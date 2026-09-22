La gastronomía según Taylor Swift: su obsesión por la masa madre y los restaurantes que eligió para la Guía Michelin

La Guía Michelin reunió una selección de nueve restaurantes asociados a las preferencias gastronómicas de la cantante. (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

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El 22 de septiembre de 2026, Taylor Swift anunció el lanzamiento de “Patient Zero”, su nuevo sencillo, previsto para el 25 de septiembre, en medio de especulaciones de sus seguidores sobre sus próximos proyectos musicales.

La noticia llega mientras la artista también cosecha atención por sus hábitos fuera del escenario: en agosto de 2025, Swift confesó en el podcast New Heights, conducido por su esposo Travis Kelce, que estaba “muy metida en una obsesión con el pan de masa madre”.

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Ese vínculo con la cocina y la gastronomía tiene, además, una dimensión pública bien documentada.

La Guía Michelin reunió anteriormente una selección de nueve restaurantes que asocia con las preferencias gastronómicas de Swift en ciudades de Estados Unidos y el Reino Unido. Presentan locales de cocina italiana, estadounidense, japonesa-peruana y de fusión, con descripciones de sus cartas, sus espacios y los platos destacados por sus inspectores. La lista abarca desde una pizzería de horno a leña hasta una casa de carnes de lujo.

Nueva York concentra gran parte de los restaurantes de la selección

La mayor cantidad de restaurantes mencionados por la Guía Michelin se encuentra en Nueva York. Uno de ellos es Crane Club, una casa de carnes dirigida por la chef Melissa Rodriguez. El texto describe un salón amplio, con sillones y cortinas color escarlata oscuro, además de un bar en la entrada.

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Los inspectores de la guía destacan la selección de panes que abre la cena y recomiendan pastas como los tortellini de calabaza. También señalan que una parrilla diseñada para el local cocina cortes de carne y guarniciones de verduras. Entre los postres, mencionan una torta en capas de banana, farro y mermelada de guayaba, además de un crumble de manzana con helado de avena malteada.

La ciudad de Nueva York reúne la mayor cantidad de locales que visita Taylor Swift. (The Image Direct/The Grosby Group)

Otro de los nombres de la ciudad es Torrisi, restaurante con una estrella Michelin. La publicación describe un servicio con mozos de chaqueta de cena y mesas con manteles planchados. En su evaluación, los inspectores mencionan ensalada de escarola y endibia, sopa de pollo stracciatella y una boule, un pan redondo, que pasa por la parrilla y lleva almejas en su interior.

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La Guía Michelin también incluye a Minetta Tavern, una taberna cuya historia se remonta a 1937. El local conserva madera oscura, pisos de baldosas en damero, sillones rojos y paredes con caricaturas. Su carta se apoya en platos de estilo pub gastronómico, con ostras a la parrilla, panceta y manteca de chile fresno; filete de carne con salsa a la pimienta; y papas aligot, un puré elástico que incorpora ajo, manteca y cuajada de cheddar.

El restaurante Emilio’s Ballato forma parte de la misma selección neoyorquina. La guía identifica a Emilio Vitolo y a su hijo Anthony como responsables de la recepción de los comensales. La carta reúne clásicos de la cocina italoestadounidense, entre ellos cacio e pepe romano, una pasta con queso pecorino y pimienta negra. Los inspectores resaltan el pollo Emilio, una milanesa de pollo con salsa de limón y alcaparras, y las almejas oreganata con pan rallado y ajo.

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La lista suma a Via Carota, otro restaurante italiano de Nueva York. El espacio cuenta con mesas de madera sin mantel, aparadores y paredes de ladrillo blanqueado. Los expertos recomiendan su risotto cacio e pepe, preparado con pecorino y pimienta fresca.

