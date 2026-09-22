Los 5 lugares de la casa que más desorden acumulan y cómo organizarlos sin gastar de más

El desorden cotidiano puede restar espacio útil y volver más lentas las tareas del hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un cajón que ya no cierra, especias perdidas al fondo de una alacena o papeles que se acumulan sobre la mesa suelen parecer problemas menores. Sin embargo, cuando se repiten, quitan espacio útil y convierten tareas simples en búsquedas interminables. Las 5 zonas que más desorden suelen concentrar en una casa son las alacenas profundas de la cocina, el espacio debajo de la cama, la entrada, la mesada del baño y las mesas de luz

La organizadora profesional Olivia Park explicó a Real Simple que el primer paso no consiste en comprar recipientes o muebles nuevos. Antes conviene identificar los sectores donde los objetos se amontonan, revisar qué se usa de verdad y asignar una ubicación estable a cada elemento.

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El orden no depende solo de la limpieza. Una vivienda puede estar limpia y, aun así, resultar incómoda si los artículos de uso diario no tienen un lugar definido. El objetivo es recuperar superficies, facilitar las rutinas y evitar compras duplicadas por no encontrar lo que ya está en casa.

Las alacenas de la cocina esconden alimentos y generan compras duplicadas

Las alacenas profundas de la cocina pueden convertirse en depósitos de productos vencidos, frascos repetidos y utensilios que nadie recuerda tener. El problema aparece cuando los objetos pequeños quedan en las filas traseras y pierden visibilidad.

Ordenar los productos por categorías y dejar los de uso frecuente al frente ayuda a evitar vencimientos y compras duplicadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Park recomienda ordenar estos muebles por categorías: especias, condimentos, conservas, productos para desayunos, recipientes y elementos de limpieza. La regla es sencilla: los artículos que se usan con frecuencia deben quedar adelante; los de uso ocasional, detrás o en estantes superiores.

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Para los rincones difíciles de alcanzar, una bandeja giratoria permite rotar frascos y botellas sin necesidad de retirar todo lo que está adelante. Esta alternativa puede servir para especias, aceites, salsas o productos de higiene almacenados fuera de la cocina.

La revisión debe incluir fechas de vencimiento y envases abiertos. Un armario ordenado reduce el riesgo de desperdiciar alimentos y ayuda a detectar qué hace falta antes de hacer las compras.

El espacio debajo de la cama debe funcionar como almacenamiento, no como depósito

Debajo de la cama suele terminar todo aquello que no tiene una ubicación clara: ropa fuera de temporada, cajas sin identificar, juguetes, valijas pequeñas o textiles. El espacio puede resultar útil, aunque pierde su función cuando se llena de objetos mezclados y difíciles de sacar.

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Cajas bajas, con tapa y etiquetas permiten aprovechar este espacio para guardar ropa de otra temporada, mantas o juegos de sábanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alternativa consiste en utilizar cajas bajas con tapa, preferentemente con etiquetas visibles. Allí se pueden guardar juegos de sábanas, mantas, abrigos de otra estación o ropa que se usa pocas veces. Cada contenedor debe responder a una categoría concreta.

El criterio principal es evitar guardar debajo de la cama objetos que se necesitan todas las semanas. Si se trata de elementos de uso cotidiano, conviene buscar un sitio más accesible. De otro modo, cada búsqueda obliga a mover cajas, revolver prendas y devolver los objetos sin un orden definido.

Las cajas con ruedas o manijas laterales pueden facilitar el acceso. Antes de sumar nuevos contenedores, es útil retirar todo lo guardado, separar lo que se conserva de lo que se dona o descarta y limpiar el área.

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Los papeles en la cocina y la entrada requieren un circuito de clasificación

Facturas, recibos, correo, tareas escolares, garantías y notas suelen instalarse en la cocina o cerca de la puerta de entrada. Son lugares de paso y, por eso, los papeles llegan allí con rapidez, pero rara vez salen. El resultado es una pila que crece hasta que encontrar un documento se vuelve difícil.

Una estación de clasificación cerca de la puerta o en la cocina ayuda a separar documentos para resolver, archivar o reciclar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evitarlo, conviene crear una estación de papeles cerca de la entrada o en un sector definido de la cocina. Un organizador de correo de pared puede separar correspondencia pendiente, documentos para archivar y papeles que deben desecharse.

El sistema debe tener pocos compartimentos. Si incluye demasiadas categorías, se vuelve difícil de sostener. Una opción práctica es dividir entre “resolver”, “guardar” y “reciclar”. Las facturas que se pagan de forma digital no deberían permanecer durante meses sobre una encimera.

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Un contenedor lleno debe funcionar como señal para revisar y vaciar los documentos acumulados. Una rutina breve, una vez por semana, alcanza para impedir que el desorden vuelva a ocupar las superficies comunes.

Las mesadas del baño se saturan con artículos de uso diario

Cepillos de dientes, cosméticos, cremas, herramientas para el cabello, medicamentos y productos de cuidado personal suelen ocupar las mesadas del baño. Aunque cada objeto parezca pequeño, la suma genera una sensación de saturación y dificulta la limpieza.

Reservar la superficie para los artículos de uso cotidiano simplifica la limpieza y reduce la sensación de saturación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Park propone reunir los artículos de uso diario en un organizador con compartimentos. La medida permite que cada producto tenga un sitio y evita que quede disperso junto al lavamanos.

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Los elementos que se usan con menor frecuencia, como reservas de shampoo, maquillajes ocasionales o productos de viaje, pueden guardarse en cajones o gabinetes. El espacio visible debe quedar reservado para lo imprescindible.

También conviene revisar los productos vencidos, los envases casi vacíos y los cosméticos que ya no se usan. Liberar la mesada simplifica la rutina de la mañana y deja más espacio para limpiar el baño.

Las mesas de luz acumulan objetos que deberían estar en otro lugar

Las mesas de luz suele recibir vasos, cargadores, medicamentos, libros, recibos, joyas, auriculares y objetos que se dejaron allí de forma momentánea. Con el tiempo, esos elementos pasan a formar parte del mobiliario, aunque no tengan relación con el descanso.

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Dejar cerca de la cama solo los objetos necesarios para el descanso evita que la mesa de luz se convierta en un depósito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para recuperar ese espacio, primero hay que retirar todo y decidir qué necesita permanecer cerca de la cama. Una lámpara, un libro en lectura, anteojos, un cargador y un vaso de agua pueden ser suficientes. El resto debe volver a su sitio habitual.

Los divisores transparentes para cajones ayudan a separar artículos pequeños, como cables, tapones para oídos, cremas o joyas. Asignar un lugar específico a cada objeto evita que el cajón se convierta en una mezcla de pertenencias sin uso definido.