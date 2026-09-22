Salud

Así fue la tradicional Cena Solidaria de la Fundación Garrahan: recaudaron fondos para un programa clave

La iniciativa concretó una recaudación neta de USD 83.700 destinada a acondicionar y ampliar Casa Garrahan, que recibe cada año a más de 1.200 pacientes pediátricos y a sus familias

Los fondos obtenidos en el evento se destinarán al acondicionamiento y ampliación de los espacios de Casa Garrahan.
Los fondos obtenidos en el evento se destinarán al acondicionamiento y ampliación de los espacios de Casa Garrahan.
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La Fundación Garrahan celebró una nueva edición de su Cena Solidaria el 21 de septiembre. ¿El objetivo? Recaudar fondos para acondicionar y ampliar los espacios de Casa Garrahan, su programa de alojamiento y contención para niñas, niños y adolescentes que reciben atención médica en los hospitales pediátricos de la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro tuvo lugar a las 20:00 en el Hotel Sheraton Buenos Aires y reunió a empresas, instituciones y figuras de los ámbitos social y cultural. La noche recaudó USD 83.700 netos bajo la consigna “Pequeños gestos que hacen florecer grandes cambios”.

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Empresas, instituciones, donantes particulares y referentes de los ámbitos social y cultural participaron del encuentro. La conductora Maju Lozano estuvo a cargo de la conducción, mientras la música del dúo Maisto Leiva acompañaba la recepción. Después llegó el turno de los shows: Ráfaga, Los Totora, Lapeband, Maggie Cullen y Avril Lerman pasaron por el escenario; los magos Facundo y Fernando llevaron sus números de ilusionismo y Jorge “Carna” Crivelli y Roberto Peña aportaron humor.

Silvia Kassab, directora ejecutiva de la Fundación Garrahan
Silvia Kassab, directora ejecutiva de la Fundación Garrahan

Las celebridades se hicieron presentes en la gran noche: Carolina “Pampita” Ardohain, Fátima Flórez, Marcelo Polino, Graciela Alfano, Pepe Cibrián Campoy, Elena Fortabat, Gastón Edul, Adriana Salgueiro, Jorge Rey, Claudia Arce, César Juricich y Roberto Moldavsky, entre otros.

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Los regalos, las camisetas y las obras llevaron la solidaridad a los sorteos

La cena tuvo también sus pausas de expectativa. Más de 90 empresas colaboradoras y patrocinadores aportaron obsequios para los sorteos, que se sucedieron durante la noche.

Beatriz Resnik, coordinadora de Relaciones Institucionales de la Fundación Garrahan
Beatriz Resnik, coordinadora de Relaciones Institucionales de la Fundación Garrahan

La subasta quedó abierta para nuevas adhesiones. Entre las piezas disponibles hay camisetas firmadas por jugadores de la Selección Nacional, Atlético Huracán, River Plate, Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Racing y el equipo número uno de pádel.

La lista suma un vestido de alta costura diseñado por Jorge Rey, un saco intervenido por la artista By La China y un vestido de César Juricich.

Pampita dijo presente en la gran noche
Pampita dijo presente en la gran noche

También se ofrecieron obras de Milo Lockett, Renatta, Silvia La Médica, Maru Samuilov, Viviana Di Donato, Luis Álvarez, Diego Donda Pinta y María Luisa Vicente. Ya hacia el final, una maqueta de Casa Garrahan esperaba en uno de los salones, rodeada por un recorrido de flores de papel. Cada asistente eligió una. En el tallo había un papel con un regalo sorpresa: el cierre mantuvo la misma idea que había atravesado la cena, la de una acción individual que se transforma en apoyo compartido.

Lo recaudado acompañará a pacientes pediátricos y a sus familias en Buenos Aires

La recaudación se destinará a acondicionar y ampliar Casa Garrahan, donde se alojan niñas, niños y adolescentes que reciben atención en los tres hospitales pediátricos de la Ciudad de Buenos Aires. Allí pueden permanecer junto a sus familias durante tratamientos ambulatorios o mientras esperan un diagnóstico.

La Fundación Garrahan fue inaugurada el 21 de marzo de 1988. Por medio de Casa Garrahan y de los programas de Reciclado y Medio Ambiente, Capacitación e Investigación, reúne aportes de empresas, particulares y otros integrantes de la comunidad para actividades asistenciales, docencia, investigación, formación de recursos humanos y educación continua de profesionales y de la comunidad. El objetivo es reforzar el sistema de salud de Argentina.

La conductora Maju Lozano lideró la velada, que incluyó espectáculos musicales de Ráfaga, Los Totora y Lapeband.
La conductora Maju Lozano lideró la velada, que incluyó espectáculos musicales de Ráfaga, Los Totora y Lapeband.

Casa Garrahan abrió sus puertas el 25 de marzo de 1997 y cada año brinda alojamiento y contención a más de 1.200 pacientes pediátricos y sus acompañantes. El programa recibe a niñas, niños y adolescentes que realizan tratamientos ambulatorios o esperan un diagnóstico en los hospitales Garrahan, Gutiérrez y Elizalde, en la Ciudad de Buenos Aires.

El espacio funciona como un hogar para las familias que deben permanecer cerca de los centros de atención médica. La iniciativa comenzó casi diez años después de la creación de la Fundación Garrahan y se convirtió en el principal programa social de la organización.

El diseñador de moda Jorge Rey
El diseñador de moda Jorge Rey

“Hace más de 29 años cumplimos un sueño, y eso solo es posible gracias al acompañamiento y la participación de la comunidad. Esta Cena Solidaria es, una vez más, una oportunidad para sumar a más personas a esta causa y seguir dando respuesta a las familias que atraviesan una situación difícil, brindándoles amor y un hogar lejos del hogar”, afirmó Beatriz Resnik, coordinadora de Relaciones Institucionales de Fundación Garrahan. Profesionales, asistentes y voluntarios acompañan a los pacientes y sus familias durante toda la estadía.

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