Las propuestas de Florida combinan cocina estadounidense y pizza de horno a leña

Taylor Swift anunció el lanzamiento de su sencillo "Patient Zero" para el 25 de septiembre de 2026. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En Palm Beach, la guía señala a būccan como un restaurante frecuentado por residentes. El chef Clay Conley propone una carta de cocina estadounidense contemporánea con crudos, platos pequeños para compartir y pastas. La publicación indica que algunos platos permanecen en el menú, mientras otros cambian con las estaciones.

Entre las recomendaciones aparece la empanada de tira de costilla con salsa de ají amarillo y salsa criolla. También destacan la posibilidad de pedir medias porciones de pasta para probar más de una alternativa. El cierre sugerido es una torta de manteca Bananas Foster, con un pequeño bizcocho, banana con capa de azúcar caramelizada y helado de banana al ron. La guía además menciona un sándwich de carpaccio de carne para el almuerzo informal.

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La selección incorpora a Lucali, ubicado en Miami Beach y distinguido con la categoría Bib Gourmand. Esta distinción identifica, dentro de la guía, a locales que ofrecen buena cocina a precios moderados. El documento explica que el restaurante conserva un aire rústico que remite a su local original de Brooklyn, sede que Taylor Swift visitó, y que dispone de un horno de ladrillo a leña.

Los inspectores describen una pizza de unos 51 centímetros, con borde tostado, salsa de tomate fresco, mezcla de quesos y albahaca. El local ofrece coberturas adicionales, como albóndiga desmenuzada y tiras de chile verde, incluso para media pizza.

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Dos marcas internacionales suman presencia

La pizza de horno a leña forma parte de las opciones gastronómicas vinculadas con los restaurantes que visita Taylor Swift. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento incluye a Nobu, cuya combinación de cocina japonesa y peruana es característica de la marca. La Guía Michelin aclara que Swift frecuentó dos sedes específicas: Nobu Downtown, en Nueva York, y Nobu Malibu, en California. La reseña corresponde al local de Londres, el primero de la marca en Europa, abierto en 1997.

Las notas de los inspectores mencionan platos como mariscos toban yaki, una preparación de mariscos cocidos en un recipiente caliente; tempura de camarón rock shrimp; y bacalao negro con miso. Este último plato mezcla pescado con una pasta fermentada de soja que aporta sabor salado y profundo.

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El recorrido finaliza con Spago, la marca creada por el chef Wolfgang Puck que nació en Beverly Hills durante la década de 1980. Es precisamente esa sede la que Swift visitó. La Guía Michelin presenta la reseña de su local en Singapur, aunque la referencia a la cantante corresponde al establecimiento californiano.

Según los inspectores, la carta de Spago combina influencias estadounidenses, asiáticas y europeas. Entre sus propuestas figuran bacalao negro asado con miel y miso, además de una hamburguesa de falafel con pimiento rojo asado. La inclusión de esta marca completa una selección que, de acuerdo con el documento de la Guía Michelin, vincula los hábitos gastronómicos de Swift con locales de estilos y ciudades variados.

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El pan de masa madre y los rollos de canela forman parte de sus hábitos en la cocina

La afición de Taylor Swift por la cocina casera incluye la elaboración de pan de masa madre y rollos de canela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de sus visitas a restaurantes, Swift mantiene un interés sostenido por la repostería y la cocina casera. En agosto de 2025, la cantante contó en New Heights que atravesaba una “obsesión con el pan de masa madre” y explicó que probaba variantes como arándanos con limón, rollos de canela y pasas. También señaló que enviaba panes a sus amistades para pedir opiniones sobre cada receta y que usaba juegos de palabras vinculados al pan en las etiquetas, como “Are You Bready For It?”, “It’s a Loaf Story!” y “The Life of a Doughgirl”.

La artista preparó rolls de canela para Kelce antes de uno de sus partidos de octubre, de acuerdo con Bernie Kosar, amigo del jugador. La lista de preparaciones caseras también incluye pan de calabaza y galletas de jengibre.

El compositor Aaron Dessner, colaborador de Swift, también describió esa costumbre en declaraciones a People. “Cuando me quedé en su casa, Taylor misma cocinaba el desayuno y la cena para todos”, afirmó.