conserva hasta 3 días. En el freezer puede guardarse hasta 2 meses; se recomienda descongelar en la heladera y recalentar a fuego bajo para que la carne no pierda textura.
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